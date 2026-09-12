Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Cận cảnh Vành đai 2,5 nối Tây Hồ Tây bắt đầu thảm nhựa, sắp thông xe

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau nhiều năm đình trệ do vướng giải phóng mặt bằng, dự án Vành đai 2,5 qua Tây Hồ Tây đang được đẩy nhanh thi công, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước 30/9.

Video: Cận cảnh Vành đai 2,5 nối Tây Hồ Tây bắt đầu thảm nhựa, gấp rút về đích

Hà Nội: Cận cảnh Vành đai 2,5 nối Tây Hồ Tây bắt đầu thảm nhựa, sắp thông xe- Ảnh 1.

Dự án xây dựng tuyến đường số 5 vào trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, thuộc tuyến Vành đai 2,5 qua địa bàn phường Xuân Đỉnh (Hà Nội), được khởi công từ tháng 1/2021 với thời gian thi công dự kiến 320 ngày. Tuy nhiên, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng khiến dự án đình trệ trong thời gian dài. Đến cuối tháng 6/2026, toàn bộ mặt bằng được bàn giao, dự án bắt đầu đẩy nhanh tiến độ.

Hà Nội: Cận cảnh Vành đai 2,5 nối Tây Hồ Tây bắt đầu thảm nhựa, sắp thông xe- Ảnh 2.

Tuyến đường dài khoảng 582m, mặt cắt ngang 50m, được đầu tư đồng bộ các hạng mục gồm nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, cấp nước, hào kỹ thuật, chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh và tổ chức giao thông.

Hà Nội: Cận cảnh Vành đai 2,5 nối Tây Hồ Tây bắt đầu thảm nhựa, sắp thông xe- Ảnh 3.

Hà Nội: Cận cảnh Vành đai 2,5 nối Tây Hồ Tây bắt đầu thảm nhựa, sắp thông xe- Ảnh 4.

Tại công trường, nhiều máy móc, thiết bị cùng lực lượng kỹ sư, công nhân được nhà thầu huy động, khẩn trương triển khai các phần việc còn lại.

Hà Nội: Cận cảnh Vành đai 2,5 nối Tây Hồ Tây bắt đầu thảm nhựa, sắp thông xe- Ảnh 5.

Từ trên cao, tuyến Vành đai 2,5 đoạn kết nối khu Đoàn Ngoại giao với đường Nguyễn Hoàng Tôn đã dần hiện rõ diện mạo, tạo thành trục giao thông mới qua khu vực Tây Hồ Tây.

Hà Nội: Cận cảnh Vành đai 2,5 nối Tây Hồ Tây bắt đầu thảm nhựa, sắp thông xe- Ảnh 6.

Tại nút giao Vành đai 2,5 - Nguyễn Hoàng Tôn, mặt đường đã được thảm nhựa. Trong khi đó, đoạn tuyến từ đây đến đường Xuân Đỉnh tiếp tục được thi công, hoàn thiện các hạng mục theo thiết kế.

Hà Nội: Cận cảnh Vành đai 2,5 nối Tây Hồ Tây bắt đầu thảm nhựa, sắp thông xe- Ảnh 7.

Gần nút giao với đường Xuân Đỉnh, nhà thầu đang tập trung san nền, đồng thời thi công một số hạng mục cống ngầm và dải phân cách giữa tuyến.

Hà Nội: Cận cảnh Vành đai 2,5 nối Tây Hồ Tây bắt đầu thảm nhựa, sắp thông xe- Ảnh 8.

Hà Nội: Cận cảnh Vành đai 2,5 nối Tây Hồ Tây bắt đầu thảm nhựa, sắp thông xe- Ảnh 9.

Các hạng mục như thảm nhựa, lát vỉa hè, bó vỉa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh và hoàn thiện tổ chức giao thông đang được triển khai đồng loạt nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

Hà Nội: Cận cảnh Vành đai 2,5 nối Tây Hồ Tây bắt đầu thảm nhựa, sắp thông xe- Ảnh 10.

Hà Nội: Cận cảnh Vành đai 2,5 nối Tây Hồ Tây bắt đầu thảm nhựa, sắp thông xe- Ảnh 11.

Đến nay, phần nền đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm cơ bản hoàn thành. Các hạng mục hoàn thiện mặt đường, vỉa hè, bó vỉa, chiếu sáng, cây xanh và tổ chức giao thông đang được đẩy nhanh để hoàn tất toàn tuyến.

Hà Nội: Cận cảnh Vành đai 2,5 nối Tây Hồ Tây bắt đầu thảm nhựa, sắp thông xe- Ảnh 12.

Chủ đầu tư và nhà thầu đặt mục tiêu hoàn thành các phần việc còn lại, tổ chức thông xe kỹ thuật trước ngày 30/9.

Hà Nội: Cận cảnh Vành đai 2,5 nối Tây Hồ Tây bắt đầu thảm nhựa, sắp thông xe- Ảnh 13.

Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tăng khả năng kết nối, giảm áp lực phương tiện vào giờ cao điểm và cải thiện diện mạo, chất lượng môi trường đô thị. Tuyến cũng tạo thêm trục kết nối từ khu vực Tây Hồ Tây tới Cầu Giấy và các khu vực lân cận.

Theo Minh Đức/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ đầu năm sau, hơn 14.000 người ở một địa phương dự kiến sẽ được hỗ trợ lên đến 3,5 triệu đồng: Điều kiện là gì?

Từ đầu năm sau, hơn 14.000 người ở một địa phương dự kiến sẽ được hỗ trợ lên đến 3,5 triệu đồng: Điều kiện là gì? Nổi bật

Ngay trong tháng này, cực tăng trưởng thuộc top đầu Việt Nam cần hơn 4.000 lao động, ưu tiên vị trí nào?

Ngay trong tháng này, cực tăng trưởng thuộc top đầu Việt Nam cần hơn 4.000 lao động, ưu tiên vị trí nào? Nổi bật

Chủ tịch Hà Nội lưu ý việc xây các công trình quanh hồ Gươm

Chủ tịch Hà Nội lưu ý việc xây các công trình quanh hồ Gươm

17:00 , 12/09/2026
Trong tháng 2/2027, siêu dự án đường sắt gần 290.000 tỷ đồng, đi qua 6 tỉnh, thành phố phía Bắc phải hoàn thành nhiệm vụ này

Trong tháng 2/2027, siêu dự án đường sắt gần 290.000 tỷ đồng, đi qua 6 tỉnh, thành phố phía Bắc phải hoàn thành nhiệm vụ này

16:34 , 12/09/2026
Tên gọi trước đây của sân bay quốc tế Nội Bài

Tên gọi trước đây của sân bay quốc tế Nội Bài

16:34 , 12/09/2026
Cận cảnh hai ngôi đình trước ngày di dời để làm đường kết nối sân bay Gia Bình

Cận cảnh hai ngôi đình trước ngày di dời để làm đường kết nối sân bay Gia Bình

16:22 , 12/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên