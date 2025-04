Cảnh báo: Có tới 45% hành khách lựa chọn loại vali này mà không ngờ nó cực dễ khiến bạn gặp rắc rối khi đi máy bay

Có một sự thật mà ít ai ngờ tới, đó là có rất nhiều người thường lựa chọn những chiếc vali màu đen để sử dụng khi đi du lịch, công tác... Lý do là bởi vali màu đen thường sang trọng, vẻ ngoài chuyên nghiệp và khả năng che giấu vết bẩn hiệu quả. Dựa trên dữ liệu của thương hiệu vali nổi tiếng Eminent, màu đen là màu vali phổ biến nhất, chiếm 45% tổng số hành lý được bán ra.

Thế nhưng, ít ai ngờ rằng những chiếc vali màu đen đôi khi có thể trở thành lý do gây rắc rối cho chủ nhân khi đi máy bay.

(Ảnh: karryon)

Có rất nhiều rắc rối có thể xảy ra với những chiếc vali màu đen. Chính vì có quá nhiều người dùng cùng một màu nên khả năng "đụng hàng" gần như chắc chắn xảy ra. Khi có quá nhiều vali màu đen trên băng chuyền, hành khách dễ dàng lấy nhầm hành lý của người khác.

Nếu hành lý bị thất lạc và hành khách chỉ mô tả "một chiếc vali màu đen", thì tỷ lệ tìm thấy sẽ thấp hơn nhiều so với một chiếc vali có màu sắc hoặc đặc điểm nổi bật. Nhân viên tìm kiếm cũng khó xác định chính xác nếu không có đặc điểm nhận diện cụ thể.

Không chỉ vậy, những chiếc vali đen cũng thường bị kẻ trộm "nhắm" tới hơn. Theo chuyên gia du lịch Bob Arno (tác giả cuốn sách Travel Advisory: How to Avoid Thefts, Cons, and Street Scams While Traveling): "Nếu kẻ trộm bị chủ nhân của chiếc vali bắt quả tang, hắn chỉ cần nói 'Xin lỗi, nó trông giống hệt của tôi.' Và hắn có thể rời đi mà không bị nghi ngờ".

(Ảnh: karryon)

Hãng hàng không Ryanair cũng khuyến cáo hành khách nên tránh sử dụng vali màu đen, xanh navy hoặc xám để giảm thiểu nguy cơ thất lạc. Nếu không thể thay đổi màu vali, hành khách nên gắn thẻ hành lý màu sắc nổi bật hoặc ruy băng để dễ nhận diện.

Dưới đây là một số gợi ý cho hành khách trong việc lựa chọn và sử dụng vali khi di chuyển trên các chuyến bay:

- Chọn vali màu sắc nổi bật: Các màu sáng như đỏ, xanh dương hoặc vàng giúp vali dễ nhận diện hơn trên băng chuyền.

- Thêm dấu hiệu nhận diện: Nếu sử dụng vali màu đen, nên gắn thẻ hành lý màu sắc, dán sticker hoặc sử dụng bọc vali có họa tiết độc đáo.

- Kiểm tra kỹ thông tin hành lý: Trước khi rời khỏi sân bay, hãy kiểm tra kỹ thẻ hành lý để đảm bảo bạn lấy đúng vali của mình.

Việc lựa chọn vali màu sắc phù hợp và thêm các dấu hiệu nhận diện không chỉ giúp giảm nguy cơ thất lạc mà còn giúp hành trình của bạn thuận lợi và an toàn hơn. Vì vậy, đừng bỏ qua chi tiết tưởng chừng đơn giản nhưng rất quan trọng này nhé!

(Tổng hợp)