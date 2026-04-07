Hà Nội không cấm ô tô, xe máy xăng trong toàn bộ Vành đai 1 từ ngày 1/7

Bên lề họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức, ông Đào Việt Long - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đang phối hợp với Sở Xây dựng, Công an thành phố… xây dựng đề án vùng phát thải thấp, phối hợp cùng các đơn vị liên quan để xác định rõ phạm vi, đối tượng và giải pháp triển khai phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo ông Long, việc áp dụng từ ngày 1/7 chỉ mang tính thí điểm theo vùng, có kiểm soát khí thải ô tô, mô tô, xe gắn máy có lộ trình, có phạm vi, thời gian và đối tượng phù hợp, không triển khai đồng loạt trên toàn Vành đai 1. Lộ trình này bám sát định hướng của Nghị quyết 57, nhằm tránh gây xáo trộn lớn trong đời sống người dân và hoạt động đô thị, báo Tiền Phong đưa tin.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết thêm, dự kiến trong quý II, thành phố sẽ bổ sung thêm nhiều trạm xe đạp công cộng để giải quyết khoảng trống kết nối chặng cuối, đồng thời nghiên cứu mở thêm một số tuyến buýt điện cỡ nhỏ phù hợp với ngõ, phố hẹp trong vành đai.

Vành đai 1 của Hà Nội

Về hạ tầng trạm sạc và tủ đổi pin, hành lang pháp lý về phòng cháy chữa cháy cho trạm sạc dưới hầm chung cư cũ, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho hay vấn đề này đang được cấp có thẩm quyền hoàn thiện.

Trong thời gian đó, ông Long cho biết tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 3763/QĐ-UBND ngày 14/7/2025 đã xây dựng phương án ưu tiên triển khai mạng lưới tủ đổi pin nhỏ gọn tại các không gian công cộng phù hợp, người dân chỉ mất 2-3 phút đổi pin, giải quyết đồng thời bài toán an toàn phòng cháy chữa cháy và bài toán không gian tại các khu tập thể cũ, phố cổ.

Đảm bảo người dân có đủ thời gian chuẩn bị và thích nghi

Về năng lực vận tải hành khách công cộng, ông Long cho hay thành phố đã có sự chuẩn bị từ sớm. Hiện khu vực Vành đai 1 đã có 2 tuyến đường sắt đô thị (tuyến 2A và tuyến 3.1) với tổng công suất khoảng 462.000 lượt hành khách/ngày và 45 tuyến xe buýt trợ giá, năng lực cung ứng trên 903.000 lượt hành khách/ngày, theo báo Dân Trí.

Lãnh đạo Sở Xây dựng nhấn mạnh thành phố đang phấn đấu tối đa hóa tỷ lệ xe buýt xanh hoạt động trong Vành đai 1 trước thời điểm thí điểm, ưu tiên trước các tuyến hoạt động trực tiếp trong vùng thí điểm.

Hà Nội không cấm ô tô, xe máy xăng trong toàn bộ Vành đai 1 từ ngày 1/7

Về điểm gửi xe trung chuyển, Sở Xây dựng Hà Nội đang lập phương án bố trí các bãi đỗ tại các vị trí cửa ngõ giáp ranh vùng thí điểm để người dân gửi xe cá nhân rồi chuyển sang phương tiện công cộng. Bước đầu đã rà soát được hơn 210 vị trí tại các địa bàn thuộc Vành đai 1, quá trình rà soát đang được tiếp tục để có số liệu đầy đủ.

Về chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, Sở Xây dựng Hà Nội đang phối hợp hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng sạch để trình HĐND thành phố xem xét.

"Khung chính sách đang được các cơ quan chuyên môn đề xuất theo hướng phân loại rõ đối tượng, đảm bảo người dân, đặc biệt nhóm thu nhập thấp không bị thiệt thòi trong quá trình chuyển đổi. Nội dung và định mức cụ thể sẽ được công bố chính thức sau khi HĐND thông qua", ông Long nêu rõ.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh vùng phát thải thấp không chỉ là một biện pháp hành chính, mà là bước chuyển dịch có lộ trình trong cơ cấu giao thông đô thị, trong đó lợi ích của người dân phải được bảo đảm trong từng bước triển khai.

"UBND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành đánh giá định kỳ để điều chỉnh phù hợp thực tiễn, đảm bảo người dân có đủ thời gian chuẩn bị và thích nghi trước mỗi bước mở rộng tiếp theo", lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội nói.