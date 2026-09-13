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Người lao động đóng BHXH 15 năm, 20 năm, 30 năm... có tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng khác nhau thế nào? Cơ quan BHXH phát thông tin quan trọng

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

BHXH TP. HCM đã đăng tải các thông tin quan trọng về thời gian đóng BHXH và tỷ lệ hưởng lương hưu, nhằm giúp người dân chủ động chuẩn bị cho cuộc sống về già.

Quy định về tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng theo Luật BHXH năm 2024

Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết, người lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu và có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm sẽ được hưởng lương hưu. Mức lương hưu hàng tháng được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu nhân với mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng BHXH.

Theo Luật BHXH năm 2024, đối với lao động nữ, mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH.

Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, tỷ lệ hưởng sẽ được tính thêm 2%. Cụ thể, lao động nữ đóng BHXH 16 năm được hưởng tỷ lệ 47%; 17 năm là 49%; 18 năm là 51%; 19 năm là 53% và 20 năm là 55%. Mức tối đa là 75% tương ứng với 30 năm đóng BHXH.

Nguồn: Bảo hiểm xã hội TP.HCM

Đối với lao động nam, mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH.

Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, tỷ lệ hưởng sẽ được tính thêm 1%. Cụ thể, lao động nam đóng BHXH 16 năm được hưởng 41%; 17 năm là 42%; 18 năm là 43%; 19 năm là 44%; 20 năm là 45%.

Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, tỷ lệ hưởng sẽ được tính thêm 2%. Như vậy, lao động nam đóng 30 năm sẽ hưởng tỷ lệ 65% và đạt mức tối đa 75% tương ứng với 35 năm đóng BHXH.

Độ tuổi nghỉ hưu của người lao động là bao nhiêu?

Căn cứ theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì độ tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường vào mỗi năm từ 2026 sẽ được xác định như sau:

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

2025

61 tuổi 3 tháng

2025

56 tuổi 8 tháng

2026

61 tuổi 6 tháng

2026

57 tuổi

2027

61 tuổi 9 tháng

2027

57 tuổi 4 tháng

Từ năm 2028 trở đi

62 tuổi

2028

57 tuổi 8 tháng

2029

58 tuổi

2030

58 tuổi 4 tháng

2031

58 tuổi 8 tháng

2032

59 tuổi

2033

59 tuổi 4 tháng

2034

59 tuổi 8 tháng

Từ năm 2035 trở đi

60 tuổi

Đóng đủ 35 năm BHXH nhưng mới 57 tuổi, lao động nam dừng đóng chờ 62 tuổi có được hưởng 75% lương hưu? BHXH Việt Nam trả lời

Hà Giang

Sức khoẻ Cộng đồng

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