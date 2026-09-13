Vành đai 2,5 đoạn qua Xuân Đỉnh dự kiến thông xe kỹ thuật trước 30-9

Theo UBND phường Xuân Đỉnh, để triển khai dự án, tổng diện tích đất thu hồi là 28.318m2, ảnh hưởng đến 98 hộ dân. Dự án được khởi công từ tháng 1-2021, thời gian thi công theo kế hoạch là 320 ngày. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, việc triển khai thi công bị đình trệ trong thời gian dài.