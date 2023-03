Hà Nội: Giá chung cư lại tăng?

Một báo cáo mới đây của của Batdongsan.com.vn ghi nhận, chung cư là loại hình bất động sản bán duy nhất có mức độ quan tâm tăng trong 2 tháng đầu năm nay, với mức tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước. Tại Hà Nội, mặt bằng giá bán chung cư cũng không giảm mặc dù thanh khoản còn gặp nhiều rào cản.

Thậm chí giá rao bán căn hộ tại Hà Nội trong 2 tháng đầu năm 2023 vẫn tăng từ 9% - 16% ở tất cả các phân khúc so với cùng kỳ năm trước, và tăng mạnh nhất ở dòng sản phẩm trung cấp.

Trước đó, lý giải về hiện tượng "Thanh khoản giảm nhưng giá chung cư không hạ", ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc cho rằng, tại thị trường Hà Nội, nhu cầu ở thực luôn cao. Trong khi đó, nguồn cung chỉ có giới hạn. Giá chung cư ở Hà Nội không phải quá đắt nhưng ở mức không hạ giá.

Cũng theo ông Quyết, bởi nguồn cung khan hiếm nên dù thanh khoản giảm, một số chủ đầu tư cũng sẽ không giảm giá.

Thực tế, mới đây, một doanh nghiệp bất động sản có thông báo đến khách hàng về việc tăng giá bán giỏ căn hộ còn lại. Cụ thể, Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông hiện là chủ đầu tư dự án khu chung cư cao tầng trên ô đất F5-CH02 thuộc dự án Khu đô thị mới Tây Mô – Đại Mỗ - Vinhomes Park, tên thương mại là Masteri West Heights thông báo: Kể từ ngày 1/4/2023, giá bán của các căn hộ chưa bán thuộc toà A-U39.2, toà C-Z38M.1 và toà D-Z38M.2 dự án Masteri West Hights sẽ chính thức được điều chỉnh tăng so với mức giá hiện hành. Khảo sát thực tế, giá căn hộ chung cư tại dự án Masteri West Hights trước đó từng được chào bán ở ngưỡng giá 48-58 triệu đồng/m2.

Phân tích về hiện tượng giá chung cư tăng, ông Trần Minh Tiến, Trưởng phòng cao cấp - Phòng nghiên cứu thị trường & am hiểu khách hàng OneHousing phân tích: Phân khúc chung cư đang có sự chênh lệch rất lớn giữa cung và cầu. Số lượng giao dịch giảm do lượng cung sản phẩm mới ra thị trường giảm. Số lượng dự án mở bán mới cả năm ngoái và năm nay thực tế rất ít do quỹ đất cho các dự án mới ngày càng hạn chế. Đồng thời, tình trạng pháp lý các dự án khó khăn hơn với hơn 1.000 dự án vẫn đang xếp hàng chờ phê duyệt khiến rất ít sản phẩm mới ra thị trường.

Ông Tiến nói thêm, trên thị trường lại ghi nhận tín hiệu cho thấy lực cầu sản phẩm chung cư tăng với đối tượng người mua cho nhu cầu ở và cho thuê. Những tín hiệu giảm có thể đã xuất hiện ở các phân khúc khác như bất động sản nghỉ dưỡng, đất nền, còn các dự án chung cư của chủ đầu tư uy tín vẫn ghi nhận thanh khoản tốt.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam thừa nhận, rất khó để giá nhà sơ cấp giảm trong bối cảnh mọi chi phí phát triển dự án đều đang tăng. Ông Tuấn phân tích, vấn đề lớn nhất lại là thiếu hụt sản phẩm chào bán, không có chuyện thừa cung, thiếu cầu mà ngược lại, nhu cầu của thị trường vẫn rất lớn nhưng nguồn cung thì khan hiếm. Vậy nên dù thanh khoản kém thì giá sơ cấp vẫn sẽ khó giảm. Bên cạnh đó, các yếu tố quyết định giá bán như chi phí vật liệu xây dựng, nhân công, tiền sử dụng đất, thuế phí… đều đang tăng. Sắp tới đây, Luật Đất đai sẽ đưa giá đất sát giá thị trường, giá nhà cũng vì vậy sẽ phải điều chỉnh theo nên rất khó để chủ đầu tư giảm giá bán.