Hà Nội: Cận cảnh Vành đai 2,5 nối Tây Hồ Tây bắt đầu thảm nhựa, sắp thông xe

Video: Cận cảnh Vành đai 2,5 nối Tây Hồ Tây bắt đầu thảm nhựa, gấp rút về đích
Tại công trường, nhiều máy móc, thiết bị cùng lực lượng kỹ sư, công nhân được nhà thầu huy động, khẩn trương triển khai các phần việc còn lại.
Các hạng mục như thảm nhựa, lát vỉa hè, bó vỉa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh và hoàn thiện tổ chức giao thông đang được triển khai đồng loạt nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.
Đến nay, phần nền đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm cơ bản hoàn thành. Các hạng mục hoàn thiện mặt đường, vỉa hè, bó vỉa, chiếu sáng, cây xanh và tổ chức giao thông đang được đẩy nhanh để hoàn tất toàn tuyến.