Phó TGĐ Batdongsan.com.vn: Thị trường đã "qua vùng nhiễu" lãi suất, bước vào pha phục hồi có chọn lọc

Theo chuyên gia từ nền tảng công nghệ bất động sản Batdongsan.com.vn, một trong những yếu tố then chốt giúp thị trường giữ nhịp ổn định trong bối cảnh chi phí vốn tăng là nền tảng kinh tế vĩ mô tích cực của năm 2025. GDP cả năm đạt 8,02%, thuộc nhóm cao trong khu vực; vốn FDI thực hiện ước đạt 27,6 tỷ USD, tăng 9% so với năm trước; lượng khách quốc tế vượt 21 triệu lượt, tăng hơn 20%. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng trên 10%, số doanh nghiệp đăng ký mới tăng tới 71,6%.

Những con số này tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt sang thị trường bất động sản. Khi sản xuất, dịch vụ và du lịch phục hồi, nhu cầu về nhà ở, mặt bằng kinh doanh và cho thuê cũng dần cải thiện, dù chưa diễn ra đồng loạt trên mọi phân khúc.

Song song với yếu tố vĩ mô, tháng 12/2025 ghi nhận nhiều động thái chính sách đáng chú ý. Trong bối cảnh lãi suất huy động có xu hướng tăng trở lại, Bộ Xây dựng đã đề xuất các nhóm giải pháp kiểm soát giá bất động sản, tập trung vào hoàn thiện khung pháp lý, tăng nguồn cung – đặc biệt là nhà ở xã hội – và siết hoạt động đầu cơ.

Đáng chú ý, Nghị định 357 quy định mỗi bất động sản sẽ có một mã định danh điện tử thống nhất trên toàn quốc từ ngày 1/3/2026. Đây được xem là bước tiến lớn trong minh bạch hóa thị trường, tạo nền tảng cho quản lý giao dịch, giá cả và thông tin pháp lý.

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, sau nhịp "rung lắc" do biến động lãi suất huy động trong tháng 11, thị trường bất động sản đã ghi nhận tín hiệu hồi phục trong tháng cuối năm. Mức độ quan tâm đối với bất động sản bán tăng khoảng 10% so với tháng trước. Lượng tin đăng bán và cho thuê cũng tăng lần lượt 8% và 10%.

Diễn biến này phản ánh tâm lý "mở hàng" trở lại của bên bán sau giai đoạn thận trọng vì biến động lãi suất. Xu hướng tăng trưởng dương được ghi nhận tương đối đồng đều tại Hà Nội, TP.HCM (cũ), TP.HCM (mới) và các tỉnh thành khác, dù tốc độ có sự khác biệt.

Tháng 12/2025 chứng kiến sự trở lại đáng chú ý của hai phân khúc từng chịu áp lực lớn: biệt thự và nhà mặt phố. Mức độ quan tâm với nhà mặt phố tăng khoảng 16%, biệt thự tăng khoảng 15% so với tháng 11. Lượng tin đăng bán ở hai phân khúc này cũng tăng trưởng hai chữ số.

Trong khi đó, chung cư, nhà riêng và đất nền duy trì nhịp tăng ổn định, cho thấy nhu cầu ở thực tiếp tục đóng vai trò "xương sống" của thị trường.

Ở góc nhìn dài hạn, giá rao bán bất động sản trên toàn quốc duy trì xu hướng tăng trong hai năm qua. Chung cư là phân khúc tăng mạnh nhất, phản ánh áp lực nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu vẫn cao, đặc biệt tại các đô thị lớn. Tính đến quý IV/2025, giá rao bán trung bình chung cư toàn quốc đã tăng 56% so với quý I/2024.

Xét theo khu vực, Hà Nội ghi nhận nhiều chỉ số tích cực. Sau nhịp chững lại trong tháng 11, mức độ quan tâm bất động sản bán tại Thủ đô tăng khoảng 11% trong tháng 12. Các phân khúc biệt thự, nhà riêng và nhà mặt phố đều có mức tăng hai chữ số về lượng quan tâm.

Tại TP.HCM (cũ), thị trường cũng tăng trưởng nhưng với tốc độ chậm hơn. Lượng tìm kiếm bất động sản bán tăng 6% so với tháng trước. Nhà mặt phố ghi nhận mức tăng 19% về mức độ quan tâm và 20% về lượng tin đăng bán. Phân khúc biệt thự tăng lần lượt 15% về nhu cầu tìm kiếm và 16% về nguồn cung mới. Riêng chung cư có dấu hiệu chững lại khi mức độ quan tâm giảm 4%.

Ở mảng cho thuê, nhu cầu duy trì ổn định trong khi nguồn cung có xu hướng tăng. Lượng tin đăng cho thuê toàn quốc tăng 10% trong tháng 12/2025. Riêng Hà Nội, lượng tin đăng cho thuê nhà trọ và nhà mặt phố tăng lần lượt 20% và 22%.

Nhà trọ trở thành điểm sáng khi mức độ quan tâm tăng 14% so với tháng trước. Về giá thuê, nhà mặt phố ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong hai năm qua (tăng 21%), trong khi chung cư và nhà riêng duy trì mặt bằng giá ổn định.

Nhìn tổng thể, ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn nhận định, trong tháng cuối năm 2025, thị trường đã vượt qua giai đoạn nhạy cảm của biến động lãi suất và bước vào trạng thái phục hồi có chọn lọc. Dòng tiền chưa quay lại ồ ạt, nhưng đã xuất hiện rõ sự quan tâm với các phân khúc có giá trị sử dụng thực và khả năng khai thác dòng tiền.

Bước sang năm 2026, cùng với các chính sách minh bạch hóa dữ liệu và triển khai mã định danh bất động sản, thị trường được kỳ vọng sẽ vận hành theo hướng thực chất hơn, nơi "giá trị thật" dần thay thế các kỳ vọng đầu cơ ngắn hạn. Nói gọn gàng cho dễ hiểu: thị trường không còn chạy theo sóng ảo, mà đang vào phase "lọc chất" – ai làm thật, sản phẩm thật, giá trị thật sẽ trụ vững.



