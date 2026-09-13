Cận cảnh cây cầu gần 12.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng, nối Hà Nội - Hưng Yên

Sau khi hoàn thành, cầu Ngọc Hồi sẽ góp phần hoàn thiện tuyến Vành đai 3,5, tạo kết nối trực tiếp giữa Hà Nội và Hưng Yên. Công trình đồng thời kết nối với nhiều tuyến giao thông quan trọng như trục đô thị Mê Linh, trục Tây Thăng Long, Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long, Lê Văn Lương, Quốc lộ 6, Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Cây cầu mới được kỳ vọng bổ sung năng lực vượt sông Hồng ở khu vực phía Nam, mở thêm hướng kết nối giữa Hà Nội và Hưng Yên, góp phần tạo điều kiện phát triển đô thị và kinh tế khu vực hai bên sông.