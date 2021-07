Hà Nội: Lại thêm vụ áo chống nắng cuốn vào bánh xe, người phụ nữ gặp tai nạn thương tâm, chân gãy gập đầy kinh hãi

Mới đây, lại thêm một vụ áo chống nắng cuốn vào bánh xe khiến cho người điều khiển phương tiện giao thông ngã lăn ra đường. Sự việc được người đi đường chụp lại, sau đó đăng lên các diễn đàn nhằm kêu gọi chị em phụ nữ cẩn thận hơn khi mặc áo chống nắng đi xe máy.

Theo bức ảnh chụp lại cùng thông tin được chia sẻ cho biết, một người phụ nữ đi xe ôm công nghệ, mặc áo chống nắng. Thế nhưng không may, chiếc áo chống nắng dài đã bị cuốn vào bánh xe khiến người này gặp tai nạn, ngã ra đường.

Nhìn bàn chân bị gãy gập của người phụ nữ sau tai nạn do áo chống nắng, dân mạng vừa lo lắng vừa xót xa

Hậu quả, người phụ nữ bị thương nặng, rất đau đớn, cổ chân bị gãy gập, trên người khá nhiều máu. Ngay khi sự việc xảy ra, nhiều người đi đường đã tập trung giúp đỡ người phụ nữ áo chống nắng ra khỏi bánh xe rồi đưa người này đi cấp cứu.

Được biết, sự việc xảy ra trên đoạn phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngay sau khi sự việc được đăng tải, rất nhiều người đã bày tỏ sự xót xa, lo lắng cho sức khỏe của người phụ nữ trên.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến bình luận cho rằng, việc mặc áo chống nắng – kể cả khi đã khóa kín vẫn có thể gây tai nạn. Bởi khi đi đường thì gió sẽ tạt ra phía sau, chỉ cần không may tà áo dính vào nan xe là có thể gây nguy hiểm cho chủ nhân lẫn người điều khiển xe máy. Chưa kể, nhiều trường hợp chị em khoác áo chống nắng quá rộng, vạt áo loà xoà nên bị cuốn vào bánh xe.

Cách đây ít ngày cũng xảy ra vụ việc tai nạn giao thông do áo chống nắng. Sự việc xảy ra ngay trước mũi xe ô tô, nhưng rất may là tài xế phanh kịp, nhưng người phụ nữ ngồi sau thì bị ngã nhào xuống mặt đường và không thể đứng lên được do áo chống nắng cuốn vào bánh sau xe máy.

Theo dõi đoạn clip có thể thấy được, người ngồi sau đã ngã rất đau đớn khi lộn ngược từ trên xe máy và úp mặt xuống đường.

Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho nhiều chị em phụ nữ lái xe máy với thói quen mặc đồ chống nắng kín mít, rộng thùng thình mà lại bất cẩn khi ra đường trong thời điểm nắng nóng như hiện nay.

Có thể nói, áo chống nắng là vật bất ly thân của nhiều chị em phụ nữ trong những ngày hè nắng nóng, nhưng chị em hãy lựa chọn chiếc áo tà ngắn hơn một chút, không nên chọn loại trùm kín chân.

Ngoài ra, khi trời mưa, gió chị em cũng nên cẩn thận và đặc biệt với cả áo mưa. Nhiều vụ việc đáng tiếc đã xảy ra liên quan những "phụ kiện" này. Nhiều chị em cũng có ý thức bảo vệ sức khỏe, tính mạng của mình, nhưng đôi lúc "não cá vàng" nên đã tự gây tai nạn.