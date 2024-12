Hà Nội: Giá thuê chung cư tăng cao

Chung cư tăng giá 'chóng mặt'

Đầu năm 2024, anh Nguyễn Hoài Nam (quê Mê Linh, Vĩnh Phúc) thuê căn hộ 55m2 tại khu chung cư ở quận Hoàng Mai với giá 8 triệu đồng/tháng, hợp đồng thuê có thời hạn 12 tháng. Ngoài 8 triệu đồng trả cho chủ nhà, anh Thành phải đóng phí dịch vụ 18.000 đồng/m2.

Đến tháng 12/2024, hợp đồng thuê nhà của anh Thành sắp hết hạn, chủ nhà yêu cầu tăng giá thuê lên 11 triệu đồng/tháng với lý do giá nhà tăng cao và nhiều người đang muốn thuê lại vì giá căn hộ tăng, nhiều người dân có nhu cầu thuê.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Lan (quê Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, vào giữa năm 2024, gia đình anh ký hợp đồng 1 năm để thuê căn chung cư 70 m2 tại quận Nam Từ Liêm với giá thuê 10 triệu đồng/tháng.

Vừa qua, khi gần hết hợp đồng, chủ nhà thông báo sẽ tăng giá thuê trong hợp đồng mới lên 13 triệu đồng/tháng. Lý do chủ nhà đưa ra là giá phân khúc chung cư đang tăng cao và các căn hộ chung cư cho thuê khu vực xung quanh đều đã tăng giá.

"Giá thuê nhà tăng nhanh, việc mua nhà xa vời, giờ đến giá thuê cũng leo thang khiến gia đình vẫn ngậm ngùi chấp nhận", chị Lan chia sẻ.

Giá cho thuê chung cư Hà Nội tăng chóng mặt.

Kết quả khảo sát cho thấy, giá nhà cho thuê tại Hà Nội đang tăng nhanh, hiện rất khó để tìm căn hộ cho thuê 2 phòng ngủ (gia đình cơ bản 4 người) có mức giá 7-8 triệu đồng/tháng.

Điển hình, tại một số khu căn hộ xã hội trên đường Tam Trinh (Hoàng Mai, Hà Nội) giá cho thuê đã tăng từ 7-8 triệu đồng/tháng lên 9-12 triệu đồng/tháng (căn 2-3 phòng ngủ).

Theo Nguyễn Lan Anh (sinh viên 1 trường đại học ở Thanh Xuân, Hà Nội) thuê trọ tại đường Nguyễn Trãi cho biết, năm trước giá thuê nhà tại khu vực Thanh Xuân, Hà Đông, Cầu Giấy chỉ khoảng 3 đến 4 triệu đồng/phòng khoảng 20 - 25m2. Nhưng hiện thấp nhất cũng phải 5 triệu đồng/1 phòng.

Theo khảo sát, từ đầu năm đến nay, nhiều chủ nhà tăng giá phòng thuê trọ 10-15%, tập trung ở quận trung tâm như Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân... Phần lớn lý do được họ đưa ra là giá vốn tăng do bất động sản nội đô leo thang, chi phí đầu tư cao do bố trí thêm nội thất, phòng chứa thêm được nhiều người (nhờ chia nhỏ không gian).

Người thuê nhà không có nhiều lựa chọn

Theo các chuyên gia nhà đất, những năm qua, nhiều người trẻ có xu hướng chuyển từ cố gắng tích lũy mua nhà sang thuê nhà dài hạn vì áp lực giá nhà leo thang, không có nhiều lựa chọn phù hợp trong tầm tài chính.

Nhu cầu mỗi năm một nhiều đẩy mặt bằng giá thuê tăng lên. Ngoài ra, việc giá bất động sản tăng quá cao thời gian qua (bao gồm cả giá chung cư, đất nền và nhà riêng lẻ) đã khiến các hộ kinh doanh loại hình cho thuê phải tăng giá để phù hợp với chi phí bỏ ra.

Mặt khác, xu hướng đô thị hóa ngày càng cao, dân nhập cư vào trung tâm nhiều dẫn đến nhu cầu thuê chung cư, nhà trọ cũng gia tăng, thị trường cho thuê trở nên sôi động hơn thời điểm trước.

Nhà ở xã hội 987 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội có giá cho thuê liên tục tăng.

Theo ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính Ngân hàng - Đại học Nguyễn Trãi cũng cho biết, giá nhà đất tại Việt Nam đã tăng mạnh trong những năm gần đây, vượt xa tốc độ tăng thu nhập của người dân.

Ngay cả nhóm thu nhập cao nhất cũng gặp khó khăn trong việc mua nhà, khiến nhiều người chuyển sang thuê thay vì mua. Nhu cầu thuê tăng cao trong khi nguồn cung không kịp đáp ứng, dẫn đến giá thuê tăng. Người thuê nhà không có nhiều lựa chọn.

Ngoài ra, theo ông Huy, một bộ phận giới trẻ hiện nay có xu hướng ưa chuộng việc thuê nhà gần nơi làm việc để thuận tiện cho công việc và cuộc sống. Việc thuê nhà mang lại sự linh hoạt, cho phép họ dễ dàng thay đổi chỗ ở theo nhu cầu công việc hoặc lối sống. Xu hướng này góp phần làm tăng nhu cầu và giá thuê nhà ở các khu vực đô thị.