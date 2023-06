Nắng nóng, cắt điện triền miên - người dân Hà Nội tá hỏa khi hóa đơn tiền điện tăng chóng mặt, có người gấp 3-4 lần so với tháng trước

Từ tháng 5 tới nay, miền Bắc liên tục trải qua những ngày nắng nóng cao điểm, nhiệt độ ngoài trời vào giờ cao điểm khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Vì vậy, trong tháng 6, không ít gia đình phản ánh hóa đơn tiền điện đã tăng lên mức tương đối lớn, từ mức 30% đến 50%, thậm chí 100% so với tháng trước.

Chị Hà (29 tuổi) sống một mình tại một chung cư ở Hoàng Mai (Hà Nội). Chị cho biết, hầu như ngày nào chị cũng đi làm ở công ty từ 8h sáng đến 6h tối, vì vậy thời gian sử dụng điện tại nhà là tương đối ít. Tuy nhiên, tiền điện tháng 5 vừa qua của chị lại tăng gấp 4 lần so với tháng trước.

Dù chỉ ở một mình nhưng hóa đơn tiền điện nhà chị Hà tăng 4 lần (Ảnh: NVCC)

Hay như chị Dương Thùy (Hà Nội) cho hay bản thân vẫn chưa hết choáng vì hóa đơn điện tháng này tăng cao. "Nhà mình có 3 người và trong nhà có lắp 2 chiếc điều hòa. Cả 2 chiếc này phục vụ cho 2 người lớn cả ngày. Còn mình tối về mới bật, trước khi đi ngủ thì cũng tắt. Nhưng khi nhận hóa đơn tiền điện tháng này lại tăng gấp 2 lần."

Nhiều gia đình nhận thấy tiền điện tăng vọt so với các tháng trước (Ảnh: NVCC)

Không chỉ chị Hà, chị Thùy, nhiều người cũng tỏ ra thắc mắc về việc tiền điện tăng vọt so với tháng trước: "Rõ ràng tháng rồi khu nhà mình mất điện liên tục. Dùng khoảng 70% điện so với tháng trước. Vậy mà hoá đơn tiền điện vẫn tăng, chưa hiểu nguyên nhân do đâu".

Có thể thấy, nắng nóng kỷ lục kéo dài nên các thiết bị làm mát trong gia đình như quạt, điều hoà, quạt phun sương, máy tạo ẩm ... đều được sử dụng hết công suất. Trong đó máy lạnh là một trong những thiết bị hao tốn điện năng nhất và chiếm tỉ trọng tiêu thụ điện lớn trong hộ gia đình. Các thiết bị khác như tủ lạnh cũng là một trong những thiết bị gia dụng tiêu tốn nhiều điện trong gia đình.

Bên cạnh đó, từ ngày 4/5, bảng giá điện sinh hoạt cũng tăng 3% với mức thấp nhất là 1.728 đồng/kWh, cao nhất 3.015 đồng/kWh tăng lần lượt 50-88 đồng/kWh so với giá cũ. Giá điện tăng kết hợp với nắng nóng kéo dài khiến nhiều người dự báo hóa đơn tiền điện những tháng tiếp theo có thể còn tăng mạnh hơn.