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Xây cầu vượt 248 tỷ để giải cứu ùn tắc cho cầu Rạch Miễu 2

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại nút giao với Quốc lộ 1A sau khi cầu Rạch Miễu 2 đưa vào khai thác, Bộ Xây dựng vừa quyết định đầu tư bổ sung cầu vượt tại ngã tư Đồng Tâm, tỉnh Đồng Tháp. Tổng mức đầu tư khái toán dự án khoảng 248 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh Dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2, để bổ sung vào dự án cầu vượt tại ngã tư Đồng Tâm, thuộc địa phận xã Long Hưng và phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp.

Theo thiết kế, cầu được xây dựng vượt Quốc lộ 1A, theo hướng đường dẫn cao tốc TPHCM - Trung Lương (đường dẫn Đồng Tâm) nối với Đường tỉnh 870 (đường dẫn lên cầu Rạch Miễu 2).

Xây cầu vượt 248 tỷ để giải cứu ùn tắc cho cầu Rạch Miễu 2- Ảnh 1.

Nút giao Đồng Tâm thường xuyên ùn tắc khi cầu Rạch Miễu 2 khánh thành.

Cầu vượt rộng 16m, quy mô 4 làn xe cơ giới, gồm 7 nhịp, tổng chiều dài hơn 293m, và một số hạng mục phục. Tổng mức đầu tư khái toán khoảng 248 tỷ đồng, từ vốn còn dư của dự án cầu Rạch Miễu 2, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027.

Sau khi bổ sung cầu vượt, Dự án cầu Rạch Miễu 2 vẫn giữ nguyên tổng mức đầu tư hơn 6.810 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng giao Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận lập tiến độ tổng thể và tổ chức thực hiện.

Thời gian qua, ngã tư Đồng Tâm đã trở thành "điểm nóng" về ùn tắc giao thông sau khi cầu Rạch Miễu 2 chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2025. Lượng phương tiện dồn về cầu mới tăng cao đột biến, khiến khu vực này thường xuyên rơi vào cảnh ùn ứ kéo dài.

Theo Hòa Hội

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