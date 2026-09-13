Tập đoàn "khổng lồ" của Nga ngỏ lời muốn cùng Việt Nam làm vệ tinh, UAV

Theo tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga, ngày 9/9, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân có buổi làm việc với ông Artem Ivanovich Zassoursky, lãnh đạo Tập đoàn AFK Sistema, ông Artem Ivanovich Zassoursky để trao đổi về các cơ hội hợp tác trong khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực.

Tại buổi làm việc, ông Artem Zasursky, Phó Chủ tịch AFK Sistema, cho biết tập đoàn đang ưu tiên 3 lĩnh vực (công nghệ vệ tinh, UAV, Hydrogen) trong chiến lược phát triển quốc tế, đồng thời mong muốn lắng nghe nhu cầu của Việt Nam để tìm kiếm các chương trình hợp tác cụ thể.

Trong lĩnh vực vệ tinh, AFK Sistema đã đưa hơn 100 vệ tinh lên quỹ đạo và làm chủ các công đoạn từ thiết kế, chế tạo đến phóng. Do đó, theo ông Artem Zasursky, Tập đoàn AFK Sistema sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam xây dựng chương trình đào tạo nhân lực dài hạn.

Về UAV, lãnh đạo AFK Sistema cho biết, tập đoàn có khả năng sản xuất từ drone cỡ nhỏ đến trực thăng không người lái tải trọng lớn, và được ứng dụng trong nông nghiệp, logistics, giám sát chuyên dụng.

Trong lĩnh vực hydrogen, lãnh đạo Tập đoàn AFK Sistema đề xuất một số hướng như lưu trữ năng lượng tái tạo dư thừa bằng hydrogen, sản xuất amoniac xanh, sử dụng hydrogen cho phương tiện giao thông, UAV chạy bằng hydrogen... Tập đoàn của Nga cũng sẵn sàng hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và tiếp nhận các nhà khoa học, sinh viên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu tại Nga.

Mong muốn AFK Sistema có thể đặt một trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đánh giá cao những đề xuất của AFK Sistema, đồng thời cho rằng các hướng hợp tác mà tập đoàn đưa ra phù hợp với những lĩnh vực công nghệ Việt Nam đang quan tâm và có nhu cầu phát triển.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Việt Nam đang thúc đẩy phát triển các công nghệ chiến lược, trong đó tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học. Đáng chú ý, việc hợp tác quốc tế không chỉ hướng tới đầu tư, kinh doanh mà cần gắn với nghiên cứu, phát triển công nghệ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Vì vậy, Bộ trưởng mong muốn trong tương lai Tập đoàn AFK Sistema có thể đặt một trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam, qua đó hình thành không gian hợp tác lâu dài giữa doanh nghiệp Nga với các trường đại học, viện nghiên cứu và đối tác Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi, nghiên cứu cụ thể các hướng hợp tác, từng bước đưa những nội dung phù hợp vào các chương trình phối hợp trong thời gian tới. Đại diện Tập đoàn AFK Sistema bày tỏ sẵn sàng tiếp nhận các đoàn chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và sinh viên Việt Nam sang tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy các chương trình hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Vladimir Yevtushenkov, Nhà sáng lập Tập đoàn AFK Sistema, ngày 9/9, tại Moskva, Nga. Ảnh: TTXVN

Cũng trong ngày 9/9, theo TTXVN, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, quỹ đầu tư lớn của nước này tại Moskva. Trong đó có ông Vladimir Yevtushenkov, Nhà sáng lập AFK Sistema.

Cụ thể, tại cuộc gặp, ông Vladimir Yevtushenkov cho biết Việt Nam là một trong những thị trường ưu tiên của tập đoàn tại châu Á - Thái Bình Dương. Tập đoàn AFK Sistema cũng đã nghiên cứu thị trường, làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp để tìm cơ hội đầu tư, hợp tác và chuyển giao công nghệ.

Đặc biệt, lãnh đạo AFK Sistema bày tỏ tập đoàn muốn mở rộng đầu tư lâu dài tại Việt Nam, tăng tỷ lệ nội địa hóa, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực.

Theo đó, các lĩnh vực AFK Sistema quan tâm bao gồm công nghệ thông tin, an ninh mạng, nhận diện sinh trắc học, thành phố thông minh, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và chuyển đổi số. Cùng với đó, tập đoàn đề xuất mở rộng hợp tác sang sản xuất thiết bị điện, phương tiện giao thông xanh, khách sạn - du lịch, văn hóa.

Cùng ngày, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin, Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Nga chính thức diễn ra. Trong số đó, có Lộ trình hợp tác về các công nghệ chiến lược giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Tập đoàn AFK Sistema.