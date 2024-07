Gran Meliá Nha Trang - Tư dinh của các tỷ phú châu Á - Thái Bình Dương

Từ địa thế bán đảo đắt giá nhất Việt Nam

Gran Meliá Nha Trang được mệnh danh là bán đảo tỷ phú sở hữu vị trí đắt giá bậc nhất Việt Nam với thế đất "peninsula" lưng tựa núi, mặt hướng biển, thu trọn quang cảnh hùng vĩ và nên thơ của Vịnh ngọc thiên đường - 1 trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Thế đất này còn là "chất liệu" đặc biệt hình thành nên những bãi tắm phong cách "calanques" riêng tư và độc đáo chỉ có tại Gran Meliá Nha Trang. Ở các nước châu Âu như Pháp, Anh, Italia,…những "calanques" - vịnh biển nhỏ hẹp từ biển chạy sâu vào đất liền, bao quanh là những vách núi cao với làn nước trong xanh tuyệt đẹp luôn là điểm đến hấp dẫn mà bất cứ du khách nào đsến đây cũng khao khát được khám phá và trải nghiệm.

Bãi tắm Calanque Marseille, Pháp là địa điểm mà ai tới vùng đất này cùng muốn một lần được khám phá

Đơn cử tại Pháp, nếu du khách có nhu cầu tham gia những chuyến khám phá"calanques" không chỉ tốn chi phí đắt đỏ mà phải chuẩn bị sức khỏe thật tốt. Bởi lẽ đường vào các "calanques" luôn nhỏ hẹp, khúc khuỷu và dốc nhưng bù lại sau hành trình "cam go" đó là khung cảnh như tranh vẽ: ghềnh đá cao, cây xanh, nước biển thẫm. Ai ưa mạo hiểm có thể phóng từ ghềnh cao xuống, đắm mình cùng biển khơi; ai nhẹ nhàng hơn có thể nằm tắm nắng hay chèo thuyền kayak tận hưởng cảm giác làm chủ thiên nhiên.

Những căn biệt thự nằm khép mình đầy bí ẩn & riêng tư tại đô thị biển đẳng cấp quốc tế 44ha Libera Nha Trang

Thêm một điểm đặc biệt tại Gran Meliá Nha Trang là những căn biệt thự nằm khép mình đầy bí ẩn & riêng tư tại đô thị biển đẳng cấp quốc tế 44ha Libera Nha Trang. Được biết, đô thị biển này được định hướng phát triển thành thành phố mới tại Nha Trang với loạt các tiện ích nghỉ dưỡng - giải trí - văn hóa độc đáo, thu hút mọi du khách quốc tế và trong nước.

… đến khu biệt thự biển tiên phong tại Đông Nam Á được vận hành bởi Gran Meliá Hotels & Resorts

Thế đất độc bản kết hợp cùng lợi thế 300 ngày nắng đẹp, chất lượng không khí tốt nhất Việt Nam, bán đảo tỷ phú tự hào khi là khu biệt thử biển tiên phong tại Đông Nam Á của Gran Meliá Hotels & Resorts - thương hiệu cao cấp nhất của Tập đoàn khách sạn "quốc bảo Tây Ban Nha" Meliá Hotels International với 69 năm hình thành và phát triển. Được biết Meliá Hotels International được xếp hạng là Tập đoàn lớn thứ 3 tại Châu Âu và "top" 19 Tập đoàn dịch vụ tốt nhất thế giới.

Lý giải việc chọn Nha Trang để kiến tạo Gran Meliá Nha Trang - dinh thự nghỉ dưỡng tiên phong trên toàn khu vực châu Á, bà Nancy Ning - Giám đốc phụ trách Quan hệ đối ngoại khu vực châu Á - Thái Bình Dương của thương hiệu Meliá Hotels International từng chia sẻ: "Vẻ đẹp của Nha Trang không chỉ nằm ở những yếu tố thiên nhiên được tạo hóa ưu ái ban tặng, mà còn nằm ở những âm hưởng đến từ văn hóa Champa, tạo nên điểm khác biệt độc đáo của vùng đất này"

Gran Meliá Hotels & Resorts là hiện thân cho vẻ đẹp văn hóa Tây Ban Nha: tận hưởng những niềm vui cuộc sống một cách bình dị, kết nối sâu sắc với vùng đất bản địa, tôn trọng, biết ơn những điều tốt lành có được, chăm chút tới từng chi tiết một cách tinh tế, cá nhân hóa dịch vụ và chăm sóc khách hàng một cách dịu dàng dành cho chủ nhân.

Dinh thự di sản The Coral Villas furnished by Roberto Cavalli Home Interiors

Song hành cùng đơn vị vận hành 5 sao ++ "top" đầu thế giới, bán đảo tỷ phú còn khiến giới tinh hoa "săn đón" mạnh mẽ khi sở hữu bộ sưu tập tư dinh quý hiếm nhất thế giới, chỉ dành cho 0,00001% người giàu nhất Việt Nam, bao gồm: 2 dinh thự di sản The Coral Villas furnished by Roberto Cavalli Home Interiors được truyền cảm hứng từ đế chế thời trang "vua họa tiết da báo" Roberto Cavalli - "huyền thoại" thiết kế yêu thích của những "celeb" hàng đầu thế giới như Lady Gaga, Beyonce, Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Sophia Loren, Brigitte Bardot, Madonna,… 2 dinh thự The Coral Villas inspired by GT115 Yacht tái hiện lại thiết kế "vượt thời gian" của siêu du thuyền phiên bản giới hạn trị giá 13 triệu USD Dynamiq GT115 – thuộc serie Porsche Design của thương hiệu Dynamiq; 6 dinh thự The Coral Artistry mang hơi thở độc đáo của kiến trúc và hội họa.

Cộng hưởng những thế mạnh vượt trội, bán đảo tỷ phú xứng đáng là sự lựa chọn hoàn hảo cho những khách hàng khao khát sở hữu không gian sống đẳng cấp, xa hoa để tận hưởng những trải nghiệm mang phong cách nghỉ dưỡng độc quyền.