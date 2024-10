Hà Nội kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan dự án, gói thầu của Công ty AIC, Tập đoàn Thuận An

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành uỷ Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024.

Theo báo cáo, trong 9 tháng qua, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp trong Đảng bộ thành phố Hà Nội thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tạo điều kiện để UBKT Thành ủy và UBKT các cấp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định.

Thực hiện nhiệm vụ UBKT T.Ư giao, UBKT Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai 1 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” AIC; UBKT Thành ủy triển khai 4 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” AIC ; Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các công ty có liên quan trên địa bàn thành phố; công tác cổ phần hóa tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội.

Ông Hoàng Trọng Quyết - Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: UBKT T.Ư.

Đối với nhiệm vụ Ban Thường vụ Thành ủy giao, UBKT Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai 1 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Thanh Xuân .

Báo cáo cũng nêu, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai 1 cuộc kiểm tra theo Kế hoạch công tác năm 2024 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 24, ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố; kiểm tra trực tiếp đối với 10 tổ chức đảng và 14 đảng viên. Những đơn vị còn lại tự kiểm tra và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Thành ủy.

Nội dung kiểm tra tiếp tục tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, như: Việc quản lý đất đai , trật tự xây dựng; công tác cán bộ; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 17 tổ chức đảng bằng hình thức: Khiển trách 15, cảnh cáo 2. Kỷ luật 774 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 567, cảnh cáo 95, cách chức 18, khai trừ 125 trường hợp.

Thực hiện quy định của T.Ư về kiểm soát tài sản, thu nhập, Ban Thường vụ Thành uỷ, UBKT Thành ủy, cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ thành phố hiện đang lồng ghép nội dung kiểm soát tài sản, thu nhập trong thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề. Qua kiểm tra, giám sát, chưa có trường hợp nào phải thi hành kỷ luật do vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết đề nghị UBKT các cấp tập trung hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024, trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát có dấu hiệu vi tiêu cực, được dư luận quan tâm .

Ông Quyết yêu cầu tăng cường công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình cơ sở, tiếp đảng viên, công dân; giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên nhất là những tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội đảng; kịp thời phát hiện những phát sinh, tiêu cực, vụ việc nổi cộm để tham mưu chỉ đạo, xử lý dứt điểm, hiệu quả...