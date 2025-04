Thi công đường làm vỡ đường ống, hàng nghìn hộ dân “khát” nước

Mang xô, chậu đi xin nước

Nhiều ngày qua, giáo viên Trường Mầm non Hoàng Trù (xã Kim Liên , huyện Nam Đàn, Nghệ An) chật vật, khổ sở vì sự cố vỡ ống nước khi thi công dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 46. Việc mất nước khiến sinh hoạt của 317 cháu mầm non và giáo viên ở trường gặp nhiều khó khăn. Các giáo viên phải đi xin từng chậu nước.

“Mấy ngày hôm nay, các cô phải xin nước nhà dân quanh xóm. Đến ngày hôm nay, nhiều nhà dân đã hết nước dự trữ vì tất cả đều dùng nước máy. Các trường khác thu tiền mua nước cho học sinh, trong khi ở trường không thu nên thiếu kinh phí mua nước cho các cháu. Nếu tiếp tục mất nước thì ngày mai trường sẽ cho học sinh nghỉ học”, bà Nguyễn Thị Bắc, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Trù chia sẻ.

Máy múc, san ủi trong quá trình thi công dự án đã làm vỡ ống nước sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân ở xã Kim Liên

Không chỉ cô trò ở trường mầm non gặp khó, cuộc sống của hàng nghìn hộ dân ở xã Kim Liên cũng bị đảo lộn khi mất nước nhiều ngày qua. “Nước dự trữ cũng đã dùng hết. Chúng tôi phải mang xô, chậu đi xin nước giếng nhà hàng xóm. Sinh hoạt trong gia đình bị đảo lộn. Rất mong các cơ quan chức năng sớm khắc phục sự cố vỡ ống nước để người dân sớm ổn định cuộc sống”, anh Ái (trú xã Kim Liên) mong mỏi.

Theo tìm hiểu, ngày 12/4, trong quá trình nhà thầu Công ty TNHH Hòa Hiệp thi công dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 46, máy xúc đất phần hành lang đường 46 cũ đã làm vỡ ống nước ngầm. Ống nước bị vỡ khiến hàng nghìn hộ dân tại xã Kim Liên không có nước sạch sử dụng. Việc thiếu nước sinh hoạt đang khiến đời sống người dân rơi vào cảnh bức bối, ngột ngạt, nhất là trong thời điểm nắng nóng như hiện nay.

Hàng nghìn hộ dân ở xã Kim Liên không có nước sạch để sử dụng nhiều ngày qua

Ông Nguyễn Quang Lộc, Chủ tịch UBND xã Kim Liên cho biết, toàn xã có 2.810 hộ dân đăng ký sử dụng nước sạch từ Nhà máy nước Cầu Bạch, đóng tại xã Nam Giang. Trong nhiều ngày qua, người dân ở hầu hết các xóm đều không có nước sạch để sử dụng.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Kim Liên và Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư dự án) đã yêu cầu nhà thầu cùng với đơn vị cấp nước khẩn trương khắc phục, đồng thời di dời đường ống ra khỏi phạm vi thi công để nhà thầu triển khai thi công.

Khắc phục sớm nhất để cấp lại nước cho dân

Sau 3 ngày mất nước, đến ngày 16/4, phía Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An mới triển khai khắc phục sau sự cố vỡ ống nước ở dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 46. Theo lãnh đạo Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An, thời gian cấp lại nước còn tùy thuộc quá trình sửa chữa thực tế tại hiện trường.

Khu vực ống nước bị vỡ

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Quản lý dự án quốc lộ 46 (Ban Quản lý Dự án 85) cho biết, khu vực ống nước bị vỡ là công trình hạ tầng nằm trong hành lang đường bộ. Phần này Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Nam Đàn đã bàn giao cho chủ đầu tư, nhà thầu để thi công.

Về nguyên tắc, khi địa phương đã bàn giao thì tất cả các công trình trong phạm vi đã được bồi thường, di dời, chủ đầu tư, nhà thầu được toàn quyền sử dụng để thi công dự án. Sau đó, khi nhà thầu tiến hành thi công thì xảy ra việc vỡ đường ống và phát hiện vẫn còn hệ thống hạ tầng ống ngầm chưa được di dời.

“Trước mắt, chúng tôi đã yêu cầu chính quyền địa phương, Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện phối hợp với nhà máy nước sớm xử lý để cấp nước cho người dân. Đồng thời, di dời hệ thống đường ống ra khỏi phạm vi thi công dự án”, ông Dũng cho hay.

Nhóm công nhân đang khắc phục sự cố mất nước 4 ngày qua

Trước thời điểm khởi công QL46, Cục Quản lý Xây dựng (Bộ Xây dựng) có 1 văn bản; Khu Quản lý đường bộ II có 3 văn bản; Ban Quản lý dự án 85 có 2 văn bản; đơn vị thi công có 2 văn bản và một thông báo chung trước ngày thi công.

Nội dung các văn bản đều đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương di dời các công trình thiết yếu, hạ tầng kỹ thuật, như: Cây xanh, điện chiếu sáng, cáp quang, đường ống cấp nước, xăng dầu... ra khỏi phạm vi mặt bằng thi công dự án mở rộng QL46.

Trong thông báo gần đây nhất của Khu Quản lý đường bộ II ngày 20/3 cũng nêu rõ: “Sau ngày 27/3 nếu vẫn chưa tháo dỡ thì Ban Quản lý dự án 85 triển khai thi công. Mọi thiệt hại hư hỏng do việc không di dời thì chủ đầu tư công trình được cấp phép thi công đó phải tự chịu trách nhiệm”.