Hà Nội: Kỳ lạ con phố ô tô, xe máy bỗng không mở được khóa thông minh, nhiều người phải hì hục đẩy xe

Theo ghi nhận của phóng viên, một đoạn đường ở ngã 3 phố Vọng giao Nguyễn An Ninh, (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhiều thiết bị điện tử như cửa cuốn, xe máy, ô tô điều khiển bằng cảm ứng... đều không thể hoạt động, gây bất tiện, phiền toái cho người dân.

Người dân sinh sống trong khu vực cho hay, hiện tượng này đã được người dân phát hiện trong nhiều ngày gần đây, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc sinh hoạt, kinh doanh của nhiều hộ dân quanh khu vực. Đặc biệt, nhiều người tỏ ra bất ngờ và khó hiểu khi sóng điện thoại, wifi... tại khu vực này vẫn sử dụng bình thường.

Khu vực xảy ra sự việc kỳ lạ.

Anh Lê Đình Hiếu (30 tuổi, trú tại 315 phố Vọng, P.Đồng Tâm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, gia đình anh đã gửi đơn trình báo lên cơ quan chức năng sau khi phát hiện hiện tượng trên.

"Các thiết bị khoá thông minh như cửa cuốn, xe máy, ô tô điều khiển bằng chìa khoá thông minh đều không thể hoạt động. Xe máy phải dắt ra khỏi khu vực thì mới khởi động nổ máy được. Các cư dân, khách đến ăn sáng, uống cafe rất hoang mang trước hiện tượng này. Không biết có ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân hay không?", anh Hiếu chia sẻ.

Theo anh Hiếu, ban đầu anh tưởng rằng chìa khoá thông minh bị hết pin nên đi thay. Tuy nhiên, thay khoá xong cũng không thể mở được. Lúc này, anh Hiếu khó hiểu nên có đi hỏi một số nhà xung quanh thì nhận được câu trả lời cũng trong tình trạng tương tự. Theo anh Hiếu, chỉ có chìa khoá thông minh bị ảnh hưởng, còn sóng điện thoại, mạng vẫn sử dụng bình thường.

"Xe máy phải dắt ra khỏi khu vực bán kính khoảng 100 m bị ảnh hưởng thì mới khởi động được. Nhiều người khóa cổ xe máy phải loay hoay 20 - 30 phút mới dắt được xe máy ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng", anh Hiếu nói thêm.

Nhiều người dân khó hiểu khi không thể mở khóa xe máy.

Theo ghi nhận của PV tại nơi đây, rất nhiều xe sử dụng chìa khoá thông minh bị chết máy, không mở được khoá. Chỉ khi xe đẩy ra khu vực cách đó 50m -100m thì xe mới hoạt động lại bình thường.

Anh Hoàng Minh Tuấn hì hục đẩy chiếc xe tay ga khóa cổ ra khỏi khu vực mất tín hiệu chìa khóa thông minh. Trước đó, khi vào ăn tại quán số nhà 232 phố Vọng, anh đã được người dân cảnh báo không nên khóa cổ xe nhưng anh không tin và khóa cổ lại cho an toàn. 20 phút sau, anh Tuấn cùng vợ và con toát mồ hôi mới đưa chiếc xe ra khỏi khu vực trên để nổ máy.

"Cả gia đình tôi đến đây đi ăn, nhân viên quán cũng bảo không khoá cổ nhưng vì để đảm bảo xe an toàn, tôi liền khoá lại. Tuy nhiên, khi ra về, tôi rơi vào hoàn cảnh này. Xe khoá cổ nên vừa kéo vừa đẩy mướt mồ hôi. Tôi rất khó hiểu khi đối mặt với hiện tượng kỳ lạ này", anh Tuấn nói.

Anh Hoàng Minh Tuấn khó hiểu khi không thể mở khóa xe máy.

Còn ông Hoàng Trung Thành (50 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) sau nhiều phút loay hoay cũng không thể mở được khoá ô tô. Ban đầu, ông tưởng chìa khoá của mình hết pin. Khi được thông báo khu vực này bị ảnh hưởng do sóng, ông đã phải mượn tua vít tháo khoá thông minh để lấy chìa khoá dự phòng.

"Đây là lần đầu tiên tôi rơi vào hoàn cảnh này. Cũng may tôi mang theo chìa khoá dự phòng nếu không phải nhờ xe cứu hộ đến đưa xe đi", ông Thành nói.

Ông Hoàng Trung Thành sau nhiều phút mới có thể mở khóa ô tô

Liên quan đến sự việc trên, bà Lê Khánh Giang, Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm, cho biết sau khi nhận được phản ánh của người dân, tổ dân phố về tình trạng này vào ngày 21/6, UBND phường đã giao công an phường cùng tổ dân phố rà soát để báo cáo với phường trước ngày 26/6.

"UBND phường đã giao Công an phường cùng tổ dân phố rà soát các hộ gia đình xung quanh khu vực đó có sử dụng các "thiết bị báo khách không dây" báo cáo với UBND phường trước ngày 26/6. Bên cạnh đó, UBND phường sẽ làm văn bản gửi Cục quản lý tần số vô tuyến điện - Bộ Thông tin & Truyền thông về vấn đề này. Công an phường Đồng Tâm cũng đã làm việc nhờ Công an TP Hà Nội xuống hỗ trợ, kiểm tra", bà Giang cho hay.