Grab bắt tay Yadea

Sau những hợp tác quan trọng với các nhà sản xuất xe máy điện nội địa được công bố trong năm 2025, đây là bước đi tiếp theo của Grab nhằm hiện thực hóa cam kết tăng cường hỗ trợ cho đối tác tài xế chuyển đổi sang xe điện.

Khi được kết nối với các lựa chọn đa dạng về xe máy điện trên thị trường, tài xế có thể thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm chiếc xe máy điện phù hợp với nhu cầu vận hành và nhu cầu tài chính của mình, từ đó thêm sẵn sàng chuyển đổi sang phương tiện thân thiện với môi trường.

Thỏa thuận hợp tác sẽ mở ra cơ hội để hai bên cùng tạo nên những tác động tích cực và sâu rộng hơn trong hành trình thúc đẩy chuyển đổi xanh, thông qua hợp tác truyền thông và quảng bá xe điện, xây dựng và triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối tác tài xế Grab mua xe máy điện. Song song đó, hai bên cũng đặt trọng tâm phối hợp xây dựng hệ sinh thái xe điện hỗ trợ bền vững cho tài xế công nghệ.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi luôn tin tưởng rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan trong hệ sinh thái xe điện chính là chìa khóa để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam đạt được thành công. Grab rất vui mừng mở rộng các mối quan hệ hợp tác quan trọng của mình với Yadea, một trong những nhà sản xuất xe máy điện uy tín trên thế giới với các ưu thế về danh mục sản phẩm đa dạng, năng lực sản xuất lớn và mạng lưới phân phối rộng khắp. Cùng với các chương trình ưu đãi vượt trội dành riêng cho đối tác tài xế Grab mà hai bên đang cùng nhau thiết kế, chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các bác tài chuyển sang xe máy điện để vừa duy trì sinh kế, vừa góp phần đẩy nhanh hơn nữa quá trình chuyển đổi xanh của đất nước.”

Ông Liu Jia, Tổng Giám đốc Yadea Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi tin rằng, di chuyển xanh chính là xu hướng phát triển tất yếu của tương lai. Yadea mong muốn cùng Chính phủ Việt Nam, các đối tác và các nhà phân phối chung tay thúc đẩy sự phát triển của ngành giao thông năng lượng mới, góp phần cải thiện môi trường giao thông đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đứng trước một khởi đầu mới, Yadea sẽ tiếp tục kiên định thực hiện chiến lược phát triển song song toàn cầu hóa và nội địa hóa, đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn cho chính mình, mang đến những sản phẩm tốt hơn cho thị trường, và thể hiện trách nhiệm lớn hơn với xã hội.”

Thỏa thuận hợp tác giữa Grab Việt Nam và Yadea Việt Nam sẽ tập trung vào các lĩnh vực chính sau:

Hợp tác thúc đẩy truyền thông và quảng bá xe máy điện: Grab và Yadea sẽ tận dụng các kênh truyền thông trực tuyến và ngoại tuyến của mỗi bên để phối hợp quảng bá về xe máy điện và các chính sách ưu đãi đặc quyền của Yadea áp dụng cho đối tác tài xế Grab, giúp họ tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, dễ dàng và thuận tiện.

Xây dựng và triển khai các chính sách ưu đãi dành cho đối tác tài xế Grab khi mua xe máy điện: Cùng với việc xây dựng chính sách bán hàng và ưu đãi riêng dành cho đối tác tài xế Grab, Yadea sẽ cân nhắc áp dụng chính sách có lợi cho đối tác tài xế của Grab trong số các chính sách được áp dụng tại cùng thời điểm. Song song, Yadea sẽ phát triển các dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng và cứu hộ xe hư hỏng với cơ chế ưu tiên dành cho đối tác tài xế Grab.

Thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái xe điện hỗ trợ bền vững cho tài xế công nghệ: Hai bên sẽ thảo luận về phương án hợp tác đưa vị trí các trạm đổi pin và cơ sở dịch vụ bảo hành sửa chữa do Yadea phát triển hoặc liên kết lên hệ thống của Grab để hỗ trợ đối tác tài xế sử dụng khi chuyển đổi sang xe máy điện. Hai bên cũng sẽ tận dụng nguồn lực, kinh nghiệm và kết nối hiện tại để phát triển các phương án hợp tác và nỗ lực kết nối giữa nhà sản xuất, đơn vị cho thuê xe, và công ty trạm sạc/đổi pin nhằm cùng xây dựng và triển khai các gói ưu đãi toàn diện dành cho đối tác tài xế Grab.

Ngoài ra, hai bên cũng sẽ ghi nhận các thông tin về nhu cầu của đối tác tài xế đối với xe điện để có thêm dữ liệu phát triển và cải tiến các tính năng sản phẩm xe điện, giúp sản phẩm ngày càng phù hợp nhu cầu sử dụng, đồng thời giúp tối ưu hóa khả năng vận hành xe công nghệ ở Việt Nam.