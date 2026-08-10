Hà Nội công bố 40 quyết định nhân sự lãnh đạo các sở, ngành và xã, phường

Ngày 10/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì Hội nghị công bố nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Sở Xây dựng Hà Nội có 8 phó giám đốc



Theo đó, TP Hà Nội thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội vào Sở Xây dựng thành phố Hà Nội; thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch thành phố Hà Nội vào Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội; thành lập Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội; tổ chức lại Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội.

Bí thư thành ủy Hà Nội chúc mừng lãnh đạo các sở, ngành

Hội nghị đã công bố các quyết định cán bộ liên quan đến các sở, ngành. Theo đó, ông Võ Nguyên Phong , Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công thương được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP. Các phó giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội gồm các ông: Đào Duy Phong, Trần Hữu Bảo, Đỗ Việt Hải, Luyện Văn Phương, Trương Hải Long (là phó giám đốc Sở Xây dựng trước sáp nhập); Trần Quang Tuyên, Nguyễn Bá Nguyên, Đào Minh Tâm (là phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc trước sáp nhập).

Ông Nguyễn Phi Thường, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Long Biên nhiệm kỳ 2025-2030.

Người kế nhiệm ông Võ Nguyên Phong làm Giám đốc Sở Công thương TP Hà Nội là ông Trần Đức Hải, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn.

Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Giám đốc Sở Ngoại vụ

Cũng theo công bố tại hội nghị, ông Phạm Tuấn Long , Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. Các phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Mai Hương; Phạm Xuân Tài; Lê Thị Ánh Mai (là phó giám đốc Sở Văn hoá thể thao trước sáp nhập); Trần Trung Hiếu; Nguyễn Trần Quang (là phó giám đốc Sở Du lịch trước sáp nhập).

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch TP được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc.

Hội nghị cũng công bố quyết định về nhân sự lãnh đạo Sở Ngoại vụ Hà Nội sau khi thành lập mới. Theo đó, bà Ngô Minh Hoàng, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP (từng là Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Hà Nội trước khi sắp xếp bộ máy) được bổ nhiệm làm giám đốc sở. Ông Hoàng Lê Việt Anh, Phó giám đốc Sở Du lịch TP, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Hà Nội.

Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh làm Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội

Hội nghị cũng công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ, trong đó: điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh giữ chức Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội , thay ông Vũ Minh Tuấn – người được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên Giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Ông Trần Anh Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng trường ĐH Thủ đô Hà Nội được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bát Tràng. Ông Nguyễn Văn Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bát Tràng giữ chức Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội. Ông Hoàng Trọng Tùng, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội được điều động giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Hà Nội.

Bí thư Đảng ủy xã Yên Xuân giữ chức Trưởng ban Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội

Ông Nguyễn Cao Minh, Trưởng ban Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Yên Xuân. Ông Mạc Đình Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Xuân được điều động giữ chức Trưởng ban Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Biên được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín.

Ông Ngô Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Ngạc được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn.

Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hạ Bằng được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tây Phương.

Ông Nguyễn Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Phương được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hạ Bằng.

Ông Phùng Bá Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dương Hòa được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã An Khánh.

Ông Nguyễn Trung Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Khánh được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Dương Hòa.