Hà Nội chào đón dự án mới dành cho khách hàng "sống trẻ"

Vì vậy, dự án mới được thiết kế may đo với gần 100 dịch vụ tiện ích nhằm đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu của khách hàng thế hệ mới.



The Fibonan là tên chính thức của dự án được lấy cảm hứng từ dãy số Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144….

Fibonacci xuất hiện từ cấu tạo vỏ ốc, cách sắp xếp tán cây, hoa lá đến cơ thể con người và thậm chí cả hiện tượng thiên nhiên, tạo nên nét đẹp hài hòa, thuần khiết. Đem tỷ lệ vàng kỳ diệu đan cài trong từng đường nét, dự án này mang sứ mệnh vượt lên những giới hạn thông thường, đem đến những trải nghiệm hoàn hảo cho những vị chủ nhân.

Cái bắt tay mang tính chiến lược



Với mong muốn tạo ra một dự án được định vị là biểu tượng của những người sống trẻ và mang dự án đầy tâm huyết này tới tay khách hàng chủ đầu tư An Phú Invest đã đồng hành với đối tác uy tín có nhiều trải nghiệm thực tế với thị trường.

Ngày 15/03/2023 An Phú Invest đã có buổi ký kết chiến lược với đơn vị tư vấn và triển khai kinh doanh VieTera Homes để triển khai dự án The Fibonan.

Cụ thể, trong vai trò là tư vấn và triển khai kinh doanh, VieTera Homes sẽ đảm nhận việc lên chiến lược kinh doanh và marketing; phát triển hệ thống đối tác phân phối; quản lý marketing và quản lý bán hàng của dự án The Fibonan...

VieTera là cái tên tuy lạ mà quen trong thị trường bất động sản, được dẫn dắt bởi ông Đặng Đình Toàn (Toan Broker) - người đã gắn bó 13 năm trong lĩnh vực bất động sản cùng với đội ngũ sáng lập đã thực hiện triển khai kinh doanh trên 30 dự án quy mô toàn quốc.

Hiện VieTera phát triển với 3 thương hiệu: VieTera Homes: Tư vấn và triển khai kinh doanh bất động sản dự án; VieTera Land: Tư vấn và triển khai kinh doanh bất động sản thổ cư; VieTera Academy: Học viện đào tạo bất động sản.

VieTera "bắt tay" An Phú Invest ký kết hợp tác tư vấn phát triển và kinh doanh dự án The Fibonan.

Trong khi đó, Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Phú thành lập từ năm 2008, hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản. Với tiềm lực tài chính và nhân lực vững mạnh cùng việc kế thừa 15 năm kinh nghiệm, An Phú Invest với mong muốn kiến tạo những dự án bất động sản chất lượng, những giá trị mới – thông minh, vì một cuộc sống an toàn, khỏe mạnh và bền vững.



Sự hợp tác chiến lược này mang đến song hành lợi ích khi chủ đầu tư tìm được chiến lược bán hàng, giải pháp phát triển hệ thống... sáng tạo, hiệu quả, xuyên suốt quá trình phát triển dự án. Đồng thời cũng mang đến cho thị trường bất động sản nói chung và thị trường Hà Nội nói riêng một dự án mới, chất lượng, một phong cách sống mới, trẻ trung, sôi động, một không gian sống trải nghiệm đầy ấn tượng và khác biệt tại thị trường khu Đông trong thời gian tới.

Ông Đỗ Thành Hưng chia sẻ về mục tiêu phát triển và tiềm năng dự án.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Thành Hưng cho biết: "An Phú Invest tin tưởng vào năng lực triển khai kinh doanh của VieTera Homes, bởi lẽ, The Fibonan là dự án vô cùng tâm huyết của chủ đầu tư. Tận dụng vị trí hiếm có, tọa lạc giữa khu đô thị xanh hàng trăm ha, khai thác tối đa nhất tầm view, chúng tôi đã đưa yếu tố thiên nhiên vào trong từng chi tiết thiết kế. Bằng tất cả tâm huyết và sức sáng tạo, từng chi tiết nhỏ nhất của mỗi căn hộ đều được chỉn chu, tỉ mỉ hoàn mỹ nhất, tạo nên một tổng thể kiến trúc vừa sang trọng, hiện đại, đầy chất nghệ thuật lại thể hiện được bản ngã rất lớn của chủ nhân tương lai."



Hứa hẹn tạo cú hích mới tại thị trường phía Đông Hà Nội

Trong bối cảnh nguồn cung chưa được tháo gỡ, khi lực cầu lại chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giới chuyên gia cho rằng, thị trường bất động sản trong năm 2023 vẫn sẽ hiếm hoi có những dự án mới được ra mắt do những vướng mắc về pháp lý chưa được khơi thông, đặc biệt ở phân khúc nhà ở đô thị. Vì vậy, đây cũng là thời điểm mà nhà đầu tư, người mua nhà mong ngóng những dự án mới vì đây là thời điểm người mua nhà có thể sở hữu những căn hộ có mức giá "dễ chịu" hơn.

The Fibonan hứa hẹn trở thành tâm điểm thị trường phía Đông trong thời gian tới.

Dự án có diện tích 4370m2, quy mô 03 tầng hầm, 32 tầng nổi. Trong đó gần 100 tiện ích được bố trí tối ưu và trải đều ở 2 tầng thương mại dịch vụ tầng 1,2; tầng lánh nạn và tầng mái.



Đặc biệt cơ cấu căn hộ được thiết kế vô cùng tối ưu cho cả người để ở và nhà đầu tư với công năng bên trong được bố trí linh hoạt và đa năng. Với diện tích từ 45 - 96m2 căn hộ được bố trí thành các căn có số phòng ngủ 1PN - 2PN - 3PN và 1+1, 2+1, 3+1 PN. Dự án quản lý vận hành theo tiêu chuẩn cao cấp của Savills Việt Nam.

VieTera là đơn vị tư vấn và triển khai kinh doanh của dự án.

Thông tin dự án: Công trình Tòa nhà hỗn hợp 32 tầng thuộc dự án Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang.

Tên thương mại: The Fibonan.

Thông tin hợp tác liên hệ phân phối:

