Gương mặt ngày càng đơ cứng của MIN

Xuất hiện tại đám cưới của Kai Đinh và Hà Đức Hạnh chiều 6/7, MIN nhanh chóng thu hút sự chú ý khi diện váy hồng pastel dịu nhẹ và xuất hiện với nhan sắc được nhận xét là có phần khác lạ so với hình ảnh thường thấy. Dù vẫn giữ nụ cười tươi tắn và thần thái chỉn chu quen thuộc, nhưng gương mặt của nữ ca sĩ lại khiến netizen không khỏi ngỡ ngàng vì biểu cảm gượng gạo và những đường nét được cho là thay đổi đáng kể.

Trong loạt khoảnh khắc được ghi lại bởi ống kính, MIN búi tóc gọn, makeup nhẹ nhàng với layout trong trẻo thường thấy. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng bàn tán chính là gương mặt nữ ca sĩ có phần cứng hơn bình thường, đôi mắt và sống mũi sắc nét đến mức mất đi vẻ mềm mại vốn có. Nhiều người đặt nghi vấn Min vừa can thiệp thẩm mỹ hoặc đang trong quá trình hồi phục, số khác lại cho rằng do góc máy và ánh sáng khiến visual của cô trở nên lạ lẫm.

Bên dưới các đoạn clip được lan truyền, bình luận từ cư dân mạng chia làm hai luồng: một bên cho rằng MIN vẫn xinh xắn, bên còn lại tiếc nuối vẻ đẹp tự nhiên nhẹ nhàng mà cô từng sở hữu.

Visual lạ lẫm của MIN trong lễ cưới của Kai Đinh

Nhiều ý kiến trái chiều về diện mạo của MIN trong lần xuất hiện mới đây

Đây không phải lần đầu MIN trở thành tâm điểm bàn tán vì diện mạo khác lạ của mình. Cách đây không lâu tại một sự kiện, qua ống kính cam thường, MIN vẫn ghi điểm nhờ diện mạo trẻ trung, tươi tắn với làn da sáng mịn gần như không tì vết. Tuy nhiên, điểm gây chú ý nhất lại nằm ở phần sống mũi cao nổi bật, khiến tổng thể gương mặt của nữ ca sĩ trông có phần đơ nhẹ, mất đi nét mềm mại vốn quen thuộc.

Visual của MIN được khen xinh nhưng trông khác lạ so với trước

MIN sinh năm 1988, là nữ ca sĩ được nhiều giới trẻ yêu thích khi còn là thành viên của S.T319 Entertainment. Sở hữu giọng hát ngọt ngào, MIN nhanh chóng gây chú ý với công chúng qua loạt bản hit như Tìm, Luôn bên anh, Nhớ... Từ năm 2016, MIN chính thức hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo và ghi dấu bởi những sản phẩm âm nhạc chất lượng như Có em chờ, Hôn anh, Vì yêu cứ đâm đầu, Cà phê...

Bên cạnh những sản phẩm âm nhạc thì công chúng dành nhiều sự quan tâm trước diện mạo ngày càng khác lạ của nữ ca sĩ. Cô cũng không ít lần vướng nghi vấn dao kéo, can thiệp thẩm mỹ ở một số bộ phận như nâng mũi, tiêm mặt, làm môi, cắt khóe mắt... Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn chưa bao giờ lên tiếng xác nhận về những lời bàn tán của cư dân mạng.

Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 37 nhưng MIN vẫn giữ vóc dáng nuột nà, gu thời trang cá tính. Tuy nhiên, nhan sắc dạo này của nữ ca sĩ khiến netizen xôn xao bàn tán vì ngày càng khác lạ, lộ nhiều dấu hiệu đã can thiệp "dao kéo". Từ sau dịp Tết 2025, MIN bất ngờ đăng ảnh lên trang cá nhân nhiều hơn so với trước, tuy nhiên đa phần đều nhận xét chiếc mũi cô cao hơn, môi khác lạ hẳn so với thời điểm mới vào nghề. Thậm chí, netizen cho rằng nhan sắc hiện tại của MIN không còn nét riêng, vì hao hao với Thuý Ngân và Phương Anh Đào.

Nhan sắc của MIN nhận nhiều bàn tán từ năm 2023, khi cô xuất hiện trong một sự kiện

Kể từ đó, mỗi khi MIN lộ diện thì cư dân mạng không khỏi chú ý đến nhan sắc của nữ ca sĩ

So với thời điểm mới vào nghề thì diện mạo của MIN đã có sự thay đổi