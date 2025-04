Hà Nội: Cháy nhà lúc rạng sáng khiến 2 nạn nhân tử vong, 3 người may mắn thoát nạn

Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy CATP đã lập tức điều động 06 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng tới hiện trường phối hợp cùng chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, đám cháy đã phát triển, ngọn lửa bao trùm toàn bộ ngôi nhà (02 tầng, 01 tum). Người dân và Công an phường Trung Liệt đã sử dụng bình chữa cháy xách tay tại điểm chữa cháy công cộng để chữa cháy ban đầu. Có 3 người trong gia đình đã tự thoát nạn qua lối thoát nạn khẩn cấp bố trị tại tầng 2, tầng thượng và được người dân xung quanh hỗ trợ đưa xuống đất an toàn, tuy nhiên vẫn còn người mắc kẹt bên trong đám cháy.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Công an Thành phố, thời gian qua lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và mở lối thoát nạn khẩn cấp. Qua đó, góp phần giảm thiểu thấp nhất hậu quả do cháy, nổ gây ra. Trong vụ cháy rạng sáng 13/4/2024 này, nếu không có lối thoát nạn khẩn cấp thì có thể hậu quả sẽ nặng nề hơn. Trước đó, ngày 02/4/2025, 04 người trong cùng một gia đình cũng đã thoát nạn an toàn trong vụ cháy nhà dân tại số nhà 14, ngõ 40 Đặng Trần Đức, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội nhờ lối thoát nạn khẩn cấp.