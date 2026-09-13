Bộ Nội vụ: Xem xét tiền lương, phụ cấp lãnh đạo cấp xã theo phân loại hành chính

Nội dung trên được Bộ Nội vụ đưa ra tại văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai gửi đến sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI .

Bộ Nội vụ cho biết căn cứ Kết luận 206 của Bộ Chính trị, các cơ quan liên quan đã ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã để kịp thời thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Nội vụ phản hồi đề xuất tăng phụ cấp cho chủ tịch UBND xã, phường.

Các văn bản gồm Quyết định 09 của Ban Bí thư, Nghị quyết 122/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định 07/2026 của Chính phủ.

Theo đó, phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo cấp xã được quy định theo đúng nguyên tắc nêu tại Kết luận 206, bảo đảm hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo thứ bậc hành chính, phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã mới thấp hơn cấp huyện cũ.

Căn cứ Kết luận 83 của Bộ Chính trị, các văn bản của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sơ kết thực hiện Nghị quyết 28 về chính sách bảo hiểm xã hội và Nghị quyết 27 về chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện chính sách tiền lương theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIV để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong thời gian tới.

Trong quá trình nghiên cứu, Bộ Nội vụ sẽ xem xét các nội dung liên quan đến tiền lương và phụ cấp chức danh lãnh đạo cấp xã theo phân loại đơn vị hành chính.

Đề nghị chi trả phụ cấp phân loại theo thứ bậc đơn vị hành chính

Theo phản ảnh của của tri tỉnh Lào Cai, Nghị định 307/2025 của Chính phủ về phân loại hành chính, trong đó quy định xã được phân thành loại I, loại II và loại III.

Phường, đặc khu được phân thành loại đặc biệt, loại I, loại II và loại III.

Phường loại I, II là các địa phương có quy mô dân số lớn, mật độ đô thị cao, các xã loại III là địa phương có quy mô nhỏ hơn.

Trong khi đó, Nghị định 07/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định phụ cấp chức vụ đối với lãnh đạo, quản lý cấp xã được xác định theo chức danh, chưa gắn với phân loại đơn vị hành chính .

Cử tri dẫn ví dụ mức phụ cấp của cùng một chức danh như chủ tịch UBND phường loại I và chủ tịch UBND xã loại III hiện tương đương nhau. Theo cử tri, cách quy định này chưa phản ánh đúng sự khác biệt về khối lượng công việc.

Từ thực tế trên, cử tri đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng mức phụ cấp đối với chức danh lãnh đạo cấp xã.

Đồng thời, cử tri kiến nghị xây dựng cơ chế chi trả phụ cấp phân loại theo thứ bậc đơn vị hành chính (căn cứ vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, đặc thù khối lượng công việc) nhằm bảo đảm phù hợp thực tế và tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.