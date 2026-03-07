Hà Nội khởi động giải phóng mặt bằng siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản gửi sở, ngành, UBND các xã, phường liên quan về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và thành lập Tổ công tác chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, UBND thành phố đồng ý về nguyên tắc triển khai dự án bồi thường , hỗ trợ và tái định cư độc lập trong phạm vi, ranh giới thực hiện dự án đầu tư tuyến trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Khu vực thuộc phạm vi dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo quy định; đồng thời rà soát các dự án thành phần và dự án độc lập phục vụ khởi công công trình, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với định hướng tuyến đã được phê duyệt.

UBND thành phố giao UBND các xã, phường gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng căn cứ phạm vi, ranh giới dự án để tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo chủ trương đã được UBND thành phố chấp thuận.

Các địa phương chủ trì tổ chức công tác GPMG, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo quy định.

Được biết, Dự án Trục cảnh quan Đại lộ sông Hồng có tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng với quy mô khoảng 11.000 ha, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Quy mô đầu tư gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng quỹ đất GPMB khoảng 2.100 ha. Dự án đã được khởi công ngày 19/12/2025, dự kiến hoàn thành năm 2030.

Để triển khai dự án, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi các xã, phường yêu cầu tạm dừng cấp phép xây dựng đối với khu vực phạm vi dự án. Đối với các công trình đang xây dựng theo giấy phép đã được cấp, thì UBND các xã phường phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch thực hiện các dự án nêu trên để tổ chức, cá nhân liên quan nắm bắt và có kế hoạch phù hợp...