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Hà Nội làm cầu cạn ven Hồ Hoàn Kiếm

| | Bất động sản

Hà Nội thi công cầu cạn cùng hệ thống chiếu sáng ven Hồ Hoàn Kiếm, tạo thêm không gian để người dân, du khách tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh.

Ngày 2/10, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đang triển khai trang trí không gian nghệ thuật khu vực Hồ Gươm với chủ đề “Dải lụa ký ức” theo hình thức xã hội hóa.

Hoạt động được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan, nâng cao chất lượng không gian công cộng. Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 8/10 đến 2/12.

Không gian nghệ thuật được bố trí tại khu vực vườn hoa và đường dạo ven bờ phía Tây Hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ và khu vực phía Tây Nam Tháp Rùa.

Phối cảnh công trình.

Điểm nhấn của hoạt động là “Dải lụa ký ức” - công trình cảnh quan được thiết kế hài hòa với khu vực Hồ Hoàn Kiếm, kết hợp các yếu tố nghệ thuật, cảnh quan và chiếu sáng.

Hạng mục này gồm cầu cạn cảnh quan kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương, tạo thành điểm tham quan, trải nghiệm và nơi cho người dân, du khách chụp ảnh.

Thiết kế hướng tới việc tạo những góc nhìn mới về cảnh quan Hồ Hoàn Kiếm, đồng thời khuyến khích cộng đồng tương tác với không gian đô thị theo cách gần gũi, sinh động.

Các hạng mục đang được thi công.

“Dải lụa ký ức” là công trình được triển khai trong thời gian nhất định. Tác phẩm dự kiến được trưng bày từ ngày 8/10 đến hết ngày 2/12/2026 tại khu vực vỉa hè, đường dạo ven Hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ.

Sau khi kết thúc thời gian trưng bày, đơn vị thực hiện có trách nhiệm tháo dỡ công trình và hoàn trả nguyên trạng khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm.

Theo Minh Tuệ/VTC News

VTC News

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