Hà Nội công khai hàng loạt dự án “ôm” hàng chục héc-ta đất không đưa vào sử dụng

Trong thông báo, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội nhấn mạnh quyết tâm của thành phố trong việc xử lý các trường hợp lãng phí tài nguyên đất, mặc dù phần lớn các dự án vi phạm đều đã được kiến nghị và chấp thuận gia hạn sử dụng đất thêm 24 tháng. Danh sách này chỉ rõ tên tổ chức, địa điểm vi phạm, mức độ vi phạm và kết quả xử lý đối với những dự án có diện tích lớn, gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Theo Biểu 1 do Sở công bố, nội dung vi phạm chung của các dự án là việc đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để thực hiện dự án đầu tư nhưng lại không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất bị chậm 24 tháng so với tiến độ đã ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa.

Trong số các 17 đơn vị vi phạm, một số tổ chức có diện tích đất vi phạm đặc biệt lớn, lên đến hàng chục héc-ta, điển hình như:

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Quốc tế (ICT), có địa chỉ sử dụng đất tại Phường Tây Hồ. Thời điểm vi phạm được ghi nhận kéo dài từ năm 2023 đến năm 2025. Diện tích vi phạm 186.000m², đây là một trong những diện tích lớn nhất được công bố. Sở đã kiến nghị xử lý vi phạm đối với dự án này là kéo dài thời gian gia hạn sử dụng đất 24 tháng do nguyên nhân bất khả kháng. Kết quả, dự án đã nhận được Quyết định số 3538/QĐ-UBND ban hành ngày 30/6/2025.

CTCP sản xuất và xuất nhập khẩu Cửu Long có đất vi phạm tại Phường Xuân Phương trong các năm 2021, 2023 và 2025. Diện tích vi phạm là 32.560 m². Tương tự, Sở kiến nghị xử lý là kéo dài thời gian gia hạn sử dụng đất 24 tháng do nguyên nhân bất khả kháng, theo kết quả xử lý là Quyết định số 3775/QĐ-UBND ngày 14/7/2025.

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC vi phạm liên quan đến lô đất tại Phường Đại Mỗ và xảy ra trong năm 2024. Diện tích đất vi phạm lên tới 21.655 m². Kiến nghị xử lý đối với dự án này là gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo kết quả là Quyết định gia hạn số 6676/QĐ-UBND ngày 27/12/2024.

Công ty TNHH Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên bị ghi nhận vi phạm Phường Yên Nghĩa trong giai đoạn 2022 và 2025. Diện tích vi phạm là 12.504,20 m². Kiến nghị xử lý vi phạm là kéo dài thời gian gia hạn sử dụng đất 24 tháng do nguyên nhân bất khả kháng, được cụ thể hóa bằng Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 02/7/2025.

Tổng Công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin – CTCP bị ghi nhận vi phạm tại Phường Thanh Xuân trong khoảng thời gian từ 2019, 2023 đến 2025. Diện tích đất vi phạm là 10.871 m². Kiến nghị xử lý là kéo dài thời gian gia hạn sử dụng đất 24 tháng do nguyên nhân bất khả kháng, và đã nhận được Quyết định 3846/QĐ-UBND ngày 18/7/2025.

Công ty TNHH xây dựng Thanh Hưng (Đại diện liên danh xây dựng Thanh Hưng và Công ty TNHH Hoàng Long) có dự án vi phạm tại Phường Hòa Lạc trong các năm 2020, 2023 và 2025. Diện tích vi phạm là 8.689 m². Kiến nghị xử lý là kéo dài thời gian gia hạn sử dụng đất 24 tháng do nguyên nhân bất khả kháng, với kết quả xử lý là Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 14/7/2025…

Như vậy, hầu hết các dự án vi phạm với diện tích lớn đều được đề xuất và chấp thuận gia hạn sử dụng đất thêm 24 tháng để tiếp tục thực hiện dự án. Việc công khai danh sách này là một bước đi quan trọng nhằm minh bạch hóa công tác quản lý đất đai và thúc đẩy các chủ đầu tư sớm đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ đã cam kết, tránh tình trạng đất đai bị lãng phí trong thời gian dài.