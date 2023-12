Hà Nội có thể có thêm 1 trường THPT chuyên: Cảnh đẹp "siêu thực", hàng loạt ngôi sao nổi tiếng từng theo học

Hà Nội có 4 trường THPT trực thuộc Sở GD-ĐT hàng năm tuyển sinh hệ chuyên, gồm: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An, THPT Sơn Tây. Tuy nhiên, trong đó có 2 trường là THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây không được gọi là trường THPT chuyên, dù hằng năm tuyển hệ chuyên nhiều hơn hệ không chuyên.

Tuy nhiên, mới đây, Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) tổ chức hội thảo xây dựng đề án Trường THPT chuyên Chu Văn An thay vì trường THPT công lập có lớp chuyên như hiện nay. Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định sự cần thiết cũng như căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn của đề án.

Theo dự kiến lộ trình xây dựng Trường THPT Chu Văn An thành trường chuyên: Các mô hình khác lớp chuyên của trường (phổ thông, song ngữ, song bằng) tiếp tục duy trì đến hết năm học 2026 - 2027. Từ năm học 2027 - 2028, nhà trường chỉ tổ chức lớp chuyên. Khi trở thành trường chuyên, nhà trường đề nghị tiếp tục được tuyển sinh học sinh lớp 9 khu vực phía bắc (từ Thanh Hóa trở ra) với điều kiện có kết quả xếp loại học tập, rèn luyện đạt mức tốt.

Tên gọi trường Bưởi - Chu Văn An đã gắn liền với bao thế hệ người dân thủ đô với hình ảnh một ngôi trường yên bình, thơ mộng bên bờ Hồ Tây.

Cảnh đẹp "siêu thực", hàng loạt chính khách, ngôi sao nổi tiếng từng theo học

Trường THPT Chu Văn An được thành lập từ năm 1908, cho đến nay Chu Văn An là một trong những trường phổ thông lâu đời và có truyền thống nhất của nền giáo dục Việt Nam. Hơn một thế kỷ đã trải qua với biết bao thăng trầm của lịch sử, tên gọi trường Bưởi - Chu Văn An đã gắn liền với bao thế hệ người dân thủ đô với hình ảnh một ngôi trường yên bình, thơ mộng bên bờ Hồ Tây.

Cơ sở vật chất của trường pha trộn giữa phong cách kiến trúc Pháp và các công trình mới được xây dựng trong thời gian gần đây. Khuôn viên trường rợp bóng cây xanh. Trải qua hàng trăm năm lịch sử, trường THPT Chu Văn An vẫn khiến bất cứ ai cũng phải xiêu lòng vì vẻ đẹp cổ kính và lãng mạn. Có thể nói, bất cứ vị trí nào của ngôi trường cũng có thể cho ra những bức ảnh xuất sắc.

Nhiều nhân vật đảm nhận vị trí quan trọng của đất nước từng là học sinh của trường Chu Văn An. Nơi đây cũng là cái nôi đào tạo ra những thế hệ nhà thơ, nhà văn nổi tiếng như: Xuân Diệu, Tú Mỡ, nhà văn Nguyễn Công Hoan, dịch giả Nguyễn Hiến Lê, hoạ sĩ Dương Bích Liên, nhà thơ Vũ Đình Liên, nhà văn Hoàng Ngọc Phách, nhà thơ Nguyễn Đình Thi, nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến, hoạ sĩ Tô Ngọc Vân, nhạc sĩ Thanh Tùng…

Với cơ sở vật chất, chất lượng giảng dạy vượt trội, hàng năm số thí sinh nộp đơn vào THPT Chu Văn An đều rất cao, điểm chuẩn cũng ngất ngưỡng. Năm học 2023-2024, trường THPT Chu Văn An tiếp tục dẫn đầu điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội với 44,5 điểm (tăng 1,25 điểm so với năm ngoái).

Đến mùa, những bông bưởi nở rộ, thi nhau tỏa hương.

Trường Chu Văn An được phép tuyển mở rộng học sinh của toàn miền Bắc (từ Thanh Hóa trở ra) với điều kiện học sinh đó phải đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Năm 2019, Trường THPT Chu Văn An đã chính thức được công nhận là trường thành viên trong hệ thống Cambridge International. Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trong việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế về giáo dục, mở ra cơ hội tiếp cận các chương trình giáo dục quốc tế cho học sinh.