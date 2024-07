Hà Nội không còn chung cư mới giá dưới 45 triệu/m2, căn hộ 4 tỷ phủ sóng thị trường, loạt chung cư Vinhomes Smart City gần như bán hết

Ảnh minh họa.

Thị trường Hà Nội Quý 2/2024 không có nguồn cung mới nào dưới 45 triệu đồng/m2, theo báo cáo của Savills Việt Nam.



Nửa đầu năm 2024, phân khúc căn hộ 4 tỷ đồng chiếm 54% thị trường. Bà Đỗ Thị Thu Hằng - Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Tư vấn & Nghiên cứu, Savills Hà Nội – cho biết phân khúc này vốn không hẳn là "vừa túi tiền", nhưng vẫn sẽ chiếm tỷ trọng chính đến cuối năm.

Theo thống kê từ Savills, nguồn cung mới trong Q2/2024 tiếp tục sụt giảm. Với 2.697 căn tung ra thị trường, mức này giảm 34% theo quý và 25% theo năm.

Nguồn cung tiếp tục sụt giảm đẩy giá tiếp tục tăng. Nguồn cung mới có tỷ lệ hấp thụ 59%, giá sơ cấp đạt 65 triệu đồng/m2, tăng 10% theo quý và 24% theo năm.

Các đại dự án của Vingroup vẫn đóng góp nguồn cung chính. Theo thống kê của Savills, các dự án trực thuộc Vinhomes Smart City Tây Mỗ bán rất tốt. Các tòa The Sakura và The Miami trực thuộc đại đô thị này đã bán hết 100%. The Canopy cũng đã bán hết 90% số căn hộ.

"Kể từ năm 2020, giá sơ cấp trung bình tăng 18% mỗi năm, trong khi giá thứ cấp tăng 14% mỗi năm", báo cáo của Savills cho biết.

Phân tích thu nhập, mức chi tiêu, tiết kiệm, và tính toán sử dụng đòn bẩy ngân hàng của người mua, Savills tính toán phần lớn nguồn cầu vẫn là từ tầng lớp thu nhập trung bình.

"Nhóm này sau những phân tích của Savills có thể chi trả tầm căn hộ dưới 3 tỷ - đây là mức phổ biến của đa số nguồn cầu. Ở Hà Nội, các căn 3 tỷ rất nhiều nhưng người ta để ở ổn định chứ không bán", bà Hằng cho biết.

Nguồn cung tương lai ở phân khúc giá 3 tỷ cũng không nhiều. Bà Hằng phân tích, người mua cần tính toán phương án mua từ thị trường thứ cấp, hoặc dịch chuyển ra các địa phương lân cận như Hưng Yên, thậm chí Bắc Ninh.

"3 năm tới sẽ có khoảng 33.000 căn hộ mới sẽ được đưa ra trong khoảng giá nói trên. Như vậy, quyết định dịch chuyển hay không là ở người mua", bà Hằng nói.

Về nguồn cung tương lai toàn thị trường, trong nửa cuối năm 2024, 8 đợt mở bán mới và giai đoạn tiếp theo của 2 dự án sẽ cung cấp 13.460 căn hộ Hạng B. Sẽ không có nguồn cung Hạng A và Hạng C mới. Từ năm 2025 trở đi, gần 100.000 căn từ 105 dự án sẽ được đưa ra thị trường.

Các dự án lớn trong tương lai bao gồm Vinhomes Cổ Loa (385ha), Thành phố thông minh Bắc Hà Nội (272ha) và Vinhomes Wonder Park (133ha). Các dự án lớn sẽ đóng góp 40% nguồn cung tương lai.