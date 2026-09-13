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Hà Nội dự kiến thêm 5 cầu vượt sông trên Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hà Nội dự kiến quy hoạch thêm 5 cầu vượt sông Hồng trên Trục đại lộ cảnh quan, giai đoạn 2026-2038, gồm Liên Trung, Tàm Xá, Cự Khối, Bát Tràng và Khuyến Lương.

Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, tỷ lệ 1/5.000 và Phương án hướng tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.

Đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 để thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, phạm vi nghiên cứu trải dài 40 km theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, đi giữa đô thị trung tâm, thuộc địa giới hành chính của 16 xã phường ven sông Hồng. Tiến độ thực hiện dự kiến từ 2026 đến 2038.

Theo quy hoạch, hệ thống đường bộ hai bên sông được kết nối bằng 17 cây cầu, trong đó 12 cầu đã và đang xây dựng, 5 cầu quy hoạch gồm Liên Trung, Tàm Xá, Cự Khối, Bát Tràng và Khuyến Lương.

Cầu Trần Hưng Đạo đang được các nhà thầu tăng tốc thi công

Trên sông Hồng (nằm trong Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng ) hiện có 6 cầu đang khai thác sử dụng gồm Thăng Long, Nhật Tân, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy và Thanh Trì; 6 cầu đang thi công gồm Hồng Hà, Thượng Cát, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi và Mễ Sở.

Các nút giao được thiết kế theo nguyên tắc ưu tiên kết nối vành đai chính 1, 2, 3, 4 đến 2,5 và 3,5. Các tuyến đang quá tải được ưu tiên bổ sung nhánh kết nối một chiều, tổ chức rõ ràng và thuận lợi cho phương tiện di chuyển.

Trước đó, tại buổi kiểm tra việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại phường Hồng Hà, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có một số trao đổi về quy hoạch sông Hồng. Ông Thắng cho biết, thành phố tổ chức lấy ý kiến với tinh thần cầu thị, lắng nghe và tiếp thu đầy đủ ý kiến nhân dân để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án quy hoạch.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có một số trao đổi với người dân về quy hoạch phân khu sông Hồng

Về những băn khoăn, kiến nghị chính đáng của người dân, nhất là về tiến độ thực hiện, chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và điều kiện an cư tại nơi ở mới, ông Thắng cho biết, sẽ được thành phố nghiên cứu trong quá trình triển khai.

"Quan điểm của thành phố là xin ý kiến nhân dân về quy hoạch sông Hồng để tiến tới chỉnh trang sông Hồng trở thành một không gian mới, một không gian nguồn lực để phát triển Thủ đô trong thời gian tới", Chủ tịch Hà Nội cho hay.

Quy hoạch 17 cây cầu bắc qua sông Hồng trên Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Lãnh đạo TP cũng lưu ý việc chỉnh trang khu vực sông Hồng chắc chắn tác động đến đời sống người dân. Vì vậy, Hà Nội đang xây dựng, hoàn thiện lộ trình triển khai, đặc biệt là các nội dung liên quan đến thu hồi đất, di chuyển người dân và bố trí nơi ở mới.

Báo cáo ngày 10/9 của UBND TP Hà Nội cho biết, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố đang được đẩy nhanh, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai nhiều công trình hạ tầng chiến lược.

Trong đó, thành phố đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ 7 cầu vượt sông Hồng, gồm: Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Tứ Liên và Trần Hưng Đạo. (trong đó, cầu Vân Phúc nằm ngoài phạm vi quy hoạch của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng).

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

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