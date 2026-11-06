Hà Nội: Hiện trạng đường Tam Trinh trước hạn thông xe kỹ thuật 31/12

Ông Hoàng, người dân phường Hoàng Mai cho biết, khu vực gia đình ông sinh sống đã được bàn giao mặt bằng từ tháng 5. Dưới góc độ một người làm công tác quản lý xây dựng, ông nhận định tiến độ thi công hiện nay có phần chậm, song việc triển khai tuần tự các hạng mục sẽ giúp bảo đảm tính đồng bộ của công trình, tránh tình trạng mặt đường và vỉa hè vừa hoàn thiện lại phải đào lên để thi công hạ tầng kỹ thuật.