Hà Nội: Khách sạn 4 - 5 sao giảm giá 'kích cầu' du lịch

Ngày 28/6, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức cuộc họp thảo luận về các chương trình kích cầu của khách sạn và hoạt động truyền thông cho chương trình kích cầu “Người Hà Nội và du khách trải nghiệm dịch vụ tại các khách sạn 4-5 sao của Hà Nội” năm 2024.

Lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cho biết, để hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch nội địa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với chủ đề “Người Việt Nam du lịch Việt Nam - Việt Nam tôi yêu”, đồng thời nhằm thu hút khách du lịch nội địa đến với Hà Nội, nhất là trong dịp mùa hè thu 2024, Sở Du lịch Hà Nội đang phát động chương trình kích cầu hoạt động trải nghiệm tại các khách sạn 4-5 sao tại Hà Nội.

Tâm lý “e dè” khách sạn 5 sao

Khách sạn 5 sao Metropole Hà Nội tung ra nhiều ưu đãi dịp này. Ảnh: KS Metropole

Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội cho thấy, hiện Hà Nội có 3.760 cơ sở lưu trú với 71.246 phòng. Cụ thể, có 607 khách sạn, khu căn hộ được xếp hạng từ 1 đến 5 sao, với tổng số 26.641 phòng. Từ đầu năm đến nay, lượng khách đến và lưu trú tại Hà Nội đã đông hơn. Theo đó, trong tháng 5/2024, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn đạt 64,7%, tăng 1,0% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, so với thời điểm trước dịch COVID-19, lượng khách lưu trú chưa cao, điều này đặt ra bài toán cho du lịch Hà Nội cần phải có chiến lược kích cầu thu hút du khách hiệu quả hơn.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện khách sạn JW Marriot Hà Nội cho biết, khách sạn đưa ưu đãi trong tháng hè dành cho các gia đình vào cuối tuần với mức giá 4,5 triệu đồng/đêm kèm nhiều dịch vụ như ăn sáng, trà chiều, trải nghiệm gói spa, bể bơi... JW Marriot Hà Nội có lợi thế vị trí thuận lợi, có không gian xanh, hồ nước, được gọi là “Resort in the city”. Tuy nhiên, đại diện khách sạn nêu khó khăn là rất ít người dân Hà Nội tiếp cận dịch vụ. “Có thể do tâm lý nghĩ khách sạn 5 sao giá cao, do vậy phải bỏ được tâm lý lấn cấn đó. Tôi đề nghị ngành du lịch Hà Nội có một chiến dịch truyền thông tổng thể để kết nối được các khách sạn lớn với người dân”, đại diện JW Marriot nêu.

Bà Quế Anh, đại diện Hotel de l’Opera Ha Noi cho biết, khách sạn có thuận lợi vì vị trí ở gần phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Dịp cuối tuần có nhiều gia đình đi chơi phố đi bộ và ở lại khách sạn, do đó đơn vị đã tung ra gói nghỉ cuối tuần giá 5,2 triệu đồng/đêm với gia đình 3 người bao gồm cả đồ uống chào mừng và dịch vụ spa cho khách. Đại diện khách sạn cho rằng: Một khách sạn làm truyền thông không thể đủ sức lan tỏa như một chương trình truyền thông tổng thể. "Đề nghị Sở Du lịch Hà Nội là đầu mối, tổ chức một chương trình quảng bá chung, sử dụng chung 1 hashtag để truyền tải thông điệp mạnh mẽ về các khách sạn Hà Nội, tạo tương tác mạnh mẽ", bà Quế Anh nói.

Đồng quan điểm, Giám đốc điều hành Khách sạn GrandVista cho biết, là khách sạn 5 sao ở trung tâm Hà Nội, khách sạn đang hướng đến những combo ngắn ngày cho người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, khách sạn cũng đang loay hoay về vấn đề trải nghiệm của du khách. Theo đó, khách không chỉ có nhu cầu ăn ở mà còn nhu cầu trải nghiệm văn hóa địa phương do đó cần thiết kèm các dịch vụ mang tính trải nghiệm như city tua, tua Văn Miếu đêm, thăm nhà tù Hỏa Lò đêm...

Đưa yếu tố chất lượng lên hàng đầu

Bà Nguyễn Thị Vân, Tổng Giám đốc Tổng Công ty du lịch Hà Nội cho biết thêm, các khách sạn 4-5 sao cùng nhau giảm giá sản phẩm nhưng phải đưa yếu tố chất lượng lên hàng đầu. Đưa ra các sản phẩm nghiêm túc, dài hơi, bền vững thực sự dành cho người Hà Nội và các tỉnh đến với Hà Nội. Làm sao để Hà Nội không chỉ là điểm trung chuyển mà phải là điểm đến, trải nghiệm. Bà Vân kiến nghị cần xây dựng truyền thông với những nhóm sản phẩm riêng, phù hợp với từng phân khúc khách hàng.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Hồng Minh cho biết, các khách sạn 4-5 sao trên địa bàn đưa ra các gói sản phẩm hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch, thu hút khách du lịch đến trải nghiệm khách sạn tại Hà Nội bao gồm: các chính sách ưu đãi về giá; các gói sản phẩm dịch vụ kích cầu du lịch như combo phòng lưu trú - đặt ăn/uống/tiệc trà - gala; phòng nghỉ - hội thảo- xe đưa đón; combo ăn/uống - bơi; voucher giảm giá khi sử dụng dịch vụ,…

“Bên cạnh việc đưa ra các gói sản phẩm lưu trú hấp dẫn, chúng tôi kỳ vọng hơn nữa sự hưởng ứng, tham gia, phối hợp của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch nhằm kích cầu thu hút khách du lịch và người dân Hà Nội trải nghiệm sử dụng dịch vụ lưu trú tại các khách sạn sao ở Hà Nội.

Đồng thời, hình thành liên kết, hợp tác giữa cơ quan quản lý, các hiệp hội, các hãng hàng không, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, công ty vận chuyển, điểm đến, và cơ sở dịch vụ ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí… nhằm tạo sự đồng bộ trong phát triển sản phẩm du lịch của Thủ đô”, ông Minh nói.