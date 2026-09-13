Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh cây cầu gần 12.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng, nối Hà Nội - Hưng Yên

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cầu Ngọc Hồi gần 12.000 tỷ đồng nối Hà Nội - Hưng Yên đang được đẩy nhanh tiến độ, nhiều hạng mục đã xong, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước APEC 2027.

Cận cảnh cây cầu gần 12.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng, nối Hà Nội - Hưng Yên- Ảnh 1.

Cầu Ngọc Hồi là công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, vai trò kết nối khu vực phía Nam Thủ đô với tỉnh Hưng Yên thông qua tuyến Vành đai 3,5.

Cận cảnh cây cầu gần 12.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng, nối Hà Nội - Hưng Yên- Ảnh 2.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 7,5km, tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng. Điểm đầu kết nối với tuyến Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thuộc địa bàn xã Thanh Trì, Hà Nội. Điểm cuối nối với tuyến Vành đai 3,5 thuộc xã Văn Giang, Hưng Yên.

Cận cảnh cây cầu gần 12.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng, nối Hà Nội - Hưng Yên- Ảnh 3.

Dự án được triển khai theo các dự án thành phần và khởi công ngày 19/8/2025.

Cận cảnh cây cầu gần 12.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng, nối Hà Nội - Hưng Yên- Ảnh 4.
Cận cảnh cây cầu gần 12.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng, nối Hà Nội - Hưng Yên- Ảnh 5.

Tại công trường, công nhân các nhà thầu đang triển khai nhiều hạng mục từ khoan cọc nhồi, gia công cốt thép đến thi công kết cấu cầu.

Cận cảnh cây cầu gần 12.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng, nối Hà Nội - Hưng Yên- Ảnh 6.

Tại khu vực xã Bát Tràng, nhiều phiến dầm cầu cạn đã được đúc và lắp đặt. Bãi đúc dầm quy mô lớn được sử dụng để phục vụ thi công các nhịp cầu cạn của dự án.

Cận cảnh cây cầu gần 12.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng, nối Hà Nội - Hưng Yên- Ảnh 7.

Theo thiết kế, cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m, rộng khoảng 38,3m, đáp ứng quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

Cận cảnh cây cầu gần 12.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng, nối Hà Nội - Hưng Yên- Ảnh 8.

Cầu chính được thiết kế dạng dây văng, nhịp chính dài khoảng 350m, hai trụ tháp cao 126m. Phần cầu dẫn dài khoảng 6,58km, rộng khoảng 33m.

Cận cảnh cây cầu gần 12.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng, nối Hà Nội - Hưng Yên- Ảnh 9.

Đến cuối tháng 8/2026, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ 80 cọc khoan nhồi tại hai trụ tháp chính. Phần cầu dẫn đã thi công 1.902/2.315 cọc và đúc 257/2.165 phiến dầm Super T.

Cận cảnh cây cầu gần 12.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng, nối Hà Nội - Hưng Yên- Ảnh 10.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án được xác định hoàn thành vào năm 2028. Tuy nhiên, Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ các dự án cầu vượt sông Hồng, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước APEC 2027.

Cận cảnh cây cầu gần 12.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng, nối Hà Nội - Hưng Yên- Ảnh 11.

Sau khi hoàn thành, cầu Ngọc Hồi sẽ góp phần hoàn thiện tuyến Vành đai 3,5, tạo kết nối trực tiếp giữa Hà Nội và Hưng Yên. Công trình đồng thời kết nối với nhiều tuyến giao thông quan trọng như trục đô thị Mê Linh, trục Tây Thăng Long, Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long, Lê Văn Lương, Quốc lộ 6, Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Cây cầu mới được kỳ vọng bổ sung năng lực vượt sông Hồng ở khu vực phía Nam, mở thêm hướng kết nối giữa Hà Nội và Hưng Yên, góp phần tạo điều kiện phát triển đô thị và kinh tế khu vực hai bên sông.

Theo Minh Vũ/ VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ đầu năm sau, hơn 14.000 người ở một địa phương dự kiến sẽ được hỗ trợ lên đến 3,5 triệu đồng: Điều kiện là gì?

Từ đầu năm sau, hơn 14.000 người ở một địa phương dự kiến sẽ được hỗ trợ lên đến 3,5 triệu đồng: Điều kiện là gì? Nổi bật

Ngay trong tháng này, cực tăng trưởng thuộc top đầu Việt Nam cần hơn 4.000 lao động, ưu tiên vị trí nào?

Ngay trong tháng này, cực tăng trưởng thuộc top đầu Việt Nam cần hơn 4.000 lao động, ưu tiên vị trí nào? Nổi bật

Người lao động đóng BHXH 15 năm, 20 năm, 30 năm... có tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng khác nhau thế nào? Cơ quan BHXH phát thông tin quan trọng

Người lao động đóng BHXH 15 năm, 20 năm, 30 năm... có tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng khác nhau thế nào? Cơ quan BHXH phát thông tin quan trọng

09:33 , 13/09/2026
Cách tính thuế với cá nhân vừa kinh doanh lưu trú vừa cho thuê nhà

Cách tính thuế với cá nhân vừa kinh doanh lưu trú vừa cho thuê nhà

09:09 , 13/09/2026
Xây cầu vượt 248 tỷ để giải cứu ùn tắc cho cầu Rạch Miễu 2

Xây cầu vượt 248 tỷ để giải cứu ùn tắc cho cầu Rạch Miễu 2

08:32 , 13/09/2026
Đảm bảo an ninh năng lượng thúc đẩy tăng trưởng Đồng bằng sông Cửu Long

Đảm bảo an ninh năng lượng thúc đẩy tăng trưởng Đồng bằng sông Cửu Long

08:00 , 13/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên