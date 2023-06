Grand Bay Halong Villas - Tiềm năng của biệt thự mặt biển vịnh Hạ Long

Khu dinh thự mặt biển tọa lạc ngay trung tâm thành phố Hạ Long như Grand Bay Halong Villas sở hữu những ưu thế vượt trội đang trở thành tâm điểm hấp dẫn nhà đầu tư.



Vị trí mặt tiền biển bên vịnh kỳ quan

Tọa lạc tại bán đảo 3 của khu đô thị du lịch Halong Marina, Grand Bay Halong Villas được định vị là khu dinh thự biệt lập cao cấp hàng đầu Hạ Long, vừa riêng biệt nhưng vẫn có sự kết nối hợp lý với những dự án và công trình đẳng cấp mang thương hiệu khách sạn quốc tế như InterContinental, New World, Citadines, Sailing Club,… Ngoài ra, lợi thế về vị trí giúp cư dân có thể nhanh chóng kết nối đến cụm tổ hợp thương mại và giải trí Marine Plaza, sân Golf Tuần Châu, bến du thuyền Halong Marina, trường quốc tế SIS, đại siêu thị Lotte Mart…

Grand Bay Halong Villas sở hữu địa thế hình cánh cung vươn ra vịnh Hạ Long với tổng diện tích 7,9ha cùng đường bờ biển trải dài tới 520m - đây là vị trí hiếm hoi trong quỹ đất trực vịnh giới hạn của thành phố di sản.

Phối cảnh tổng thể dự án Grand Bay Halong Villas

Tương tự như cách chiếc túi Birkin của Hermes hay bộ đầm dạ hội Haute Couture của Elie Saab chỉ dành cho số ít người sở hữu, Grand Bay Halong Villas cũng không dành cho số đông. Sự hiếm hoi của các biệt thự mặt biển tại Hạ Long đã trở thành một trong những yếu tố làm tăng giá trị của chúng. Sở hữu một căn biệt thự mặt biển tại Vịnh Hạ Long trở thành một đặc quyền thể hiện đẳng cấp và thành công, và cũng là một tài sản truyền đời đáng giá.



Hơn nữa, theo thống kê về giá trị bất động sản mặt biển tại Hạ Long, các dự án trong khu vực này có tỷ suất tăng giá hàng năm dao động từ 30% đến 50%. Do đó, sở hữu biệt thự mặt tiền biển là một lợi thế lớn đối với nhà đầu tư, vì đó là một kênh tích sản an toàn và tiềm năng sinh lời bền vững.

Thiết kế độc đáo và sang trọng cùng hệ tiện ích tiêu chuẩn quốc tế

Không chỉ ghi điểm trong mắt nhà đầu tư về mặt vị trí, Grand Bay Halong Villas là điểm nhấn trong phân khúc bất động sản cao cấp bởi không gian sống tiện nghi và sang trọng dành riêng cho cộng đồng biệt lập cao cấp, nơi quy tụ những chủ nhân thành công, tinh hoa và kín tiếng.

Dự án sử dụng hệ thống cửa kính, cửa vòm rộng để tạo ánh sáng tự nhiên cho mỗi căn biệt thự. Từ đây, chủ nhân có thể ngắm nhìn thiên nhiên tuyệt đẹp, kết hợp với mảng xanh của dự án để tạo nên môi trường sống trong lành, hòa hợp với thiên nhiên.

Hình thực tế: Không gian xanh tại dự án Grand Bay Halong Villas

Theo khảo sát của Knight Frank, "Động lực chính quyết định mua bất động sản hàng hiệu năm 2021", cho thấy "Dịch vụ và tiện ích" là mối quan tâm hàng đầu của các cư dân khi chọn mua bất động sản. Grand Bay Halong Villas không chỉ có các dinh thự riêng tư mà còn sở hữu clubhouse đẳng cấp tại Hạ Long do thương hiệu khách sạn 5 sao quốc tế New World quản lý và vận hành. Đây là lợi thế lớn của Grand Bay Halong Villas so với các dự án khác trong cùng phân khúc tại Hạ Long.



Chị Thu Hà, một khách hàng sở hữu Grand Bay Halong Villas chia sẻ: "Hạ Long là nơi lý tưởng để gia đình tôi an cư và nghỉ dưỡng. Với Grand Bay Halong Villas, tôi có thể sống trong một dinh thự riêng biệt, bao quanh bởi núi non và biển xanh, nhưng vẫn tiện nghi và hiện đại".

Clubhouse đẳng cấp hàng đầu Hạ Long - tiện ích đặc quyền dành riêng cho cộng đồng ưu tú Grand Bay Halong Villas

Phát triển kinh tế và hạ tầng tạo động lực tăng giá bất động sản trong khu vực



Với những lợi thế và tiềm năng to lớn về du lịch, trong những năm qua, cùng với sự phát triển du lịch chung của cả nước, du lịch Quảng Ninh cũng đang trên đà khởi sắc. Theo số liệu của UBND tỉnh Quảng Ninh, doanh thu du lịch của tỉnh trong 5 tháng đầu năm 2023 đạt 13.140 tỷ đồng, tăng gấp 1,83 lần so với cùng kỳ năm ngoái; số lượng khách du lịch đến Quảng Ninh là 7,1 triệu lượt, tăng gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2022. Đây là thành quả của việc tận dụng tốt những ưu thế của tỉnh về địa lý, dịch vụ và thiên nhiên. Nhu cầu về dịch vụ lưu trú tại các điểm du lịch của Quảng Ninh ngày càng cao, đặc biệt là tại Hạ Long, một điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Điều này, cùng với xu hướng "second-home" (ngôi nhà thứ hai) và "staycation" (du lịch tại chỗ) của giới nhà giàu, đã tạo ra thị trường mua biệt thự ven biển sôi động. Tuy nhiên, số lượng biệt thự ven biển hiếm hoi đã khiến giá trị bất động sản tại đây tăng cao.

Trong một thập kỷ qua, hạ tầng giao thông của Quảng Ninh đã có bước tiến vượt bậc. Cao tốc 10 làn xe, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long chỉ còn 90 phút, cảng hàng không quốc tế, cảng tàu quốc tế và sắp tới là đường hầm xuyên biển nối Bãi Cháy với khu công nghiệp Hòn Gai. Các dự án hạ tầng dự kiến được tỉnh Quảng Ninh hoàn thành trong năm nay gồm Cầu Cửa Lục 3; nút giao Đầm Nhà Mạc; nút giao Hạ Long Xanh… giúp khai thác tối đa lợi thế về tự nhiên, mở rộng không gian phát triển của thành phố Hạ Long và thu hút đầu tư, góp phần nâng cao giá trị bất động sản khu vực.

Bà Lê Mai Phương, Phó tổng giám đốc công ty Địa ốc MGV tại miền Bắc, một đơn vị phân phối bất động sản cao cấp tại Hạ Long, cho biết: "Thị trường bất động sản ở Hạ Long luôn có vị thế dẫn đầu vì sở hữu kỳ quan thiên nhiên thế giới. Với sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và quy hoạch, Hạ Long có tiềm năng phát triển lớn, là điểm thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nằm trong khu đô thị du lịch Halong Marina, Grand Bay Halong Villas sở hữu các lợi thế đặc biệt bao gồm vị trí thuận lợi, tiện ích và dịch vụ cao cấp, cùng với sự phát triển toàn diện, bền vững của khu vực. Những yếu tố này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nhu cầu thực của nhà đầu tư và cũng là các yếu tố quyết định tiềm năng tăng giá của dự án một cách bền vững".

Trong tương lai gần, khu đô thị Grand Bay Halong Villas sẽ không chỉ được hưởng lợi từ việc phát triển hạ tầng, mà còn từ sự tiến triển của các dự án lớn liền kề trong khu vực. Trong số đó, có thể kể đến New World Halong Hotel & Resort và Khu đô thị phức hợp Vinhomes Hạ Long Xanh, hai dự án sắp được triển khai sẽ mang lại nhiều giá trị gia tăng cho Grand Bay Halong Villas.

Tầm giá "dễ chịu" và chính sách bán hàng đột phá

Grand Bay Halong Villas hiện đang được các nhà đầu tư quan tâm nhờ sở hữu những ưu điểm ấn tượng. Nếu đặt trên cán cân so sánh về giá, dự án có mức giá cạnh tranh so với các sản phẩm cùng phân khúc.

Với sự đảm bảo về chất lượng và uy tín của chủ đầu tư BIM Land, Grand Bay Halong Villas cung cấp cho nhà đầu tư chính sách vay với tỷ lệ lên đến 70%, các phương thức thanh toán linh hoạt, và mức chiết khấu hấp dẫn lên đến 15%. Ngoài ra, những ưu đãi vượt trội bao gồm miễn phí quản lý trong 10 năm và các đặc quyền dịch vụ tại clubhouse đẳng cấp hàng đầu Hạ Long, do New World quản lý và vận hành, với mức chiết khấu từ 20% đến 50%.

Những tiêu chí khắt khe của nhà đầu tư sành sỏi về một bất động sản có thể bảo toàn vốn ban đầu, vừa sinh lời ổn định và bền vững có thể tìm kiếm đáp án tại Grand Bay Halong Villas.

Thông tin dự án: Grand Bay Halong Villas (Công trình Hỗn hợp, thương mại dịch vụ và khu biệt thự cao cấp tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long)



Chủ đầu tư: BIM Land

Đơn vị phát triển kinh doanh: MGV

Hệ thống phân phối: MGVS, MGVN, MGVP, Happy Land, Mai Việt

Thông tin liên hệ: 098 99999 01 – 0902 09 66 20 – 096 203 6666