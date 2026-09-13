Vành đai 2,5 đoạn qua Xuân Đỉnh dự kiến thông xe kỹ thuật trước 30-9
Sau thời gian dài đình trệ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án xây dựng tuyến đường số 5 vào trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây (đường Vành đai 2,5) qua địa bàn phường Xuân Đỉnh đang được các đơn vị thi công tập trung tăng tốc, dự kiến hoàn thành thông xe kỹ thuật trước ngày 30-9-2026.
13-09-2026
13-09-2026
13-09-2026
Dự án xây dựng tuyến đường số 5 vào trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây (đường Vành đai 2,5) qua địa bàn phường Xuân Đỉnh có chiều dài 582m, mặt cắt ngang 50m, được đầu tư xây dựng đồng bộ, gồm: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, cấp nước, hào kỹ thuật, chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh và tổ chức giao thông.
Theo UBND phường Xuân Đỉnh, để triển khai dự án, tổng diện tích đất thu hồi là 28.318m2, ảnh hưởng đến 98 hộ dân. Dự án được khởi công từ tháng 1-2021, thời gian thi công theo kế hoạch là 320 ngày. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, việc triển khai thi công bị đình trệ trong thời gian dài.
Đến cuối tháng 6-2026, toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án đã được bàn giao. Chủ đầu tư và nhà thầu đã tổ chức các mũi thi công, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ.
Ghi nhận tại công trường cho thấy, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Nhiều máy móc, trang thiết bị cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân được nhà thầu huy động làm việc tại nhiều vị trí trên tuyến.
Từ trên cao, đoạn Vành đai 2,5 kết nối khu Đoàn Ngoại giao với đường Nguyễn Hoàng Tôn dần rõ hình hài của một tuyến đường đô thị hiện đại.
Tại nút giao Vành đai 2,5 - Nguyễn Hoàng Tôn, mặt đường đã được thảm nhựa.
Từ khu vực này hướng về đường Xuân Đỉnh, các đơn vị tiếp tục triển khai những phần việc còn lại.
Gần nút giao với đường Xuân Đỉnh, nhà thầu đang tập trung san nền, thi công một số hạng mục cống ngầm và dải phân cách giữa tuyến.
Theo tiến độ hiện nay, các hạng mục nền đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm đã hoàn thành. Các công việc như thảm nhựa, lát hè, bó vỉa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, cây xanh và tổ chức giao thông đang được gấp rút thực hiện.
Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc, phấn đấu hoàn thành những hạng mục cuối cùng theo kế hoạch.
Mục tiêu đặt ra là hoàn thành toàn bộ các hạng mục còn lại và thông xe kỹ thuật đoạn tuyến trước ngày 30-9-2026. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Tây Hồ Tây, tăng cường kết nối giữa khu Đoàn Ngoại giao, đường Nguyễn Hoàng Tôn, đường Xuân Đỉnh và các khu vực lân cận
Dự án được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông vào giờ cao điểm, nâng cao năng lực kết nối đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và từng bước cải thiện diện mạo, chất lượng môi trường đô thị trên địa bàn phường Xuân Đỉnh nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.
Theo Duy Khánh
Hà Nội Mới
Theo
Hà Nội Mới
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