Trước sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ giao thông vận tải và UBND tỉnh, Công ty Cổ phần đường bộ 232 đã đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và đến 11h trưa ngày 2/10 đã cơ bản thông tuyến. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua khu vực này, đơn vị đã tổ chức san, gạt, đào rãnh thoát nước, kiểm tra an toàn kỹ thuật phía Taluy dương. Đến 13h chiều cùng ngày bắt đầu phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức điều tiết lưu lượng phương tiện qua lại theo hình thức lưu thông một chiều và dãn khoảng cách từng xe đảm bảo an toàn nhất cho các phương tiện tham gia giao thông.

Các phương tiện lưu thông một chiều và dãn khoảng cách từng xe

Hà Giang thông xe khu vực sạt lở km 49 Quốc lộ 2

Thông tin thông xe được người dân, nhất là các chủ phương tiện đang bị ách tắc hai bên đầu đường đón nhận trong niềm phấn khởi. Là người lên Hà Giang công tác và phải ở lại xã Tân Quang trong suốt 4 ngày tắc đường, anh Hoàng Văn Việt, thường trú tại tỉnh Yên Bái đã rất vui mừng thông tin cho gia đình về việc thông xe, đồng thời trong 4 ngày ở Hà Giang anh cảm nhận rõ nhất tình cảm, sự đùm bọc của người dân nơi đây đối với những người không may bị tắc đường.

Thông tin thông xe được người dân nhất là các chủ phương tiện đang bị ách tắc hai bên đầu đường đón nhận trong niềm phấn khởi

Từ khi thiên tai xảy ra, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Hà Giang huy động tối đa con người và phương tiện, cùng với lực lượng khác tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông cho một số phương tiện di chuyển hướng lộ trình Hà Giang – Tuyên Quang và ngược lại, để tránh khu vực sạt lở trên Quốc lộ 2, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân, cùng với việc thông xe lưu chuyển người và hàng hóa qua khu vực sạt lở, các lực lượng chức năng tổ chức điều tiết khoảng cách phương tiện qua lại, tổ chức thông tuyến một chiều và thường xuyên giám sát chặt chẽ 24/24h tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao, sẵn sàng đối phó với các tình huống có thể xảy ra.