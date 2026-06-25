Hà Nội: 98% hộ kinh doanh có tài khoản giao dịch điện tử

Chiều 24/6, Ban Chỉ đạo triển khai chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán trên địa bàn Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Minh - Phó Trưởng Thuế Hà Nội - cho biết, sau 6 tháng triển khai, nhiều chỉ tiêu chuyển đổi số đạt kết quả tích cực. Khoảng 98% hộ kinh doanh có tài khoản giao dịch điện tử và cài đặt eTax Mobile; 100% hồ sơ khai thuế được nộp đúng hạn; khoảng 60% hộ thực hiện nộp thuế điện tử. Đặc biệt, 17.753/19.585 hộ thuộc diện bắt buộc đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, đạt 90,65%.

Đối với nhóm hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng, 60% đã sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; doanh thu kê khai của nhóm này tăng 75% so với trước khi chuyển đổi.

Từ đầu năm đến nay, Hà Nội có 1.151 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý 6 tháng đầu năm ước đạt 387.185 tỷ đồng, bằng 63,1% dự toán và tăng 3,1% so với cùng kỳ; riêng thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh đạt 183.375 tỷ đồng, tăng 32,8%.

Ông Nguyễn Tiến Minh - Phó Trưởng Thuế Hà Nội - thông tin tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Xuân Lưu - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - đánh giá, kết quả đạt được không chỉ là sự thay đổi phương thức quản lý thuế mà còn là bước chuyển quan trọng trong xây dựng mô hình quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu.

Ông Lưu nhận định, thông qua hệ thống dữ liệu về hộ kinh doanh, thành phố có thể đánh giá chính xác “sức khỏe” của nền kinh tế, nhận diện tiềm năng phát triển của từng địa bàn, ngành nghề để xây dựng chính sách điều hành, hỗ trợ phù hợp. Vì vậy, các sở, ngành và chính quyền cơ sở cần coi đây là nhiệm vụ phát triển kinh tế, không chỉ là nhiệm vụ của ngành Thuế.

Phó Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh theo hướng đồng bộ, chính xác; tăng cường chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý; tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh nâng cao năng lực quản trị, minh bạch hoạt động, tạo điều kiện tiếp cận tín dụng, từng bước chuyển đổi thành doanh nghiệp khi đủ điều kiện...