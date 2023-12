Được khởi công từ năm 2006, khu Đô Thị Bắc An Khánh (Splendora) là một trong những dự án quy mô lớn nhất được quy hoạch và đầu tư tại phía tây Hà Nội, với tổng diện tích lên tới hơn 2.6 km2 do liên doanh Công ty TNHH phát triển đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC) gồm 2 pháp nhân là Tổng công ty Vinaconex và Công ty Xây dựng Posco E&C (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư mỗi bên nắm 50%. Đến cuối năm 2017, dự án này được phê duyệt quy hoạch với cơ cấu sở hữu gồm Công ty cổ phần Địa ốc Phú Long (có trụ sở tại TPHCM) và Vinaconex, mỗi bên nắm giữ 50%. Hiện toàn bộ dự án đã về tay Phú Long và đang chuẩn bị xây dựng giai đoạn 2.