Grand SunLake ra mắt căn hộ dòng tiền Cash – Home tại Hà Nội

Khám phá bộ siêu tập BĐS dòng tiền The Bespoke Collection

Chủ đầu tư Grand SunLake vừa ra mắt Bộ siêu tập The Bespoke Collection - Tiên phong xu thế BĐS dòng tiền lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội với những lợi thế có 1-0- 2 của dự án như vị trí trung tâm đa kết nối, chất lượng sống vượt trội và gia tăng dòng tiền ổn định và bền vững cho khách hàng an cư lẫn đầu tư.

Dự án toạ lạc ngay trung tâm CBD (khu vực trung tâm thương mại) Hà Đông, cửa ngõ Khu đô thị Văn Quán hiện đại, sôi động nhất với 2 mặt tiền giao lộ Trần Phú và Nguyễn Khuyến tạo nên mạng lưới kết nối nhanh chóng đến trung tâm hành chính và nội thành Hà Nội. Dự án còn cộng hưởng lợi thế gia tăng giá trị tài sản khi liền kề ga Metro Cát Linh Hà Đông đi qua các tuyến đường huyết mạch của thủ đô và được xem là phương tiện giao thông trọng điểm của tương lai.

Toạ độ đắc địa giúp The Bespoke Collection hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích và hạ tầng cao cấp của quận Hà Đông, từ dự án cư dân dễ dàng di chuyển đến Hồ Gươm Palaza, TTTM Machino Trần Phú, trụ sở hành chính cấp thành phố, bệnh viên đa khoa Hà Đông, VNVC Hà Đông… chỉ trong 3 -10 phút.

Một cuộc sống mới thăng hoa, đủ đầy không thể thiếu các tiện ích nội ngoại khu và dịch vụ đan xen. The Bespoke Collection tiên phong phát triển theo mô hình all-in-one cung cấp hệ thống tiện ích Wow Living đẳng cấp được quy hoạch ngay trong khuôn viên dự án bao gồm: 5 tầng trung tâm thương mại 17.000m, sky bar, bể bơi 4 mùa, tổ hợp gym-yoga ngoài trời, trường mầm non…

Khách hàng tham quan tham quan thực tế về thiết kế và sự tối ưu công năng Dòng căn hộ The Bespoke Collection

Dự án được quy hoạch theo lối "đô thị xanh" gần gũi với thiên nhiên khi đường dạo, công viên xanh được thiết kế xen kẽ. Không những thế, The Bespoke Collection còn nằm trong "vùng xanh" đáng sống nhất Hà Đông với việc thừa hưởng trọn vẹn 6,5 ha hệ sinh thái công viên và hồ điều hoà Văn Quán đem lại không gian sống xanh đáng mơ ước cho cộng đồng dân cư.



Bộ sưu tập BĐS dòng tiền đột phá Cash-Home

Không chỉ sở hữu vị trí tâm điểm kết nối cùng hệ thống tiện ích đồng bộ, căn hộ Cash-Home The Bespoke Collection còn gây ấn tượng bởi tính đa giá trị: tích hợp nhiều công năng sử dụng trong cùng 1 ngôi nhà: an cư - đầu tư - tạo dòng tiền - lập nghiệp.

Mỗi căn hộ sẽ đều có những điểm nhấn riêng tối ưu hoá không gian sống tạo cảm giác thư thái cho gia chủ. 100% căn hộ đều có ban công đón nắng, gió với tầm nhìn ôm trọn thành phố và công viên, hồ Văn Quán. Đặc biệt, chủ nhân căn hộ Cash-Home có thể tuỳ biến thiết kế để phù hợp với mục đích sử dụng: kết hợp làm tổ ấm an cư với văn phòng làm việc, hay sử dụng làm căn hộ cho thuê hoặc airbnb - mô hình kinh doanh đang được ưa chuộng trong vài năm trở lại đây.

Theo ghi nhận thị trường, một căn hộ 2PN – 3PN tại Hà Nội khu vực có giá cho thuê dao động từ 14-18 triệu/tháng. Nếu đầu tư airbnb có thể thu được lợi nhuận cao hơn tuỳ thời điểm, đặc biệt là những tháng du lịch cao điểm của Thủ đô. Việc sở hữu căn hộ Cash-Home giúp nhà đầu tư có được dòng tiền đều đặn từ việc cho thuê hàng tháng - cao hơn gửi tiết kiệm, vừa được hưởng lợi từ khả năng tăng giá trong tương lai.

Căn hộ Cash-Home mang đến giải pháp tối ưu đầu tư - tối đa lợi nhuận với biên độ tăng trưởng trong dài hạn, tích hợp được đa giá trị sử dụng

Bên cạnh đó, Grand SunLake sở hữu pháp lý hoàn chỉnh, các căn hộ được cấp sổ hồng với niên hạn sử dụng lên đến 100 năm áp dụng với công trình xây dựng cấp 1 theo Luật Nhà ở sửa đổi. Hiện dự án đã đổ bê tông đến tầng 31 và triển khai song song việc hoàn thiện mặt ngoài, dự kiến sẽ chào đón cộng đồng cư dân vào quý IV/2024.

The Bespoke Collection đang được giới thiệu với mức giá 43 triệu/m2 cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng an cư lẫn đầu tư. Theo đó, khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán nhanh 70% và 95% sẽ nhận được chiết khấu là 5%và 9% giá trị căn hộ. Đồng thời được tặng gói nội thất trị giá 150 triệu khi mua căn hộ 2 phòng ngủ và 170 triệu cho căn hộ 3 phòng ngủ. Cùng quà tặng đặc biệt từ chủ đầu tư: tặng ngay 1 lượng vàng (tương đương 80 triệu đồng) và lì xì may mắn chiết khấu thêm 0,5% giá trị căn hộ cho khách hàng. Và duy nhất tại CASH-HOME, chủ đầu tư cam kết thuê lại căn hộ 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ với giá lần lượt 14 triệu đồng/tháng và 18 triệu đồng/tháng, tương đương 168 triệu đồng và 216 triệu đồng/ năm.

Để biết thêm thông tin về dự án, chính sách giá và các ưu đãi hấp dẫn, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Đơn vị phân phối độc quyền:

Công ty Cổ phần Bất động sản EximRS

Hotline tư vấn: 0919 79 79 68

Thông tin dự án: Trung tâm thương mại, văn phòng, chung cư cao tầng Hesco tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.