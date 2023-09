Gửi "lệnh bắt giam" qua Zalo, yêu cầu cụ bà chuyển 900 triệu đồng

Ngày 29-9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa phối hợp với ngân hàng ngăn chặn kịp thời vụ giả mạo công an yêu cầu một cụ bà chuyển khoản 900 triệu đồng.



Trước đó, điện thoại của bà N.T.H.V. (77 tuổi, ngụ phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) liên tục nhận được các cuộc gọi từ số máy lạ, nói bà V. liên quan vụ án ma túy, rửa tiền mà Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang điều tra và yêu cầu không được nói cho ai biết.

Do bà V. đang sử dụng máy điện thoại sóng 2G nên các đối tượng yêu cầu bà V. đi mua điện thoại chạy hệ điều hành Android kèm một sim Viettel để liên lạc, làm việc.

Người dân cần cảnh giác với những cuộc gọi giả danh. Ảnh minh họa

Do lớn tuổi và không thành thạo thao tác qua điện thoại thông minh nên các đối tượng mất nhiều thời gian để hướng dẫn bà V. đăng ký, tạo tài khoản Zalo. Sau đó, các đối tượng gọi video qua zalo cho bà V. với hình ảnh nhiều người mặc sắc phục cảnh sát, trong không gian làm việc giống tại cơ quan công an để nạn nhân tin tưởng.

Các đối tượng còn gửi "lệnh bắt giam" bà V. qua Zalo, đồng thời đe dọa, yêu cầu bà đi mở tài khoản ngân hàng tại ngân hàng Seabank và rút toàn bộ sổ tiết kiệm đang có để gửi vào nhằm chứng minh việc không liên quan đến hành vi phạm tội.

Do lo sợ việc bị bắt giam, bà V. đã làm theo yêu cầu đến mở tài khoản tại ngân hàng Seabank, sau đó đến ngân hàng Vietcombank Quảng Ngãi tất toán sổ tiết kiệm 900 triệu đồng.

Khi tiếp xúc với bà V., nhân viên ngân hàng Vietcombank đã nhận ra hành vi bất thường, có dấu hiệu lo lắng, sợ sệt, liên tục nhận điện thoại nên phối hợp với cán bộ Phòng An ninh mạng tìm hiểu sự việc, trấn an tâm lý, ngăn chặn không cho bà V. chuyển số tiền 900 triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo.

Được biết, đây là số tiền bà V. đã tích góp trong nhiều năm lao động, làm việc để gửi tiết kiệm, an hưởng tuổi già.

Phòng An ninh mạng khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác trước các số điện thoại lạ, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào từ các cuộc gọi giả danh cơ quan thực thi pháp luật.

Khi cần giải quyết công việc với người dân, các cơ quan chức năng sẽ gửi giấy mời làm việc theo quy định. Trường hợp nghi vấn các đối tượng lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.