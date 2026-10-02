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Hà Nội: Cầu Đuống mới hợp long, dự kiến thông xe năm 2026

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau gần 3 năm thi công, cầu Đuống mới đã hợp long nhịp chính, đạt hơn 97% khối lượng, các nhà thầu đang đẩy nhanh hoàn thiện để thông xe trong năm 2026.

Video: Cầu Đuống mới hợp long sau gần 3 năm thi công, dự kiến thông xe năm 2026.

Hà Nội: Cầu Đuống mới hợp long, dự kiến thông xe năm 2026- Ảnh 1.

Sau gần 3 năm thi công, ngày 20/9, cầu Đuống mới đã được hợp long nhịp chính bắc qua sông Đuống. Đến nay, phần cầu chính hoàn thành hơn 97% khối lượng, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc để hoàn thiện công trình, hướng tới mục tiêu thông xe vào cuối năm 2026.

Hà Nội: Cầu Đuống mới hợp long, dự kiến thông xe năm 2026- Ảnh 2.

Hà Nội: Cầu Đuống mới hợp long, dự kiến thông xe năm 2026- Ảnh 3.

Sau khi hợp long, các hạng mục trên cầu như lan can, bê tông nhựa mặt cầu và những phần việc hoàn thiện khác đang được khẩn trương triển khai. Tuy nhiên, tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án vẫn phụ thuộc vào việc thi công các tuyến đường dẫn và hoàn thiện mặt bằng.

Hà Nội: Cầu Đuống mới hợp long, dự kiến thông xe năm 2026- Ảnh 4.

Đối với cầu đường bộ, nhịp chính vượt sông Đuống đã được hợp long. Tại khu vực giữa sông, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương đang huy động nhân lực, thiết bị để hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Hà Nội: Cầu Đuống mới hợp long, dự kiến thông xe năm 2026- Ảnh 5.

Theo ghi nhận, công nhân đang tiếp tục thi công lan can, mặt cầu và các hạng mục phụ trợ.

Hà Nội: Cầu Đuống mới hợp long, dự kiến thông xe năm 2026- Ảnh 6.

Trong quá trình thi công, dự án gặp một số khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng và điều kiện thời tiết ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công.

Hà Nội: Cầu Đuống mới hợp long, dự kiến thông xe năm 2026- Ảnh 7.

Hà Nội: Cầu Đuống mới hợp long, dự kiến thông xe năm 2026- Ảnh 8.

Hiện mặt bằng khu vực đường dẫn hai đầu cầu, phía phường Việt Hưng và xã Phù Đổng, đã được bàn giao cho đơn vị thi công.

Hà Nội: Cầu Đuống mới hợp long, dự kiến thông xe năm 2026- Ảnh 9.

Tại hai đầu cầu, phần đường dẫn cũng được triển khai đồng thời nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Hà Nội: Cầu Đuống mới hợp long, dự kiến thông xe năm 2026- Ảnh 10.

“Cầu Đuống cũ đã xuống cấp sau hàng chục năm sử dụng. Người dân hai bên bờ sông mong dự án sớm hoàn thành để việc đi lại thuận tiện hơn. Vào giờ cao điểm, cả hai đầu cầu thường xảy ra ùn tắc”, người dân này cho biết.

Hà Nội: Cầu Đuống mới hợp long, dự kiến thông xe năm 2026- Ảnh 11.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.848,6 tỷ đồng, gồm hai hợp phần. Trong đó, cầu đường sắt có tổng chiều dài khoảng 1.000m, điểm đầu tại Km9+075 và điểm cuối khoảng Km10+075 theo lý trình đường sắt hiện hữu.

Hà Nội: Cầu Đuống mới hợp long, dự kiến thông xe năm 2026- Ảnh 12.

Cầu mới được xây dựng về phía thượng lưu, kết nối với hệ thống đường hai đầu cầu. Tim cầu mới cách tim cầu Đuống hiện hữu khoảng 16,5m. Cầu đường sắt được thiết kế cho đường sắt đơn, sử dụng khổ lồng 1.000mm và 1.435mm, tốc độ thiết kế 80km/h.

Hà Nội: Cầu Đuống mới hợp long, dự kiến thông xe năm 2026- Ảnh 13.

Theo kế hoạch, cầu đường bộ Đuống mới dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Khi đưa vào khai thác, công trình được kỳ vọng góp phần tổ chức, phân bổ lại giao thông giữa hai bờ Bắc - Nam sông Đuống, giảm áp lực cho cầu hiện hữu và thúc đẩy kết nối khu vực phía Bắc sông Hồng với trung tâm Hà Nội. Sau khi cầu đường bộ và cầu đường sắt mới hoàn thành, cầu Đuống cũ sẽ được tháo dỡ để mở rộng luồng đường thủy, tạo điều kiện cho tàu thuyền lưu thông thuận lợi hơn và hạn chế hình thành các vùng nước xoáy.

Theo Công Minh/ VTC News

VTC News

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