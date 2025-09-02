Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội: 3 điểm cờ bạc trá hình gần sân vận động Mỹ Đình trước giờ đại lễ

02-09-2025 - 10:04 AM | Xã hội

Từ 23h30, tại khu vực ngã ba Lê Quang Đạo - Hồng Đô xuất hiện 3 điểm cờ bạc trá hình dưới hình thức ném phi tiêu trúng thưởng.

Khoảng từ 23h30 ngày 1/9, tại ngã ba đường Lê Quang Đạo- Hồng Đô (phường Từ Liêm), cách sân vận động Mỹ Đình Khoảng 200m theo hướng Lê Quang Đạo- Đại lộ Thăng Long xuất hiện 3 điểm tổ chức cờ bạc trá hình dưới hình thức trò chơi dân gian ném phi tiêu trúng thưởng.

Hà Nội: 3 điểm cờ bạc trá hình gần sân vận động Mỹ Đình trước giờ đại lễ- Ảnh 1.

Câc đối tượng đánh bạc trá hình khuya 1/9, rạng sáng ngày 2/9 (ảnh cắt từ clip)

Trò chơi này thu hút nhiều du khách tham gia, với số tiền mỗi người chơi từ vài chục ngàn đồng đến cả triệu đồng/lượt chơi/người.

Được biết, tại đường đua F1, lúc 2h ngày 2/9 dàn xe lốp sẽ di chuyển vào quảng trường Ba Đình, sẵn sàng cho Lễ diễu binh, diễu hành sáng cùng ngày.

Hà Nội: 3 điểm cờ bạc trá hình gần sân vận động Mỹ Đình trước giờ đại lễ- Ảnh 2.

Nhiều người chơi cờ bạc trá hình trong thời gian chờ đợi dàn xe lốp di chuyển.

Theo Thanh Triều

Tiền Phong

