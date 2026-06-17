Hà Nội chốt các ngành nghề được phép kinh doanh về ban đêm

Đây là nội dung nhằm cụ thể hóa điểm b, khoản 2, Điều 27 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.

Theo đó, nghị quyết này quy định phạm vi, điều kiện, ngành, nghề, lĩnh vực hoạt động; biện pháp quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các vấn đề phát sinh khác để phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh sản phẩm, dịch vụ đối với các khu, tuyến, điểm tổ chức, vận hành trong thời gian ban đêm được xác định phát triển kinh tế đêm.

Các tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ ban đêm khác ngoài các khu, tuyến, điểm được xác định phát triển kinh tế đêm được hoạt động theo quy định chung của pháp luật.

Nghị quyết quy định các khung giờ hoạt động của khu, tuyến, điểm kinh tế đêm như sau: Khung thời gian từ 18-22h: Áp dụng rộng rãi cho các hoạt động kinh tế đêm tại các khu, tuyến, điểm kinh tế đêm (Check thực tế dự thảo mới).

Khung thời gian từ 22h đến 2h sáng: Áp dụng đối với khu phát triển thương mại và văn hóa và một số các khu, tuyến, điểm kinh tế đêm có đầy đủ điều kiện hoạt động được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Tổ chức, cá nhân kinh doanh lựa chọn loại hình dịch vụ phù hợp, có giấy phép, bảo đảm phương án kiểm soát tiếng ồn, vệ sinh môi trường, ánh sáng, an ninh, trật tự theo quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

Đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Thái

Khung thời gian từ 22h đến 6h sáng: Được xem xét áp dụng có giới hạn, có chọn lọc tại một số khu vực, tuyến, điểm kinh tế đêm tách biệt, có các hoạt động đặc thù, được cơ quan có thẩm quyền cho phép, đáp ứng tiêu chuẩn chặt chẽ về hạ tầng, an ninh, trật tự, quản lý đô thị.

Cơ chế linh hoạt kéo dài thời gian hoạt động tại các khu, tuyến, điểm kinh tế đêm khi có các hoạt động, sự kiện cụ thể được cơ quan có thẩm quyền cho phép và có giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư.

Ngành, nghề, lĩnh vực hoạt động bao gồm: Hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, trưng bày; điện ảnh; trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, văn hóa truyền thống… được tổ chức tại các không gian công cộng, tuyến phố đi bộ, không gian di sản văn hóa, triển lãm, nhà hát, rạp hát, rạp chiếu phim, các thiết chế văn hóa, các địa điểm của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh tế đêm.

Khuyến khích các hoạt động lĩnh vực công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo, nghệ thuật đương đại, liên ngành, các hoạt động ứng dụng công nghệ, thiết kế sáng tạo dựa trên nguồn lực văn hóa trong hoạt động kinh tế đêm.

Các hoạt động du lịch và dịch vụ du lịch: Tham quan du lịch ban đêm, các tour tuyến du lịch đêm, du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm, dịch vụ hướng dẫn du lịch; các dịch vụ phục vụ khách du lịch.

Các hoạt động thương mại: Hoạt động chợ đêm, phố thương mại đêm, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi hoạt động ban đêm; các hoạt động quảng bá, bán sản phẩm văn hóa đặc trưng…

Các hoạt động dịch vụ ăn uống, ẩm thực: Hoạt động tại các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ẩm thực, các tuyến phố ẩm thực, dịch vụ giải khát…

Các hoạt động giải trí, thể thao: Các hoạt động vui chơi, giải trí; không gian trải nghiệm văn hóa, sáng tạo; hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe ban đêm; các hoạt động giải trí hợp pháp khác.

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe, dịch vụ làm đẹp: Spa, massage, thẩm mỹ, dịch vụ tư vấn chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, các câu lạc bộ thể dục: yoga, gym…

Các hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ: Vận tải hành khách, trông giữ phương tiện, thanh toán thông tin, viễn thông và các dịch vụ hỗ trợ khác.

Khu, tuyến, điểm kinh tế đêm được tổ chức theo hình thức do cơ quan nhà nước trực tiếp quản lý; do đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý di tích, doanh nghiệp, tổ chức quản lý, khai thác; do nhiều chủ thể phối hợp quản lý, vận hành theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nghị quyết cũng quy định điều kiện để công nhận khu, tuyến, điểm kinh tế đêm.