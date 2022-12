Gu đầu tư bất động sản 1 năm tới: Phân khúc có giá trị thực "lên ngôi"

Tại buổi Hội nghị bất động sản Việt Nam diễn ra mới đây, một câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư quan tâm là phân khúc bất động sản nào sẽ "chạm đáy" trong năm 2023.

Đưa ra nhận định về vấn đề này, ông Lê Đình Hảo, Giám đốc khối Kinh doanh Batdongsan.com.vn cho biết: "Nhìn ở góc độ đầu tư, khẩu vị của mỗi nhà đầu tư khác nhau, có nhà đầu tư thiên về lướt sóng, có nhà đầu tư lại chuyên đầu tư trung và dài hạn... Với mỗi khoảng thời gian đầu tư khác nhau sẽ có những ảnh hưởng tới tâm lý và kỳ vọng khác nhau của các nhà đầu tư.

Với bối cảnh thị trường bây giờ, nhiều người đang chờ thời điểm thị trường xuống đáy để bắt đáy. Nhưng theo cá nhân của tôi chia sẻ, thực tế với thị trường bất động sản hay chứng khoán để biết đâu là đỉnh, đâu là đáy rất khó. Chỉ khi nào giá bắt đầu xuống mới biết đâu là vùng đỉnh, khi nào giá đi lên mới biết đâu là vùng đáy. Việc dự đoán đâu là đỉnh, đâu là đáy có chăng là những nhận định mang tính cá nhân, chủ quan".

Do đó, theo ông Hảo, mỗi loại hình, phân khúc bất động sản đều có tiềm năng nhất định trên thị trường tùy thuộc vào từng thời điểm, chính sách nào đang tác động tới loại hình, phân khúc đó.

“Trong vòng 1 năm tới mới là thời điểm thị trường đảo chiều như dự báo còn hiện tại chúng ta thấy nút thắt vĩ mô vẫn chưa được tháo gỡ, thị trường đang rất mong chờ chính sách về tín dụng, lãi suất, chính sách cho bất động sản…”, ông Hảo chia sẻ.

Ông Hảo cho rằng, khi thị trường đang đứng trong bối cảnh như hiện nay, có hai vấn đề sẽ xảy ra trong đầu tư.

Thứ nhất về phía giỏ hàng, khi thị trường trầm lắng giao dịch như hiện tại sẽ có sự thanh lọc tự nhiên. Những sản phẩm mạo hiểm sẽ nhận được ít sự quan tâm hơn, nhà đầu tư tìm đến những sản phẩm có giá trị thực, khả năng khai thác tốt hơn.

Thứ hai , ở góc độ người mua, họ sẽ cơ cấu, thắt chặt lại dòng tiền, không thể đầu tư dàn trải vào nhiều phân khúc mạo hiểm, lợi nhuận cao như trước nữa mà sẽ cơ cấu lại danh mục đầu tư. Họ sẽ tính bài toán làm thế nào để đảm bảo an toàn cho dòng tiền trước rồi mới đến bài toán sinh lời.

Với xu hướng và tâm lý thị trường như trên, ông Hảo cho rằng gu đầu tư trong thời gian tới sẽ hướng đến những sản phẩm có giá trị thực. Thứ nhất là nhà phố đang nhận được sự quan tâm rất lớn.

Theo ông Hảo, trong 3 quý gần đây, sự quan tâm loại hình này ở cả giá bán, giá thuê đều rất tốt. Mua nhà phố ngoài để ở còn có thể cho thuê kinh doanh, đầu tư. Thông thường các nhà đầu tư sẽ chọn đầu tư theo dòng tiền, theo lãi vốn hoặc kết hợp cả hai hình thức này. Trong khi đó, nhà phố đảm bảo được cả hai tiêu chí, vừa có thể tạo ra lãi vốn vừa có thể tạo ra dòng tiền nên sẽ được ưu tiên lựa chọn hơn phần còn lại.

Thứ hai, bất động sản liên quan hạ tầng, bất động sản khu công nghiệp cũng là loại hình bất động sản phù hợp với bối cảnh hiện tại.

Có thể nhận thấy, sau khi mở cửa hậu Covid-19, mọi chính sách vĩ mô của Chính phủ điều tiết đều theo xu hướng phục hồi nền kinh tế, an sinh xã hội để duy trì mục tiêu phát triển kinh tế năm 2022. Nhờ thế GDP của Việt Nam vẫn tăng khoảng 8%. Do đó, ông Hảo đưa ra dự báo bất động sản liên quan hạ tầng, khu công nghiệp như nhà xưởng, kho bãi, nhà ở cho công nhân, chuyên gia các khu chế xuất... phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh sẽ có tiềm năng và an toàn hơn cho đầu tư trong khoảng 1 năm tới.

Phân khúc thứ ba mà ông Hảo cân nhắc đầu tư là chung cư , nếu nhà đầu tư có đủ tiềm lực tài chính. Cụ thể, loại hình chung cư trong khoảng 1 năm trở lại đây có biên độ tăng giá khá lớn. Những dự án thuộc phân khúc cao cấp trong trung tâm đã tăng từ 700 triệu đến 1 tỷ đồng/căn. Những dự án ngoài trung tâm mạn Hoài Đức, Hà Đông, Nam Từ Liêm... giá cũng tăng loanh quanh từ 200-500 triệu/căn.

"Vì thế, tôi thấy chung cư là phân khúc có thể tính đầu tư trong vòng 1 năm tới. Tuy nhiên, nếu chọn đầu tư chung cư, nên ưu tiên phân khúc mới đưa vào sử dụng sẽ chịu ít khấu hao hơn", ông Hảo nhận định.