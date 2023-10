Gửi tiết kiệm sinh lời “kép” với các ưu đãi cuối năm từ ACB

Các chuyên gia cũng nhận định gửi tiết kiệm ngân hàng vẫn là phương thức an toàn, mang lại nhiều lợi ích và đặc biệt phù hợp tại thời điểm cuối năm khi mọi người cũng có thêm thu nhập từ các khoản tiền năng suất (như thưởng KPI quý/ năm, thưởng hoa hồng…).



Tiền nhiều để làm gì?

Khi có sẵn tiền rủng rỉnh trong tài khoản, nhiều người bắt đầu nghĩ cách để tiền đẻ ra tiền.

Nếu thế hệ người lớn tuổi thường thích mua vàng để tích trữ thì giới trẻ ngày nay lại đầu tư vào chứng khoán vì tính thanh khoản cao cũng như khả năng sinh lời nhanh. Tuy nhiên việc đầu tư trên sàn chứng khoán để kiếm lợi nhuận chưa bao giờ là điều dễ dàng cho những nhà đầu tư còn "non xanh". Xét từ đầu năm 2023, VN-Index đã tăng hơn 14% tuy nhiên không phải một đường thẳng đi lên. Tương tự, bất động sản cũng đang trong thời gian mới phục hồi. Tính thanh khoản thấp là rào cản khó vượt qua của hầu hết nhà đầu tư bất động sản cá nhân trong thời điểm này. Tâm lý thị trường khiến cho dòng tiền vào hai kênh này khá thận trọng.

Cuối cùng, kênh tiết kiệm vẫn là nơi được đặt nhiều niềm tin. Thứ nhất, gửi tiết kiệm rất an toàn, lợi nhuận đều đặn. Thứ hai, đầu tư theo hình thức gửi tiết kiệm không đòi hỏi quá nhiều kinh nghiệm và kiến thức. Thứ ba, cuối năm là thời điểm mà các ngân hàng tung ra các chương trình khuyến mại hấp dẫn nhằm thu hút dòng tiền. Khi đó các nhà đầu tư sẽ nhận được lợi ích kép khi vừa có tiền lãi, vừa được ưu đãi lãi suất cộng thêm cùng các chương trình khuyến mại trúng thưởng giá trị.

Rõ ràng, trong lúc chưa biết gửi tiền vào đâu để sinh lời, tiết kiệm vẫn là kênh an tâm nhất cho mọi người mọi nhà. Số liệu từ Ngân Hàng Nhà Nước tháng 8 vừa qua cho thấy lượng tiền gửi của người dân tại hệ thống ngân hàng tiếp tục đạt kỷ lục mới, với hơn 6,43 triệu tỷ đồng, tăng 9,68% so với cuối năm ngoái.

Nguồn: VnExpress

Chọn đúng giỏ để bỏ trứng



Khi quyết định gửi tiết kiệm, bạn cần cân nhắc nhiều yếu tố: nên chọn ngân hàng nào để gửi gắm niềm tin, nên gửi tiết kiệm ngắn hạn hay dài hạn, lấy lãi theo từng kỳ hay cuối kỳ. Tùy nhu cầu sử dụng dòng tiền, mỗi khách hàng cá nhân sẽ có một kế hoạch gửi tiết kiệm cho mình.

Điển hình như ACB, ngân hàng mang đến đa dạng các hình thức gửi tiết kiệm, cùng những giải pháp về kỳ hạn gửi, các gói ưu đãi lãi suất đặc biệt cùng khuyến mại quà tặng để gia tăng hiệu quả đầu tư cho khách hàng.

Đối với các bạn trẻ với tư duy tài chính khác biệt, việc làm chủ tam giác chi tiêu - tiết kiệm - đầu tư đòi hỏi sự nhanh chóng và linh hoạt, và đặc biệt là tích hợp với các công nghệ hiện đại. Đánh trúng tâm lý này, ACB cũng triển khai hình thức gửi tiết kiệm online nhanh gọn, tiện lợi và an toàn. Khách hàng chỉ cần đăng nhập ACB ONE để gửi tiết kiệm trực tuyến mọi lúc mọi nơi, đồng thời có thể linh hoạt chọn số ngày gửi theo ý mình cùng số lãi sẽ được nhận vào kỳ lĩnh lãi. Nếu có việc đột xuất cần rút tiền, người dùng cũng có thể chủ động tất toán khoản tiết kiệm và nhận tiền về tài khoản ngay tức thì hoặc đến quầy giao dịch để rút vốn linh hoạt từng phần, hưởng lãi suất tối ưu trên số tiền còn lại giúp khách hàng hoàn toàn chủ động được vốn. Ngoài ra, gửi tiết kiệm online qua ACB ONE bạn sẽ nhận thêm 0.2%/năm so với lãi suất tiết kiệm truyền thống tại quầy. Đến kỳ tất toán, khách hàng có quyền lựa chọn tái tục hoặc tất toán chuyển thẳng vốn lời vào tài khoản thanh toán của khách hàng.

Trong khi đó, khách hàng truyền thống vẫn giữ thói quen mở sổ tiết kiệm tại quầy cũng sẽ được nhân viên ACB tư vấn tận tình về kỳ hạn và lãi suất phù hợp.

Luôn mang đến "lợi ích kép" cho khách hàng với phương châm "đến ACB là có quà", ACB cũng tặng thêm cho các khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy chương trình quay số 100% trúng thưởng bao gồm: 5 giải đặc biệt là chuyến du lịch nước Úc xinh đẹp để khám phá bãi san hô lớn nhất thế giới Great Barrier, 10 giải đồng hồ thông minh Apple Watch, hàng chục ngàn bộ quà tặng cao cấp từ gốm sứ Minh Long phiên bản đặc biệt và các e-voucher mua sắm. Đối với các khách hàng gửi tiết kiệm online qua dịch vụ ngân hàng số ACB ONE cũng sẽ nhận cơ hội trúng 02 chuyến du lịch khám phá nước Úc, 09 chiếc iPhone 15 ProMax 256 GB và hàng trăm ngàn e-voucher đến từ Traveloka, Shoppee, Grab,... Tổng giải thưởng hai chương trình quay số hơn 14 tỷ đồng.

Để tìm hiểu thêm về chương trình gửi tiết kiệm, khách hàng vui lòng truy cập website acb.com.vn hoặc đến các Chi nhánh/ Phòng giao dịch ACB gần nhất hoặc Contact Center 24/7: 028 38 247 247.