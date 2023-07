GoodWe - Cam kết mạnh mẽ với phát triển năng lượng sạch ở Việt Nam

GoodWe trưng bày các sản phẩm công nghệ điện mặt trời tiên tiến, nhằm hỗ trợ và thúc đẩy quá trình đạt mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam.

Tại Triển lãm này, GoodWe trưng bày một loạt sản phẩm đa dạng, bao gồm hệ hybrid lưu trữ năng lượng mặt trời 1 pha và 3 pha, bao gồm ES G2 và pin Lynx U, ET PLUS+ và pin Lynx F. Với các đặc điểm nổi bật như khả năng chuyển nguồn từ điện lưới sang điện dự phòng pin <10ms; dễ dàng lắp đặt và sử dụng; dòng điện đầu ra không cân bằng 3 pha của ET PLUS+ giúp cho các sản phẩm của GoodWe trở thành lựa chọn an toàn, chất lượng và phù hợp nhất cho mọi gia đình Việt Nam.



Điểm nhấn đặc biệt trong danh sách các sản phẩm được trưng bày là dòng sản phẩm sạc xe ô tô điện HCA series (1 pha – 7kW/ 3 pha – 11/22kW). Bộ sạc xe điện GoodWe, HCA Series, cho phép chủ nhà sử dụng năng lượng mặt trời lấy từ các mái nhà để sạc xe điện (EV), mang đến một lựa chọn hiệu quả về chi phí và thân thiện với môi trường để sạc nhanh xe điện tại nhà. Với GoodWe HCA EV Charger kết hợp với hệ thống lưu trữ năng lượng và PV, xe điện có thể được sạc miễn phí với 100% năng lượng mặt trời dư.



Ngoài ra, GoodWe trưng bày dòng biến tần hòa lưới HT series cho các ứng dụng quy mô lớn. Từ công suất 100 đến 120kW cho hệ áp mái C&I và 225 đến 250kW cho solar farm, dòng sản phẩm HT series không chỉ đảm bảo hiệu suất cao mà còn đáng tin cậy trong việc chuyển đổi năng lượng mặt trời thành điện lưới. Những giải pháp này không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng, chi phí mà còn giảm lượng khí thải carbon, góp phần quan trọng vào sự phát triển năng lượng sạch và bền vững của Việt Nam.



GoodWe không chỉ cam kết mang đến các sản phẩm và giải pháp tốt nhất mà còn chú trọng đến việc hỗ trợ khách hàng. Tất cả các sản phẩm của GoodWe đều được bảo hành trong 5 năm, thể hiện cam kết chất lượng và độ tin cậy của công ty đối với khách hàng. Đội ngũ kỹ thuật của GoodWe hiện đã có mặt tại cả thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, sẵn sàng phục vụ nhu cầu khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Hơn nữa, GoodWe hợp tác với DAT Group, một nhà phân phối và nhà tích hợp hệ thống hàng đầu tại Việt Nam, để cung cấp các dòng sản phẩm hybrid và thành lập một trung tâm bảo hành do đội ngũ kỹ thuật của DAT Group phụ trách. Sự kết hợp này nhằm mang đến sự hỗ trợ toàn diện và chuyên môn cho khách hàng, giúp họ tiếp cận và tận dụng các giải pháp lưu trữ năng lượng mặt trời hybrid của GoodWe một cách hiệu quả.

Triển lãm The Future Energy Show Vietnam 2023 đã thu hút sự quan tâm lớn từ khách tham quan và ngành công nghiệp điện mặt trời Việt Nam. GoodWe tự hào được trưng bày sản phẩm và công nghệ tiên tiến của mình, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp năng lượng tái tạo tại Việt Nam và hướng tới một tương lai xanh và bền vững.



Về GoodWe:

GoodWe là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về biến tần và giải pháp lưu trữ năng lượng mặt trời, cung cấp nhiều loại biến tần, từ 0,7kW đến 250kW, phục vụ cho nhiều hệ thống năng lượng mặt trời khác nhau. GoodWe cam kết trở thành nhà cung cấp giải pháp toàn diện với việc cung cấp một danh mục sản phẩm phong phú bao gồm bộ biến tần, pin lithium, vật liệu xây dựng tạo điện mặt trời, bộ sạc xe điện (EV) và hệ thống quản lý năng lượng thông minh.

GoodWe cam kết thúc đẩy tương lai năng lượng thông minh của thế giới và trở thành động lực quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu để đóng góp cho một tương lai bền vững. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm và giải pháp của GoodWe, vui lòng truy cập trang web: vn.goodwe.com