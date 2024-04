Không thể phủ nhận tầm quan trọng của internet khi nó mang đến vô số lợi ích, nhưng bên cạnh đó thế giới mạng rộng lớn này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Năm 2023, sự quan tâm của người dùng về vấn đề an toàn mạng tăng cao, khi có nhiều lượt tìm kiếm các từ khóa liên quan đến tin giả, tội phạm mạng, giả mạo trang web, phần mềm độc hại, gian lận, lừa đảo, mật khẩu dùng một lần và độ mạnh mật khẩu.

Google gợi ý 8 mẹo giúp an toàn trên internet. (Ảnh minh họa)

Xu hướng tìm kiếm này phản ánh mong muốn cải thiện độ an toàn khi sử dụng internet của người dùng. Để hỗ trợ cộng đồng người dùng duyệt web được an tâm hơn, Google gợi ý một số mẹo hữu ích, bạn có thể tham khảo để đảm bảo hành trình trực tuyến của bản thân trong những ngày tết được an toàn nhất có thể.

Sử dụng trình quản lý mật khẩu

Thay vì phải ghi nhớ thủ công từng mật khẩu, dẫn đến xu hướng dùng chung mật khẩu cho nhiều tài khoản rất kém an toàn, Google khuyên mọi người nên sử dụng các trình quản lý mật khẩu như một giải pháp hữu hiệu.

Trong đó, trình quản lý mật khẩu của Google là một công cụ miễn phí, tích hợp sẵn giúp người dùng tạo, lưu trữ và quản lý mật khẩu an toàn cho tất cả tài khoản. Ngoài sự tiện lợi, dịch vụ này còn phân tích mật khẩu đã lưu để tìm ra điểm yếu hoặc có liên quan đến những vụ vi phạm dữ liệu trực tuyến trên internet hay không.

Cài đặt hệ điều hành và bản cập nhật mới nhất

Hãy chú ý bật tính năng cập nhật tự động trên thiết bị và trình duyệt của bạn. Đồng thời luôn chú ý đến các cảnh báo hoặc thông báo liên quan đến việc cập nhật phiên bản mới. Những bản cập nhật này thường chứa cải tiến bảo mật và khả năng chống lại các mối đe dọa mới.

Đối với người dùng Android, hãy luôn kích hoạt tính năng Google Play Protect để bảo vệ thiết bị khỏi các ứng dụng độc hại...

Kiểm tra bảo mật định kỳ

Tính năng kiểm tra bảo mật (Security Checkup) là một công cụ đơn giản có sẵn trong các tài khoản Google giúp người dùng xem xét và cải thiện bảo mật trực tuyến. Công cụ này giúp xác định và khắc phục các lỗ hổng tiềm ẩn trên các tài sản kỹ thuật số từ thiết bị được kết nối và ứng dụng của bên thứ ba.

Bảo mật tài khoản bằng khóa passkey

Khóa passkey như vân tay hoặc nhận dạng khuôn mặt cung cấp một lớp bảo mật bổ sung. Chúng giúp tài khoản của bạn an toàn trước lừa đảo vì được lưu trữ trên thiết bị.

Xem lại cài đặt dữ liệu

Nên có bước kiểm tra sâu hơn để xem các ứng dụng và tài khoản của bạn có đủ an toàn không. Đảm bảo bạn không chia sẻ bất kỳ dữ liệu nào, đặc biệt là thông tin nhạy cảm với các ứng dụng có liên kết với tài khoản. Hãy xem qua từng ứng dụng và trang web để đảm bảo bạn đã đồng ý ra sao với các điều khoản, điều kiện và cài đặt của họ.

Tránh các liên kết đáng ngờ

Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nhấp vào bất kỳ liên kết nào trên mạng hoặc tin nhắn SMS. Đây thường là những liên kết có thể đánh cắp thông tin nhạy cảm. Nếu một liên kết trông có vẻ không hợp pháp, hãy báo cáo ngay lập tức và chặn nguồn gửi đến.

Giữ vững tâm lý trước các hành vi lừa đảo

Các hành vi lừa đảo và gian lận, dù trực tuyến, qua điện thoại hay trực tiếp, chúng đều dựa vào việc gây áp lực hoặc khiến nạn nhân lo lắng, từ đó kẻ gian sẽ làm mất tâm lý cảnh giác. Vì thế, khi bị hối thúc bởi các cuộc gọi lừa đảo, điều đầu tiên cần làm là bạn hãy bình tĩnh, suy nghĩ và đánh giá kỹ tình hình.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần có giọng điệu cứng rắn, sẵn sàng đáp lại những lý lẽ của kẻ gian khi bị chúng gây áp lực. Đây cũng là một cách hữu hiệu có thể khiến kẻ lừa đảo mất hứng và đôi lúc bị bạn gây hoang mang.

Kiểm tra tính xác thực của thông tin

Ngoài việc cẩn thận với thông tin trên internet, bạn cũng cần là một người dùng thông minh. Trước khi đăng hoặc chia sẻ các thông tin trên mạng, hãy xác minh kỹ về độ xác thực của chúng. Hãy sử dụng Google Search để tra cứu chéo tính xác thực, kiểm tra các trình bày nội dung, cũng như xem ai là người chia sẻ và nguồn chia sẻ những tin tức đó có đáng tin cậy hay không.

Điều này giúp đảm bảo thông tin do bạn chia sẻ thực sự tin cậy, cũng như không biến bạn thành người phát tán tin tức giả mạo hoặc sai sự thật, gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.