Hà Nội: Cận cảnh Vành đai 2,5 nối Tây Hồ Tây bắt đầu thảm nhựa, sắp thông xe

Dự án xây dựng tuyến đường số 5 vào trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, thuộc tuyến Vành đai 2,5 qua địa bàn phường Xuân Đỉnh (Hà Nội), được khởi công từ tháng 1/2021 với thời gian thi công dự kiến 320 ngày. Tuy nhiên, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng khiến dự án đình trệ trong thời gian dài. Đến cuối tháng 6/2026, toàn bộ mặt bằng được bàn giao, dự án bắt đầu đẩy nhanh tiến độ.