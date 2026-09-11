Hà Nội có thể xuất hiện 4 siêu tháp chưa từng có: Một tòa cao gần gấp rưỡi Landmark 81, một tháp đôi nhắm kỷ lục thế giới

Vị trí dự kiến của các siêu tháp tại Hà Nội

Cuộc đua chinh phục đường chân trời Hà Nội đang nóng lên với hàng loạt phương án xây dựng những tòa nhà cao chưa từng có tại Thủ đô.

Ba trong số bốn siêu tháp nằm ở phía Bắc (dọc sông Hồng), nơi được quy hoạch thành không gian phát triển mới, kết nối khu vực trung tâm với sân bay Nội Bài và các đô thị lân cận. Dự án còn lại được đề xuất trên khu đất hơn 3,5ha tại cửa ngõ phía Nam nội đô.

Đáng chú ý, cả bốn đều giữ vai trò hạt nhân của các tổ hợp tài chính, thương mại, dịch vụ và giải trí. Tuy nhiên, mỗi dự án đang ở một giai đoạn khác nhau, từ đề xuất nghiên cứu, tham vấn môi trường đến triển khai hạ tầng.

Tháp Kỷ nguyên 109 tầng giữa đại dự án gần 737.000 tỷ đồng

Dẫn đầu về số tầng là Tháp Kỷ nguyên, công trình 109 tầng vừa xuất hiện trong phương án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Theo báo cáo của Hà Nội đầu tháng 9/2026, các tòa nhà xây mới tại đây phổ biến từ 30–45 tầng. Riêng Tháp Kỷ nguyên được định hướng trở thành công trình điểm nhấn và biểu tượng đô thị, với số tầng cao hơn gấp đôi mặt bằng chung.

Hình ảnh phối cảnh Tháp Kỷ nguyên 109 tầng. Nguồn: Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội

Tòa tháp được đề xuất trong tổng thể khu vực nghiên cứu rộng khoảng 11.418 ha, kéo dài 40km từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Đồ án chia thành ba phân đoạn, trong đó khu vực từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì được xác định là “Phòng khách đô thị”, tập trung các trung tâm tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo và kiến trúc biểu tượng.

Sự điều chỉnh này gắn với định hướng đưa Hà Nội từ “quay lưng ra sông” sang “quay mặt vào sông”, đồng thời được lập để phục vụ Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có sơ bộ tổng mức đầu tư gần 737.000 tỷ đồng. Liên danh thực hiện dự án theo phương thức PPP gồm Địa ốc Đại Quang Minh, THACO và Hòa Phát. Toàn bộ công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2038.

Tháp 108 tầng làm “trái tim” khu đô thị 70.000 dân

Cũng trong khu vực phát triển mới phía Bắc sông Hồng, một công trình 108 tầng đang được đề xuất tại Khu đô thị thông minh – sinh thái thuộc khu vực Vĩnh Thanh và Đông Anh (Hà Nội)

Khu đô thị rộng khoảng 268ha, trong đó phần lớn diện tích thuộc xã Vĩnh Thanh với khoảng 265 ha, phần còn lại thuộc xã Đông Anh. Dự án có vốn sơ bộ gần 21.300 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến đạt khoảng 70.000 người.

Bên trong dự án sẽ có hơn 800 căn biệt thự, 17 tòa chung cư cao 25 - 40 tầng và 6 tòa hỗn hợp cao 40 tầng. Nổi bật giữa quần thể này là tòa tháp dịch vụ 108 tầng.

Phối cảnh toà tháp dịch vụ 108 tầng. Ảnh: Báo cáo DTM

Không chỉ giữ vai trò “trái tim” của khu đô thị, công trình còn được đặt làm điểm nhấn kiến trúc cho toàn khu vực. Các trục giao thông, quảng trường, công viên sinh thái và hành lang cảnh quan đều mở hướng nhìn về phía tòa tháp, giúp công trình có thể được nhận diện từ cầu Nhật Tân, cầu Tứ Liên và dọc sông Hồng.

Liên danh Vingroup, Đầu tư Xây dựng Thái Sơn và Đầu tư và Phát triển Thương mại Long Hải đang lấy ý kiến tham vấn trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án.

Theo hồ sơ ĐTM, phần san nền và hạ tầng kỹ thuật dự kiến được triển khai từ quý IV/2026 đến quý III/2027. Các công trình trên đất được xây dựng từ quý IV/2027 đến quý III/2029. Toàn khu đô thị dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý IV/2034.

Tháp Phương Trạch 639m có thể vượt Landmark 81

Cũng cao 108 tầng nhưng gây chú ý hơn về chiều cao là Tháp tài chính Phương Trạch, với quy mô dự kiến lên tới 639 m.

Siêu tháp nằm trong Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội tại xã Vĩnh Thanh, do liên doanh BRG và Sumitomo phát triển. Đại đô thị rộng hơn 270ha, gần gấp ba lần khu phố cổ, có tổng vốn đầu tư khoảng 4,2 tỷ USD và được khởi công ngày 19/8/2025.

Tháp Phương Trạch cao 108 tầng với chiều cao dự kiến khoảng 639m

Đáng chú ý, khoảng 55% diện tích toàn khu được dành cho cây xanh, mặt nước và không gian công cộng. Đô thị được xây dựng trên sáu trụ cột thông minh gồm năng lượng, di chuyển, quản lý, kinh tế, cuộc sống và giáo dục – y tế.

Nằm ở vị trí trung tâm, Tháp Phương Trạch được định hướng trở thành hạt nhân tài chính, thương mại và dịch vụ mới tại cửa ngõ phía Bắc Thủ đô. Tòa nhà dự kiến có tổng diện tích sàn khoảng 133.000 m².

Nếu hoàn thành đúng quy mô công bố, tháp Phương Trạch sẽ bỏ xa Landmark 81 (461,2 m) để xác lập kỷ lục tòa nhà cao nhất Việt Nam và lọt top Đông Nam Á. Tính đến tháng 6/2026, đại công trường khu vực này đã bước vào giai đoạn san lấp và chuẩn bị mặt bằng.

Hanoi Twin Towers 99 muốn soán ngôi tháp đôi Petronas

Khác với ba công trình hướng về sông Hồng, Hanoi Twin Towers 99 được đề xuất trên khu “đất vàng” số 5–7 Đào Duy Anh, gần nút giao Kim Liên – cửa ngõ phía Nam trung tâm Hà Nội.

Ngày 8/7/2026, liên danh gồm Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, Công ty Cổ phần Thaiholdings và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup) đã có văn bản đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét, chấp thuận chủ trương nghiên cứu quy hoạch và cho phép lập dự án đầu tư Hanoi Twin Towers 99.

Theo hồ sơ ban đầu, tổ hợp nằm trên khu đất gần 35.000 m², gồm hai tòa tháp cao khoảng 568 m, có 99 tầng nổi và 6 tầng hầm. Tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 3–3,5 tỷ USD.

Nếu được triển khai đúng phương án, Hanoi Twin Towers 99 sẽ vượt Petronas Twin Towers cao 452 m (Malaysia) để trở thành tháp đôi cao nhất thế giới.

Phương án thiết kế Hanoi Twin Towers 99

Tổng diện tích sàn xây dựng (không gồm tầng hầm) dự kiến đạt khoảng 880.000 m², trong khi mật độ xây dựng chỉ khoảng 35%. Quy mô này cho thấy mức độ phát triển theo chiều cao đặc biệt lớn của tổ hợp ngay giữa khu vực nội đô.

Bên trong hai tòa tháp dự kiến tích hợp trung tâm hội nghị quốc tế, không gian biểu diễn nghệ thuật, trung tâm thương mại, văn phòng hạng A, khách sạn, nhà ở cao cấp và dịch vụ giải trí. Hạng mục casino cũng xuất hiện trong đề xuất ban đầu.

Tham vọng của dự án không dừng ở chiều cao. Liên danh còn đặt mục tiêu xác lập hàng loạt kỷ lục với vườn nhiệt đới, bảo tàng nghệ thuật số và hai sân đỗ trực thăng ở độ cao lớn nhất thế giới, cùng Sky Ballroom có quy mô lớn nhất toàn cầu.

Việc tích hợp hàng loạt chức năng trên diện tích gần 3,5 ha khiến Hanoi Twin Towers 99 được định hình như một “đô thị thẳng đứng”. Đây cũng là điểm khác biệt so với ba siêu tháp còn lại, vốn gắn với những không gian phát triển mới ven sông Hồng.

Hiện Hanoi Twin Towers 99 vẫn ở giai đoạn đề xuất nghiên cứu, hoàn thiện quy hoạch và các thủ tục liên quan để sớm triển khai. Liên danh đặt mục tiêu hoàn thành dự án trong quý III–IV/2030, song lộ trình này còn phụ thuộc vào các chuyển động pháp lý tiếp theo.