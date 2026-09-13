Cận cảnh cây cầu gần 12.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng, nối Hà Nội - Hưng Yên
Cầu Ngọc Hồi gần 12.000 tỷ đồng nối Hà Nội - Hưng Yên đang được đẩy nhanh tiến độ, nhiều hạng mục đã xong, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước APEC 2027.
- 13-09-2026
- 13-09-2026
- 13-09-2026
Tại công trường, công nhân các nhà thầu đang triển khai nhiều hạng mục từ khoan cọc nhồi, gia công cốt thép đến thi công kết cấu cầu.
Theo Minh Vũ/ VTC News
VTC News
Theo VTC News
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