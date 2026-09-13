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Tháng 11 tới, công chức và người lao động có thể được nghỉ 4 ngày liên tiếp

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Nội vụ vừa trình Chính phủ phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, theo đó cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dự kiến được nghỉ 4 ngày liên tiếp.

Theo phương án đề xuất, người lao động sẽ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11. Đồng thời, ngày làm việc thứ Hai, 23/11, được đề xuất hoán đổi sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, 28/11.

Như vậy, nếu phương án được thông qua, kỳ nghỉ sẽ kéo dài 4 ngày liên tục, từ thứ Bảy, ngày 21/11, đến hết thứ Ba, ngày 24/11, gồm một ngày nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, một ngày nghỉ do hoán đổi và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Phương án này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Người lao động dự kiến được nghỉ 4 ngày liên tiếp trong tháng 11.

Bộ Nội vụ cho rằng phương án trên góp phần thực hiện đúng chủ trương, tinh thần tại Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết đề ra yêu cầu nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa của nhân dân, bảo đảm đầy đủ quyền thụ hưởng và sáng tạo văn hóa, đồng thời bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng về văn hóa.

Đối với người lao động tại các doanh nghiệp, Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ như đối với cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ kiến nghị các doanh nghiệp có những thỏa thuận theo hướng có lợi hơn cho người lao động.

Theo Bộ Nội vụ, năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện Ngày Văn hóa Việt Nam. Do đó, việc bố trí kỳ nghỉ liên tục có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, khuyến khích người dân tham gia các hoạt động văn hóa, gia đình và cộng đồng.

Vào tháng 4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Theo đó, ngày 24/11 hằng năm được quy định là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Nghị quyết cũng quy định việc miễn hoặc giảm phí, lệ phí đối với dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam. Đồng thời, khuyến khích nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em, tham gia các hoạt động văn hóa vào những ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước.

Theo Luân Dũng

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