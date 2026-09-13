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Từ 15/9, Bộ Xây dựng có cơ cấu tổ chức mới, giảm 1 đơn vị

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ ngày 15/9/2026, Bộ Xây dựng còn 22 đơn vị trực thuộc, giảm 1 đơn vị so với quy định cũ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Nghị định số 354/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2025 ngày 25/2/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng có 22 đơn vị trực thuộc

Nghị định số 354/2026 sửa đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Theo đó, Bộ Xây dựng còn 22 đơn vị trực thuộc (giảm 1 đơn vị so với quy định cũ) bao gồm: Văn phòng; (2) Vụ Hợp tác quốc tế; (3) Vụ Pháp chế; (4) Vụ Kế hoạch - Tài chính; (5) Vụ Tổ chức cán bộ; (6) Vụ Quy hoạch - Kiến trúc; (7) Vụ Vận tải và An toàn giao thông; (8) Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng; (9) Cục Hàng không Việt Nam; (10) Cục Đường bộ Việt Nam; (11) Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; (12) Cục Đường sắt Việt Nam; (13) Cục Đăng kiểm Việt Nam; (14) Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng; (15) Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; (16) Cục Phát triển đô thị; (17) Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; (18) Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng; (19) Trung tâm Công nghệ thông tin; (20) Báo Xây dựng; (21) Tạp chí Xây dựng; (22) Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng.

Các tổ chức quy định từ (1) đến (18) là tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ (19) đến (22) là đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.

Cục Hàng không Việt Nam là Cục loại 1. Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam được sử dụng con dấu hình Quốc huy.

Sửa đổi, bổ sung về nhiệm vụ, quyền hạn

Đáng chú ý, Nghị định số 354/2026/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Xây dựng. Cụ thể:

Về quy hoạch, kiến trúc, Bộ Xây dựng có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn; tham gia công tác thẩm định các quy hoạch theo quy định pháp luật về quy hoạch.

Trong hoạt động đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng thống nhất quản lý nhà nước về việc cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề; quản lý cấp mã số chứng chỉ hành nghề.

Bên cạnh đó, đối với lĩnh vực phát triển đô thị, Nghị định số 354/2026/NĐ-CP bổ sung thêm nhiệm vụ của Bộ Xây dựng trong việc tổ chức thẩm định, ban hành quyết định công nhận đô thị loại I.

Về an ninh, an toàn giao thông, Bộ Xây dựng có trách nhiệm ban hành Chương trình an toàn hàng không dân dụng Việt Nam theo thẩm quyền; quy định chi tiết việc xây dựng, đánh giá, phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển, kế hoạch an ninh cảng biển và kế hoạch an ninh khu nước, vùng nước; quy định việc cấp chứng nhận liên quan đến an ninh tàu biển, an ninh cảng biển; chủ trì hoặc phối hợp thực hiện kiểm tra và cung cấp thông tin an ninh, an toàn hàng không dân dụng, hàng hải theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tổ chức điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay, tai nạn hàng hải theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Nghị định số 354/2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2026.

Theo Anh Vũ

Đại Đoàn kết

Từ Khóa:
Bộ Xây Dựng

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