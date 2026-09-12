Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tất cả cá nhân có tên trong danh sách sau đang nằm trong diện tạm hoãn xuất cảnh của Cơ quan Thuế

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tất cả các cá nhân trong danh sách sau đây cần chú ý thông tin về tạm hoãn xuất cảnh từ cơ quan Thuế.

Ảnh minh hoạ

Ngày 10/9, Thuế tỉnh Vĩnh Long đã đăng tải loạt Thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với một số cá nhân.

Tất cả các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh này đều áp dụng đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nguyên nhân đến từ việc doanh nghiệp đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày (kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo) mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Danh sách được tổng hợp từ các Thông báo được Thuế cơ sở tỉnh Vĩnh Long đăng tải vào ngày 10/9 như sau:

STTTên người bị tạm hoãn xuất cảnhTên tổ chức cá nhân là người đại diện theo pháp luậtThời gian tạm hoãn xuất cảnh
1Trương Nguyễn Thuỷ Tiên

 

Công ty TNHH Thương mại Kinh doanh Đầu tư Thuỷ Ngọc

 

Từ ngày 10/9/2026
2Nguyễn Thanh Tình

 

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Bến TreTừ ngày 10/9/2026
3Lư Sanh Võ

 

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thăng LongTừ ngày 10/9/2026
4Lê Hoàng Dũng

 

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ In ấn Quảng cáo và Xây dựng Hòa Thuận

 

Từ ngày 10/9/2026

Theo cơ quan Thuế, để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh kịp thời, doanh nghiệp cần gửi hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, thực hiện nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế nợ để tổng số tiền thuế nợ còn phải nộp tại thời điểm tra cứu dưới ngưỡng tạm hoãn xuất cảnh, hoặc người nộp thuế được chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế từ ngày 1/7

Nghị định 252/2026/NĐ-CP đã quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Quản lý thuế 2025. Trong đó, văn bản đã xác định cụ thể 05 trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.

Thứ nhất, đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc diện bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, việc tạm hoãn xuất cảnh sẽ được áp dụng nếu số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp từ 120 ngày trở lên.

Thứ hai, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và quá thời hạn nộp từ 120 ngày trở lên.

Trường hợp thứ ba liên quan đến cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Đối với cá nhân là người nước ngoài, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng nếu cá nhân đó có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ.

Cuối cùng, quy định này cũng áp dụng đối với cá nhân là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam mà vẫn còn nợ thuế quá thời hạn nộp theo quy định và chưa hoàn thành nghĩa vụ.

Công an thông báo: 689 chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hà Giang

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ đầu năm sau, hơn 14.000 người ở một địa phương dự kiến sẽ được hỗ trợ lên đến 3,5 triệu đồng: Điều kiện là gì?

Từ đầu năm sau, hơn 14.000 người ở một địa phương dự kiến sẽ được hỗ trợ lên đến 3,5 triệu đồng: Điều kiện là gì? Nổi bật

Ngay trong tháng này, cực tăng trưởng thuộc top đầu Việt Nam cần hơn 4.000 lao động, ưu tiên vị trí nào?

Ngay trong tháng này, cực tăng trưởng thuộc top đầu Việt Nam cần hơn 4.000 lao động, ưu tiên vị trí nào? Nổi bật

Hà Nội: Cận cảnh Vành đai 2,5 nối Tây Hồ Tây bắt đầu thảm nhựa, sắp thông xe

Hà Nội: Cận cảnh Vành đai 2,5 nối Tây Hồ Tây bắt đầu thảm nhựa, sắp thông xe

17:30 , 12/09/2026
Chủ tịch Hà Nội lưu ý việc xây các công trình quanh hồ Gươm

Chủ tịch Hà Nội lưu ý việc xây các công trình quanh hồ Gươm

17:00 , 12/09/2026
Trong tháng 2/2027, siêu dự án đường sắt gần 290.000 tỷ đồng, đi qua 6 tỉnh, thành phố phía Bắc phải hoàn thành nhiệm vụ này

Trong tháng 2/2027, siêu dự án đường sắt gần 290.000 tỷ đồng, đi qua 6 tỉnh, thành phố phía Bắc phải hoàn thành nhiệm vụ này

16:34 , 12/09/2026
Tên gọi trước đây của sân bay quốc tế Nội Bài

Tên gọi trước đây của sân bay quốc tế Nội Bài

16:34 , 12/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên