Hà Nội: Kết luận gây 'sốc' vụ bố đánh con gái 6 tuổi tử vong khi dạy hoc

Bố đánh con liên tiếp vì học bài kém

Chiều ngày (13/1) tại Trại tạm giam số 1 Công an Thành phố Hà Nội trước sự chứng kiến của Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận Bắc Từ Liêm đã tống đạt Kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Lê Thành Công về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Khoản 4 Điều 134 Bộ luật hình sự.

Theo luật sư Thơm, sau khi kết thúc điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận Bắc Từ Liêm đủ cơ sở kết luận: khoảng 11h ngày 16/9/2021, Lê Thành Công bắt đầu dạy kèm con gái là cháu L.H.A. (SN 2015) học bài tại khu vực cầu thang tầng 2 nhà riêng.

Trong lúc đó, vợ Công là chị Đ và con thứ hai là cháu K cũng đang sinh hoạt ở gần đó. Quá trình học bài, do cháu A. không tập trung, chậm hiểu nên Công ra khu vực bếp lấy 1 chiếc đũa ăn cơm bằng gỗ khoảng 25cm vụt nhiều cái vào mu bàn tay trái, cánh tay trái, chân trái của cháu A.

Thấy con vẫn không tập trung, Công nhờ vợ xuống sảnh tầng 1 lấy 1 chiếc chổi. Sau đó, chị Đ đi xuống nhưng không thấy chiếc chổi nào nên lấy 1 que tre kích thước đưa cho chồng.

Quá trình dạy học tiếp theo Công dùng que tre vụt nhiều phát vào vùng mông, lưng con gái (không nhớ rõ vụt bao nhiêu phát).

Lúc này, chị Đ nấu ăn ở khu vực bếp có nói về việc cháu A. thời gian gần đây không tập trung học, mải xem ti vi.

Công nghe vậy thì bực tức đi xuống tầng 1 lấy 1 đoạn cán chổi bị gẫy bằng gỗ cạnh chậu cây cảnh trước nhà quay lại yêu cầu con gái nằm sấp, úp mặt xuống sập gỗ ở phòng khách tầng 2 rồi dùng đoạn cán chổi gỗ vụt vào vùng mông cháu A..

Lúc này khoảng 12 giờ, chị Đ đang cho cháu K ăn thấy vậy có can ngăn, bảo anh Công dừng lại để cháu A. đi ăn cơm nên anh ta dừng lại không đánh con nữa.

Cháu A. ra bàn ngồi ăn cơm, còn Công xuống tầng 1 cất đoạn cán chổi gỗ về vị trí cũ và hút thuốc lào.

Cháu A. ngồi ăn được nửa bát cơm thì không muốn ăn mà đòi uống sữa. Chị Đ lấy cho con uống 1 hộp sữa Kun.

Khi Công quay lại thì cháu A. đã uống hết hộp sữa và tự lên phòng ngủ ở tầng 3 trước. Còn Công cùng chị Đ tiếp tục ăn cơm xong rồi lên phòng ngủ với cháu A. tại phòng cháu bé.

Chị Đ lên giường nằm với cháu A., cháu K ngủ phòng bên cạnh, còn Công ngồi dưới sàn nhà. Thấy con đã ngủ Công xuống tầng 2 ngồi uống nước.

Khoảng 15h 30 phút cùng ngày, cả gia đình ngủ dậy và xuống tầng 2 sinh hoạt, chị Đ lấy cho cháu A. 01 hộp sữa Kun.

Khi cháu A. uống hết hộp sữa, Công hỏi cháu có đói không và bảo chị Đ đi mua cháo cho cháu. Chị Đ lấy xe máy đi mua cho con 1 cốc cháo thịt băm.

Lúc này, khách gọi mua nước nên Công đi giao 3 bình nước cho khách. Sau khi cháu A. ăn xong thì kêu đau bụng, chị Đ hỏi cháu có muốn đi vệ sinh không, cháu A. bảo có rồi tự lên nhà vệ sinh tại tầng 3, chị Đ lên sau thấy con ngồi đi vệ sinh trên bồn cầu.

Căn nhà xảy ra vụ án.

Do có khách đến mua nước nên chị Đ xuống tầng 1 bán hàng khoảng 3 – 5 phút rồi quay lại thì thấy cháu A. bị ngồi thụt xuống bồn cầu.



Chị Đ thấy vậy bế con ra ra khỏi bồn cầu và hỏi cháu có đi vệ sinh được không thì cháu nói không.

Sau đó thấy quần áo, tóc cháu bị ướt nên chị Đ cho cháu đi tắm luôn. Cháu An tự cởi đồ, còn chị Đ lên tầng 4 lấy quần áo mới. Khi quay lại chị Đ thấy con đã cởi đồ và nằm ngửa ở sàn nhà vệ sinh.

Chị Đ hỏi cháu có bị làm sao không thì cháu trả lời không, hỏi cháu có tắm được không thì cháu nói có.

Chị Đ đỡ cháu A. dạy rồi tắm và gội đầu cho cháu. Công đi giao nước khoảng 15 phút sau quay về lên tầng 2, trong lúc đó chị Đ đang tắm cho cháu A. ở tầng 3.

Công đưa con thứ hai là cháu K xuống đạp xe ở sân trước nhà. Đươc 5 phút thì trời mưa nhỏ nên cho cháu K vào nhà rồi lên tầng 3 thì thấy chị Đ đã tắm xong cho cháu A. và cùng đưa cháu vào phòng lau người, sấy tóc.

Lúc này chị Đ kiểm tra người thấy cháu A. nóng, biểu hiện sốt. Thấy thế Công bảo chị Đ lấy thuốc hạ sốt cho cháu uống. Sau đó 2 vợ chồng để cháu An nằm nghỉ tại phòng. Khoảng 5 phút sau Công lên phòng cháu kiểm tra thấy cháu vẫn thức thì bế cháu lên vai, mặt úp vào vai phải thì cháu A. bất ngờ nôn, chớ ra áo.

Công liền gọi chị Đ đang ở tầng 2 lên, chị Đ thấy cháu như vậy thì lấy khăn lau cho cháu. Sau đó cả 2 vợ chồng cùng nhau đưa cháu ra viện khám, cấp cứu bằng xe máy. Hai vợ chồng đưa cháu đến bệnh viện Nam Thăng Long.

Bé gái tử vong ngoại viện, cơ thể bầm tím nên bác sỹ báo công an

Đến 17h 50 phút cùng ngày, cháu bé chuyển đến bệnh viện Nhi Trung Ương để cấp cứu.

Khi đến bệnh viện Nhi Trung Ương, qua kiểm tra bệnh viện xác định cháu A. bị tử vong ngoại viện và trên cơ thể có nhiều vết bầm tím nghi do bạo hành nên đã báo Công An quận Đống Đa, Hà Nội biết.

Cùng ngày Công an Quận đống Đa đã chuyển tin báo tố giác trên đến Công an Quận Bắc Từ Liêm để kiểm tra, xác nhận minh theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, Lê Thành Công đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nêu trên.

Ngày 30/9/2021, Phòng kỹ thuật hình sự - Công an Thành phố Hà Nội có Bản kết luận pháp y kết luận nguyên nhân chết của cháu An: Ngạt do trào ngược thức ăn vào khí quản, hậu qủa của sốc chấn thương.

Thương tích trên cơ thể nạn nhân do tác động của vật tày gây nên.

Xét hành vi cố ý gây thương tích của Lê Thành Công là rất nghiêm trọng, bản thân đã có 1 tiền án (năm 2003 Tòa án phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà nội xử phạt 15 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản).

Hành vi của bị can đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự của địa phương, do vậy cần phải xử lý nghiêm bị can trước pháp luật để răn đe tội phạm và phòng ngừa giáo dục.

Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác... 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 14 năm: a) Làm chết người...