Hạ giá bán cổ phiếu gọi vốn trả nợ, Hodeco của doanh nhân Đoàn Hữu Thuận đang ra sao?

Đầu tháng 8, Công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HoSE: HDC) thông báo quyết định HĐQT triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023. Doanh nghiệp sẽ phát hành 20 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cp, tỷ lệ thực hiện quyền 1.000:148 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu thì được mua 148 cổ phiếu mới). Thời điểm thực hiện trong quý IV và quý I/2024, sau khi UBCK chấp thuận.Doanh nghiệp muốn huy động 300 tỷ đồng để thanh toán một số khoản nợ vay tại các tổ chức tín dụng như BIDV (75 tỷ), Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (91 tỷ), TPBank (54 tỷ), Vietcombank (80 tỷ). HĐQT cho biết sẽ phân bổ vốn thu được để thanh toán lãi và gốc của các hợp đồng tùy thuộc thời gian đến hạn, hoặc thanh toán trước một phần nợ gốc. Song, nếu thời gian chào bán cổ phiếu kéo dài hơn dự kiến, công ty sẽ có điều chỉnh cho phù hợp trong trường hợp đã thanh toán một phần gốc và lãi của các hợp đồng tín dụng nêu trên.

Tính đến cuối quý II, tổng vay nợ của Hodeco gần 1.700 tỷ đồng, tương đương đầu năm. Vay ngắn hạn 660 tỷ đồng, bao gồm 205 tỷ dài hạn đến hạn trả. Vay dài hạn 1.015 tỷ đồng, chủ yếu vay ngân hàng, dự nợ trái phiếu 96 tỷ đồng.





Tại thời điểm phương án chào bán được thông qua, giá cổ phiếu HDC giao dịch vùng 27.000 đồng/cp (xét theo giá điều chỉnh, vào tháng 6 công ty tiến hành chia cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 25%). Hiện nay, mã chứng khoán HDC đã tăng lên vùng 35.000 đồng/cp, gấp 2,3 lần giá chào bán.

Năm 2022, Hodeco có kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 8,6 triệu cổ phiếu giá 100.000 đồng/cp, kỳ vọng thu về 860 tỷ đồng cho mục đích mở rộng quỹ đất và bổ sung vốn lưu động. Tuy nhiên, thị trường bất động sản lẫn chứng khoán diễn biến xấu, cổ phiếu HDC lao dốc từ vùng đỉnh 73.000 đồng/cp (tháng 11/2021) xuống 22.000 đồng/cp (tháng 10/2022). Do vậy, ban lãnh đạo quyết định hủy bỏ phương án chào bán riêng lẻ giá 100.000 đồng/cp thay vào đó là chào bán cho cổ đông giá 15.000 đồng/cp.

Bên cạnh chào bán cổ phiếu, theo Nghị quyết ĐHCĐ 2023, công ty dự kiến phát hành tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2022, doanh nghiệp đưa ra ngân sách đầu tư khá lớn 4.189 tỷ đồng. Song, kết quả thực hiện là 1.328 tỷ đồng. Năm nay, ngân sách đầu tư 1.461 tỷ đồng, tăng 10%. Nguyên nhân là do thị trường và tình hình kinh tế thay đổi, HĐQT và ban lãnh đạo đã điều chỉnh mục tiêu chủ yếu hướng tới việc đầu tư xây dựng và tích lũy quỹ đất các dự án trong dài hạn như dự án khu nhà ở Hải Đăng The Light City, khu nhà ở Long Điền, khu đô thị Cỏ May (18,5 ha).

Hodeco là doanh nghiệp bất động sản đầu ngành ở thành phố Bà Rịa – Vũng Tàu, gắn liền với doanh nhân Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch HĐQT. Hoạt động kinh doanh chính ghi nhận sụt giảm trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường bất động sản ảnh hưởng đến công tác bán hàng. Doanh thu nửa đầu năm 61% xuống 306 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 70% xuống 52 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, công ty mới thực hiện 17% chỉ tiêu doanh thu và 10,5% chỉ tiêu lợi nhuận.

Trong năm 2023, trong khi các doanh nghiệp bất động sản khác đặt kế hoạch đi lùi thì Hodeco vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng. Doanh thu 1.770 tỷ đồng, tăng 13,6% và lợi nhuận sau thuế 488 tỷ đồng, tăng 17,6%.

Ban lãnh đạo cho biết cơ sở đề ra kế hoạch tăng trưởng là kỳ vọng một số dự án mang lại doanh thu như khu nhà ở Hải Đăng The Light City, dự án khu biệt thự đồi Ngọc Tước 2 và một số dự án khác. Ngoài ra, công ty có kế hoạch chuyển nhượng một phần hay toàn bộ một số dự án khác khi đạt kỳ vọng.

Doanh thu công ty đã bắt đầu đi xuống từ năm trước khi đạt 1.558 tỷ đồng, giảm 19% so với 2021. Song, lợi nhuận tăng trưởng 35% đạt 421 tỷ đồng. Nguyên nhân là nhờ doanh thu tài chính tăng cao đến từ bán 5 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư giải trí Đại Dương Vũng Tàu – chủ đầu tư dự án khu du lịch Đại Dương (Antares), thời điểm thực hiện trong quý IV/2022.

Ban lãnh đạo chia sẻ công ty đã chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư giải trí Đại Dương Vũng Tàu trên tinh thần chuyển nhượng phần diện tích 11 ha và giữ lại 8,5 ha. Một số đối tác đang quan tâm và tìm hiểu phần diện tích còn lại (8,5 ha) với mức giá 900 tỷ đồng, HĐQT sẽ xem xét, quyết định và công bố thông tin theo đúng quy định.

Vào cuối quý II, công ty có tổng tài sản 4.546 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Doanh nghiệp chỉ duy trì lượng tiền và tương đương tiền 10 tỷ đồng, khoản đầu tư ngắn hạn chủ yếu là chứng khoán kinh doanh giá gốc hơn 113 tỷ đồng. Phần tài sản còn lại nằm ở khoản phải, hàng tồn kho, tài sản dở dang dài hạn và khoản đầu tư tài chính dài hạn.

Danh mục chứng khoán kinh doanh chủ yếu là 4,3 triệu cổ phiếu HUB của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế, tỷ lệ 18,66% vốn. Giá gốc khoản đầu tư 107 tỷ đồng, dự phòng 30,4 tỷ đồng (tại thời điểm 30/6).

Tuy nhiên, Hodeco không chỉ muốn dừng ở đầu tư chứng khoán kinh doanh mà muốn thâu tóm phục vụ mục tiêu mở rộng. Tại thời điểm tháng 4, Hodeco và người có liên quan sở hữu 5,3 triệu cổ phiếu HUB, tỷ lệ 23,12%. Doanh nghiệp muốn nhận chuyển nhượng 4,8 triệu cổ phiếu từ bà Nguyễn Thị Phương Hoa để tăng sở hữu lên gần 45%. Kế hoạch đặt ra từ năm ngoái đến năm nay chưa hoàn thành.

Lãnh đạo Hodeco đánh giá, Xây lắp Thừa Thiên Huế là công ty tiềm năng trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp, nhà ở và vật liệu xây dựng. Công ty có 3 nhà máy gạch, 3 mỏ đá, nhà máy chế biến gỗ và đầu tư vào công ty liên kết để sản xuất sản phẩm men frit cùng các loại hóa chất thuộc lĩnh vực gốm xứ. Doanh nghiệp này còn khó khu công nghiệp Phú Bài 200 ha đã lấp đầy, được Thủ tướng Chính phủ cấp phép ở rộng thêm 86 ha. Ngoài ra, công ty còn có văn phòng cho thuê, tổng diện tích sàn 2.000 m2 và dự án khu dân cư để chuyển nhượng cho khách hàng.

Ông Thuận kỳ vọng với sự tham gia của Hodeco, Xây lắp Thừa Thiên Huế có tiềm lực cũng như cơ hội tham gia các dự án bất động sản khi mà Thành phố Huế đang trong quá trình phát triển lên thành phố trực thuộc TW.